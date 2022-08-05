https://ria.ru/20220805/peskov-1807406669.html
Песков рассказал о канале обсуждения обмена заключенными
Песков рассказал о канале обсуждения обмена заключенными - РИА Новости, 05.08.2022
Песков рассказал о канале обсуждения обмена заключенными
Канал, по которому должно идти обсуждение обмена заключенными, был согласован во время переговоров лидеров России и США в июле прошлого года в Женеве, сообщил... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:06
2022-08-05T10:06
2022-08-05T10:06
сергей лавров
бриттни грайнер
московская область (подмосковье)
россия
в мире
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Канал, по которому должно идти обсуждение обмена заключенными, был согласован во время переговоров лидеров России и США в июле прошлого года в Женеве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая в пятницу на вопросы журналистов, сообщил, что есть специальный канал, согласованный президентами, и Россия готова эту тему обсуждать, но именно в рамках такого формата, а не публичной дипломатии."Речь идёт ещё о разговоре двух президентов в Женеве", - сказал Песков.В четверг Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, бриттни грайнер, московская область (подмосковье), россия, в мире
Песков рассказал о канале обсуждения обмена заключенными
Песков о канале обсуждения обмена заключенными: согласован Путиным и Байденом еще в Женеве