Рейтинг@Mail.ru
Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/peregovory-1807538328.html
Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи
Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи - РИА Новости, 05.08.2022
Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:24
2022-08-05T17:41
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
политика
россия
турция
украина
европа
турецкий поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807554402_0:182:2999:1869_1920x0_80_0_0_3bb8259aacee6e3e2327cc0ce24e577d.jpg
СОЧИ, 5 авг — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.В начале встречи российский лидер назвал "Турецкий поток" одной из важнейших артерий снабжения Европы газом из России, за что партнеры в регионе должны быть благодарны Анкаре.Кроме того, Путин поблагодарил Эрдогана за решение вопроса с поставками зерна с Украины. Также он выразил надежду на подписание меморандума о развитии торгово-экономических связей. Помимо этого, российский лидер предложил обсудить обстановку в Сирии.Турецкий президент, в свою очередь, заявил, что главам государств предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.Помимо этого, он призвал не допустить сбоев в строительстве АЭС "Аккую".Встреча проходит на территории санатория "Русь". Ожидается, что лидеры обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, "сверят часы" по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также обменяются мнениями по ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Путин и Эрдоган уделят внимание обстановке в Нагорном Карабахе.Кроме того, ожидается, что президенты России и Турции детально обсудят тематику российско-турецкого многопланового сотрудничества, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики. Еще одной темой, как ранее отмечал Песков, может стать военно-техническое сотрудничество.
https://ria.ru/20220726/gaz-1805200232.html
https://ria.ru/20220805/rosatom-1807395586.html
https://ria.ru/20220805/diplomatiya-1807197636.html
россия
турция
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807554402_120:180:2611:2048_1920x0_80_0_0_04163f8324012e32109f94a121445f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика, россия, турция, украина, европа, турецкий поток, аэс "аккую"
15:24 05.08.2022 (обновлено: 17:41 05.08.2022)
 
Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Президенты России и Турции Путин и Эрдоган встретились для переговоров в Сочи

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 авг — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
В начале встречи российский лидер назвал "Турецкий поток" одной из важнейших артерий снабжения Европы газом из России, за что партнеры в регионе должны быть благодарны Анкаре.

"Турецкий поток", в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев", — сказал Путин.

Кроме того, Путин поблагодарил Эрдогана за решение вопроса с поставками зерна с Украины. Также он выразил надежду на подписание меморандума о развитии торгово-экономических связей. Помимо этого, российский лидер предложил обсудить обстановку в Сирии.
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 21:28
Турция продлевает контракты по газу с поставщиками, включая Россию
Турецкий президент, в свою очередь, заявил, что главам государств предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.

"Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы", — отметил Эрдоган.

Помимо этого, он призвал не допустить сбоев в строительстве АЭС "Аккую".
Начало строительства третьего блока АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
08:44Ядерные технологии
"Росатом" ждет, что турецкие компании помогут достроить блок №1 АЭС "Аккую"
Встреча проходит на территории санатория "Русь". Ожидается, что лидеры обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, "сверят часы" по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также обменяются мнениями по ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Путин и Эрдоган уделят внимание обстановке в Нагорном Карабахе.
Кроме того, ожидается, что президенты России и Турции детально обсудят тематику российско-турецкого многопланового сотрудничества, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики. Еще одной темой, как ранее отмечал Песков, может стать военно-техническое сотрудничество.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
01:21
Межгосударственные отношения России и Турции
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганПолитикаРоссияТурцияУкраинаЕвропаТурецкий потокАЭС "Аккую"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала