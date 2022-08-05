https://ria.ru/20220805/peregovory-1807538328.html

Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи - РИА Новости, 05.08.2022

Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:24

2022-08-05T15:24

2022-08-05T17:41

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

политика

россия

турция

украина

европа

турецкий поток

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СОЧИ, 5 авг — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.В начале встречи российский лидер назвал "Турецкий поток" одной из важнейших артерий снабжения Европы газом из России, за что партнеры в регионе должны быть благодарны Анкаре.Кроме того, Путин поблагодарил Эрдогана за решение вопроса с поставками зерна с Украины. Также он выразил надежду на подписание меморандума о развитии торгово-экономических связей. Помимо этого, российский лидер предложил обсудить обстановку в Сирии.Турецкий президент, в свою очередь, заявил, что главам государств предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.Помимо этого, он призвал не допустить сбоев в строительстве АЭС "Аккую".Встреча проходит на территории санатория "Русь". Ожидается, что лидеры обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, "сверят часы" по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также обменяются мнениями по ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Путин и Эрдоган уделят внимание обстановке в Нагорном Карабахе.Кроме того, ожидается, что президенты России и Турции детально обсудят тематику российско-турецкого многопланового сотрудничества, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики. Еще одной темой, как ранее отмечал Песков, может стать военно-техническое сотрудничество.

https://ria.ru/20220726/gaz-1805200232.html

https://ria.ru/20220805/rosatom-1807395586.html

https://ria.ru/20220805/diplomatiya-1807197636.html

россия

турция

украина

европа

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика, россия, турция, украина, европа, турецкий поток, аэс "аккую"