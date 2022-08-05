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Спецоперация, 5 августа: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/spetsoperatsiya-1807660966.html
Спецоперация, 5 августа: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС
Спецоперация, 5 августа: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 05.08.2022
Спецоперация, 5 августа: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС
В пятницу Минобороны РФ сообщили об обстреле украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, что могло привести к техногенной... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T22:21
2022-08-05T22:21
специальная военная операция на украине
михаил мизинцев
владимир путин
россия
донецкая народная республика
энергодар
запорожская аэс
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В пятницу Минобороны РФ сообщили об обстреле украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, что могло привести к техногенной катастрофе. Украинской стороной было выпущено 20 снарядов калибром 152 миллиметра, а в результате обстрела обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока, упала мощность на четвертом энергоблоке Запорожской атомной электростанции, частично пропало водоснабжение и энергоснабжение в городе, заявили в российском оборонном ведомстве.Обстрелы Запорожской АЭСПо информации администрации Энергодара, украинские боевики в пятницу дважды совершили новый артобстрел территории Запорожской АЭС, снаряды попали на промплощадку станции.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что, обстреляв Запорожскую АЭС, украинские боевики хотели нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу.Согласно данным Минобороны РФ, 20 снарядов калибром 152 миллиметра было выпущено украинскими войсками по территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, данный артиллерийский удар мог привести к крупному пожару и радиационной аварии.В результате обстрела обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока, упала мощность на четвертом энергоблоке Запорожской атомной электростанции, частично пропало водоснабжение и энергоснабжение в городе, заявили в пятницу в Минобороны России.По сообщениям ведомства, в результате обстрела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами.Уточняется, что обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады украинских военных с огневых позиций в районе поселка Марганец на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, подконтрольного украинской армии.Группа иностранных журналистов прибыла 30 июля 2022 года в Орехов Запорожской области в расположение 65 омбр украинских войск для съемки фактов якобы неизбирательного применения артиллерии Вооруженными силами России, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Ход операцииМинистерство обороны России сообщило пятницу, что российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", кроме того, российскими системами ПВО были сбиты пять украинских беспилотников.По информации военного ведомства, российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления украинскими войсками, два склада вооружения в ДНР, живую силу противника в 182 районах.Девять местных жителей Харьковской области пострадали в результате конфликта с командирами украинских военных, которые пытались их принудительно выселить и разместить в жилых домах иностранных наемников, заявили в минобороны.ВКС России уничтожили до 150 украинских солдат и офицеров, две гаубицы M777 и 1,5 тысячи боеприпасов к ним, семь беспилотников, около 350 снарядов для РСЗО "Град", а также шесть гаубиц "Мста-Б" высокоточным ударом по двум гаубичным артиллерийским дивизионам и складам ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области, сообщили в министерстве.По данным оборонного ведомства, Российские и союзные войска за время спецоперации на Украине уничтожили более 5 тысяч единиц бронетехники и реактивных систем залпового огня.Украинские боевики в дворах жилых домов в Артемовске в ДНР разместили крупнокалиберные минометы и обстреливают из них позиции ВС РФ, при этом жители близлежащих домов удерживаются в качестве живого щита, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, по данным генерала-полковника Мизинцева, три судна с украинской кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска в рамках ранее достигнутых договоренностей по вывозу зерна.По его информации, в Россию без участия Киева из опасных районов Украины и республик Донбасса эвакуированы еще 27 тысяч человек, в том числе 4 тысячи детей.Обстрелы ДонецкаПредставительство ДНР в СЦКК сообщило в пятницу, что украинские войска выпустили три ракеты из "Урагана", оснащенные минами "Лепесток", по Куйбышевскому району Донецка, также продолжаются обстрелы по Черногвардейскому району Макеевки снарядами калибром 155 миллиметров.По данным Народной милиции ДНР, украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по районам двенадцати населенных пунктов Донецкой Народной республики.Встреча Путина и Эрдогана в СочиПрезиденты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган признали важность конструктивных отношений Москвы и Анкары в заключении соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров двух стран. Стороны также подчеркнули необходимость обеспечить полное выполнение данных соглашений.
https://ria.ru/20220805/aes-1807603200.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Запорожская АЭС после обстрела со стороны украинских боевиков
Украинские боевики сегодня во время пересменки работников совершили новый артобстрел территории Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости местные власти. По их заявлению, оборваны две линии электропередачи, питающие распределительное устройство, необходимое для безопасного функционирования энергоблоков АЭС, принимаются меры по нормализации работы станции.
2022-08-05T22:21
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PT0M16S
Минобороны РФ о военных ВСУ, открывших огонь по мирным жителям в Харьковской области
Украинские военные при попытке выселить из домов мирных жителей в Харьковской области ранили девять человек, сообщило Минобороны в сводке от 5 августа. Так, командование 92-й механизированной бригады ВСУ собиралось разместить в жилищах иностранных наемников, а на участках оборудовать позиции для военной техники и артиллерии.
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михаил мизинцев, владимир путин, россия, донецкая народная республика, энергодар, запорожская аэс, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы рф, турция, реджеп тайип эрдоган
22:21 05.08.2022
 
Спецоперация, 5 августа: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС

Спецоперация, 5 августа: украинские войска дважды обстреляли Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В пятницу Минобороны РФ сообщили об обстреле украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, что могло привести к техногенной катастрофе. Украинской стороной было выпущено 20 снарядов калибром 152 миллиметра, а в результате обстрела обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока, упала мощность на четвертом энергоблоке Запорожской атомной электростанции, частично пропало водоснабжение и энергоснабжение в городе, заявили в российском оборонном ведомстве.

Обстрелы Запорожской АЭС

По информации администрации Энергодара, украинские боевики в пятницу дважды совершили новый артобстрел территории Запорожской АЭС, снаряды попали на промплощадку станции.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что, обстреляв Запорожскую АЭС, украинские боевики хотели нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу.
Согласно данным Минобороны РФ, 20 снарядов калибром 152 миллиметра было выпущено украинскими войсками по территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, данный артиллерийский удар мог привести к крупному пожару и радиационной аварии.
В результате обстрела обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока, упала мощность на четвертом энергоблоке Запорожской атомной электростанции, частично пропало водоснабжение и энергоснабжение в городе, заявили в пятницу в Минобороны России.
По сообщениям ведомства, в результате обстрела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами.
Уточняется, что обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады украинских военных с огневых позиций в районе поселка Марганец на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, подконтрольного украинской армии.
Энергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 17:47Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти обвинили Киев в попытках вызвать катастрофу на АЭС
Группа иностранных журналистов прибыла 30 июля 2022 года в Орехов Запорожской области в расположение 65 омбр украинских войск для съемки фактов якобы неизбирательного применения артиллерии Вооруженными силами России, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Ход операции

Министерство обороны России сообщило пятницу, что российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", кроме того, российскими системами ПВО были сбиты пять украинских беспилотников.
По информации военного ведомства, российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления украинскими войсками, два склада вооружения в ДНР, живую силу противника в 182 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Девять местных жителей Харьковской области пострадали в результате конфликта с командирами украинских военных, которые пытались их принудительно выселить и разместить в жилых домах иностранных наемников, заявили в минобороны.
ВКС России уничтожили до 150 украинских солдат и офицеров, две гаубицы M777 и 1,5 тысячи боеприпасов к ним, семь беспилотников, около 350 снарядов для РСЗО "Град", а также шесть гаубиц "Мста-Б" высокоточным ударом по двум гаубичным артиллерийским дивизионам и складам ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области, сообщили в министерстве.
По данным оборонного ведомства, Российские и союзные войска за время спецоперации на Украине уничтожили более 5 тысяч единиц бронетехники и реактивных систем залпового огня.
Украинские боевики в дворах жилых домов в Артемовске в ДНР разместили крупнокалиберные минометы и обстреливают из них позиции ВС РФ, при этом жители близлежащих домов удерживаются в качестве живого щита, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Кроме того, по данным генерала-полковника Мизинцева, три судна с украинской кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска в рамках ранее достигнутых договоренностей по вывозу зерна.
По его информации, в Россию без участия Киева из опасных районов Украины и республик Донбасса эвакуированы еще 27 тысяч человек, в том числе 4 тысячи детей.

Обстрелы Донецка

Представительство ДНР в СЦКК сообщило в пятницу, что украинские войска выпустили три ракеты из "Урагана", оснащенные минами "Лепесток", по Куйбышевскому району Донецка, также продолжаются обстрелы по Черногвардейскому району Макеевки снарядами калибром 155 миллиметров.
Пожар на вокзале в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка из установок РСЗО "Град".

Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
1 из 10

ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка из установок РСЗО "Град".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Артиллерийский снаряд попал в здание вокзала. С крыши повалил дым, наблюдалось открытое горение.

Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
2 из 10

Артиллерийский снаряд попал в здание вокзала. С крыши повалил дым, наблюдалось открытое горение.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На место происшествия выехали специалисты противопожарной службы МЧС ДНР.

Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
3 из 10

На место происшествия выехали специалисты противопожарной службы МЧС ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Огонь уничтожил часть крыши и некоторые перекрытия.

Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
4 из 10

Огонь уничтожил часть крыши и некоторые перекрытия.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать.

Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
5 из 10

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Фасад здания железнодорожного вокзала в Донецке, поврежденный в результате попадания снаряда.

Фасад здания железнодорожного вокзала в Донецке, поврежденный в результате попадания снаряда во время обстрела ВСУ Донецка
6 из 10

Фасад здания железнодорожного вокзала в Донецке, поврежденный в результате попадания снаряда.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

При пожаре никто не пострадал.

Пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
7 из 10

При пожаре никто не пострадал.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Ликвидация возгорания продолжается.

Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
8 из 10

Ликвидация возгорания продолжается.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Женщина сидит на остановке общественного транспорта возле вокзала.

Женщина сидит на остановке общественного транспорта возле здания железнодорожного вокзала в Донецке
9 из 10

Женщина сидит на остановке общественного транспорта возле вокзала.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Горящее здание железнодорожного вокзала в Донецке.

Пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке. Куйбышевский и Киевский районы Донецка были обстреляны ВСУ из установок РСЗО Град
10 из 10

Горящее здание железнодорожного вокзала в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 10

ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка из установок РСЗО "Град".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 10

Артиллерийский снаряд попал в здание вокзала. С крыши повалил дым, наблюдалось открытое горение.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 10

На место происшествия выехали специалисты противопожарной службы МЧС ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 10

Огонь уничтожил часть крыши и некоторые перекрытия.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 10

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 10

Фасад здания железнодорожного вокзала в Донецке, поврежденный в результате попадания снаряда.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
7 из 10

При пожаре никто не пострадал.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 10

Ликвидация возгорания продолжается.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
9 из 10

Женщина сидит на остановке общественного транспорта возле вокзала.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
10 из 10

Горящее здание железнодорожного вокзала в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
По данным Народной милиции ДНР, украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по районам двенадцати населенных пунктов Донецкой Народной республики.

Встреча Путина и Эрдогана в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган признали важность конструктивных отношений Москвы и Анкары в заключении соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров двух стран. Стороны также подчеркнули необходимость обеспечить полное выполнение данных соглашений.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 19:00
"Европа должна благодарить Турцию". О чем договорились Путин и Эрдоган
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил МизинцевВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЭнергодарЗапорожская АЭСВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы РФТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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