https://ria.ru/20220805/peskov-1807406669.html

Песков рассказал о канале обсуждения обмена заключенными

Песков рассказал о канале обсуждения обмена заключенными - РИА Новости, 05.08.2022

Песков рассказал о канале обсуждения обмена заключенными

Канал, по которому должно идти обсуждение обмена заключенными, был согласован во время переговоров лидеров России и США в июле прошлого года в Женеве, сообщил... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:06

2022-08-05T10:06

2022-08-05T10:06

сергей лавров

бриттни грайнер

московская область (подмосковье)

россия

в мире

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Канал, по которому должно идти обсуждение обмена заключенными, был согласован во время переговоров лидеров России и США в июле прошлого года в Женеве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая в пятницу на вопросы журналистов, сообщил, что есть специальный канал, согласованный президентами, и Россия готова эту тему обсуждать, но именно в рамках такого формата, а не публичной дипломатии."Речь идёт ещё о разговоре двух президентов в Женеве", - сказал Песков.В четверг Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла.

https://ria.ru/20220805/obmen-1807395944.html

московская область (подмосковье)

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, бриттни грайнер, московская область (подмосковье), россия, в мире