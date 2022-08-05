15:24 05.08.2022 (обновлено: 17:41 05.08.2022)
Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи
Президенты России и Турции Путин и Эрдоган встретились для переговоров в Сочи
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
СОЧИ, 5 авг — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
В начале встречи российский лидер назвал "Турецкий поток" одной из важнейших артерий снабжения Европы газом из России, за что партнеры в регионе должны быть благодарны Анкаре.
"Турецкий поток", в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев", — сказал Путин.
Турецкий президент, в свою очередь, заявил, что главам государств предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.
"Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы", — отметил Эрдоган.
Помимо этого, он призвал не допустить сбоев в строительстве АЭС "Аккую".
Встреча проходит на территории санатория "Русь". Ожидается, что лидеры обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, "сверят часы" по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также обменяются мнениями по ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Путин и Эрдоган уделят внимание обстановке в Нагорном Карабахе.
Кроме того, ожидается, что президенты России и Турции детально обсудят тематику российско-турецкого многопланового сотрудничества, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики. Еще одной темой, как ранее отмечал Песков, может стать военно-техническое сотрудничество.