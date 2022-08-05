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Пожар на вокзале в Донецке - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Пожар на вокзале в Донецке
Пожар на вокзале в Донецке - РИА Новости, 05.08.2022
Пожар на вокзале в Донецке
Из-за украинских обстрелов в Донецке загорелся железнодорожный вокзал. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 05.08.2022
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Из-за украинских обстрелов в Донецке загорелся железнодорожный вокзал. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, обстрелы, мчс днр, днр, ситуация в днр и лнр
17:51 05.08.2022 (обновлено: 17:58 05.08.2022)
 

Пожар на вокзале в Донецке

Читать ria.ru в
Из-за украинских обстрелов в Донецке загорелся железнодорожный вокзал. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка из установок РСЗО "Град".

Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
1 из 10

ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка из установок РСЗО "Град".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Артиллерийский снаряд попал в здание вокзала. С крыши повалил дым, наблюдалось открытое горение.

Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
2 из 10

Артиллерийский снаряд попал в здание вокзала. С крыши повалил дым, наблюдалось открытое горение.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На место происшествия выехали специалисты противопожарной службы МЧС ДНР.

Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
3 из 10

На место происшествия выехали специалисты противопожарной службы МЧС ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Огонь уничтожил часть крыши и некоторые перекрытия.

Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
4 из 10

Огонь уничтожил часть крыши и некоторые перекрытия.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать.

Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
5 из 10

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Фасад здания железнодорожного вокзала в Донецке, поврежденный в результате попадания снаряда.

Фасад здания железнодорожного вокзала в Донецке, поврежденный в результате попадания снаряда во время обстрела ВСУ Донецка
6 из 10

Фасад здания железнодорожного вокзала в Донецке, поврежденный в результате попадания снаряда.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

При пожаре никто не пострадал.

Пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
7 из 10

При пожаре никто не пострадал.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Ликвидация возгорания продолжается.

Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
8 из 10

Ликвидация возгорания продолжается.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Женщина сидит на остановке общественного транспорта возле вокзала.

Женщина сидит на остановке общественного транспорта возле здания железнодорожного вокзала в Донецке
9 из 10

Женщина сидит на остановке общественного транспорта возле вокзала.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Горящее здание железнодорожного вокзала в Донецке.

Пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке. Куйбышевский и Киевский районы Донецка были обстреляны ВСУ из установок РСЗО Град
10 из 10

Горящее здание железнодорожного вокзала в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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