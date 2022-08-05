https://ria.ru/20220805/spetsoperatsiya-1807660966.html

Спецоперация, 5 августа: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС

Спецоперация, 5 августа: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 05.08.2022

Спецоперация, 5 августа: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС

В пятницу Минобороны РФ сообщили об обстреле украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, что могло привести к техногенной... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T22:21

2022-08-05T22:21

2022-08-05T22:21

специальная военная операция на украине

михаил мизинцев

владимир путин

россия

донецкая народная республика

энергодар

запорожская аэс

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В пятницу Минобороны РФ сообщили об обстреле украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, что могло привести к техногенной катастрофе. Украинской стороной было выпущено 20 снарядов калибром 152 миллиметра, а в результате обстрела обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока, упала мощность на четвертом энергоблоке Запорожской атомной электростанции, частично пропало водоснабжение и энергоснабжение в городе, заявили в российском оборонном ведомстве.Обстрелы Запорожской АЭСПо информации администрации Энергодара, украинские боевики в пятницу дважды совершили новый артобстрел территории Запорожской АЭС, снаряды попали на промплощадку станции.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что, обстреляв Запорожскую АЭС, украинские боевики хотели нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу.Согласно данным Минобороны РФ, 20 снарядов калибром 152 миллиметра было выпущено украинскими войсками по территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, данный артиллерийский удар мог привести к крупному пожару и радиационной аварии.В результате обстрела обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока, упала мощность на четвертом энергоблоке Запорожской атомной электростанции, частично пропало водоснабжение и энергоснабжение в городе, заявили в пятницу в Минобороны России.По сообщениям ведомства, в результате обстрела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами.Уточняется, что обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады украинских военных с огневых позиций в районе поселка Марганец на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, подконтрольного украинской армии.Группа иностранных журналистов прибыла 30 июля 2022 года в Орехов Запорожской области в расположение 65 омбр украинских войск для съемки фактов якобы неизбирательного применения артиллерии Вооруженными силами России, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Ход операцииМинистерство обороны России сообщило пятницу, что российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", кроме того, российскими системами ПВО были сбиты пять украинских беспилотников.По информации военного ведомства, российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления украинскими войсками, два склада вооружения в ДНР, живую силу противника в 182 районах.Девять местных жителей Харьковской области пострадали в результате конфликта с командирами украинских военных, которые пытались их принудительно выселить и разместить в жилых домах иностранных наемников, заявили в минобороны.ВКС России уничтожили до 150 украинских солдат и офицеров, две гаубицы M777 и 1,5 тысячи боеприпасов к ним, семь беспилотников, около 350 снарядов для РСЗО "Град", а также шесть гаубиц "Мста-Б" высокоточным ударом по двум гаубичным артиллерийским дивизионам и складам ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области, сообщили в министерстве.По данным оборонного ведомства, Российские и союзные войска за время спецоперации на Украине уничтожили более 5 тысяч единиц бронетехники и реактивных систем залпового огня.Украинские боевики в дворах жилых домов в Артемовске в ДНР разместили крупнокалиберные минометы и обстреливают из них позиции ВС РФ, при этом жители близлежащих домов удерживаются в качестве живого щита, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, по данным генерала-полковника Мизинцева, три судна с украинской кукурузой вышли в пятницу из Одессы и Черноморска в рамках ранее достигнутых договоренностей по вывозу зерна.По его информации, в Россию без участия Киева из опасных районов Украины и республик Донбасса эвакуированы еще 27 тысяч человек, в том числе 4 тысячи детей.Обстрелы ДонецкаПредставительство ДНР в СЦКК сообщило в пятницу, что украинские войска выпустили три ракеты из "Урагана", оснащенные минами "Лепесток", по Куйбышевскому району Донецка, также продолжаются обстрелы по Черногвардейскому району Макеевки снарядами калибром 155 миллиметров.По данным Народной милиции ДНР, украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по районам двенадцати населенных пунктов Донецкой Народной республики.Встреча Путина и Эрдогана в СочиПрезиденты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган признали важность конструктивных отношений Москвы и Анкары в заключении соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров двух стран. Стороны также подчеркнули необходимость обеспечить полное выполнение данных соглашений.

https://ria.ru/20220805/aes-1807603200.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220805/politika-1807619294.html

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донецкая народная республика

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Запорожская АЭС после обстрела со стороны украинских боевиков Украинские боевики сегодня во время пересменки работников совершили новый артобстрел территории Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости местные власти. По их заявлению, оборваны две линии электропередачи, питающие распределительное устройство, необходимое для безопасного функционирования энергоблоков АЭС, принимаются меры по нормализации работы станции. 2022-08-05T22:21 true PT0M16S

Минобороны РФ о военных ВСУ, открывших огонь по мирным жителям в Харьковской области Украинские военные при попытке выселить из домов мирных жителей в Харьковской области ранили девять человек, сообщило Минобороны в сводке от 5 августа. Так, командование 92-й механизированной бригады ВСУ собиралось разместить в жилищах иностранных наемников, а на участках оборудовать позиции для военной техники и артиллерии. 2022-08-05T22:21 true PT3M11S

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Наталья Макарова

михаил мизинцев, владимир путин, россия, донецкая народная республика, энергодар, запорожская аэс, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы рф, турция, реджеп тайип эрдоган