Пожар на вокзале в Донецке
ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка из установок РСЗО "Град".
ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка из установок РСЗО "Град".
Артиллерийский снаряд попал в здание вокзала. С крыши повалил дым, наблюдалось открытое горение.
Артиллерийский снаряд попал в здание вокзала. С крыши повалил дым, наблюдалось открытое горение.
На место происшествия выехали специалисты противопожарной службы МЧС ДНР.
На место происшествия выехали специалисты противопожарной службы МЧС ДНР.
Огонь уничтожил часть крыши и некоторые перекрытия.
Огонь уничтожил часть крыши и некоторые перекрытия.
Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать.
Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать.
Фасад здания железнодорожного вокзала в Донецке, поврежденный в результате попадания снаряда.
Фасад здания железнодорожного вокзала в Донецке, поврежденный в результате попадания снаряда.
При пожаре никто не пострадал.
Ликвидация возгорания продолжается.
Женщина сидит на остановке общественного транспорта возле вокзала.
Женщина сидит на остановке общественного транспорта возле вокзала.
Горящее здание железнодорожного вокзала в Донецке.
Горящее здание железнодорожного вокзала в Донецке.