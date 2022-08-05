https://ria.ru/20220805/vokzal-1807597490.html

Пожар на вокзале в Донецке

Пожар на вокзале в Донецке - РИА Новости, 05.08.2022

Пожар на вокзале в Донецке

Из-за украинских обстрелов в Донецке загорелся железнодорожный вокзал. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:51

2022-08-05T17:51

2022-08-05T17:58

фото

специальная военная операция на украине

обстрелы

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днр

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Из-за украинских обстрелов в Донецке загорелся железнодорожный вокзал. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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