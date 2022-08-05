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Глава Приамурья принял участие в голосовании по названию парка в Белогорске - РИА Новости, 05.08.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220805/park-1807402651.html
Глава Приамурья принял участие в голосовании по названию парка в Белогорске
Глава Приамурья принял участие в голосовании по названию парка в Белогорске - РИА Новости, 05.08.2022
Глава Приамурья принял участие в голосовании по названию парка в Белогорске
Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в голосовании по выбору названия парка в Белогорске, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T09:42
2022-08-05T10:22
общество
василий орлов (губернатор)
белогорск
киров
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в голосовании по выбору названия парка в Белогорске, сообщает правительство региона.Глава Приамурья находится с рабочей поездкой в Белогорске, втором по численности городе области. Орлов и мэр города Станислав Мелюков посетили обновленный сквер, стройплощадку парка имени Дзержинского и новый многофункциональный школьный стадион.По нацпроекту "Жилье и городская среда" в Белогорске идет благоустройство сквера в районе перекрестка улиц Кирова и Чехова. На создание новой общественной зоны выделено 14,3 миллиона рублей. Как доложил губернатору представитель компании подрядчика Александр Ядченко, работы на объекте стартовали в мае. Он заверил, что планируется сдать сквер на месяц раньше - в начале сентября.За благоустройство сквера белогорцы проголосовали в мае 2021 года. Сейчас идет онлайн голосование по выбору ему названия, в котором принял участие и губернатор Амурской области Василий Орлов. "Проекты благоустройства делаем для людей. Очень важно реализовывать их с учетом мнения самих жителей. Правильно делаете, что собираете обратную связь и привлекаете людей, в том числе и для выбора имени будущего сквера", - цитирует пресс-служба областного правительства главу региона.Особенность нового сквера - его многоуровневость. Территория занимает 1,5 тысячи "квадратов". Она объединит в себе зоны для активного и пассивного отдыха. Здесь будет установлено 25 светильников, обустроены пешеходные зоны из тротуарной плитки, качельные комплексы, а также "Г-образная" лавочка длинною в 12 метров. В зоне отдыха - игровой комплекс "Городок" с башнями, горкой, скалолазом, рукоходом, мостом и решеткой для лазания, а также уличные тренажеры и гимнастическая площадка с воркаут-комплексом.Губернатор проинспектировал работы по реновации парка имени Дзержинского. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в декабре. Проект предусматривает более полусотни видов работ – обустройство дорожек из резиновой крошки и тротуарной плитки, монтаж малых архитектурных форм, велосипедных горок, скейт-парка, пешеходного виадука. Здесь уже выполнены земляные работы, планировка, устройство подстилающих слоев, наружной ливневой канализации и фундамента для ограждения. Закупается оборудование. Как уточнили в правительстве области, в 2021 году по решению главы Приамурья Белогорску на реконструкцию парка в центре города из областного бюджета было выделено 150 миллионов рублей.Осмотрев объект, Орлов рекомендовал горадминистрации и подрядчику подумать об использовании материалов из переработанного пластика. "В Благовещенске и Белогорске есть производства, которые делают элементы благоустройства из переработанного пластика. Это хороший и долговечный материал. Подумайте, где вы смогли бы его применить", - указал губернатор.Кроме того, Орлов осмотрел новую многофункциональную спортивную площадку школы №4 Белогорска, где в прошлом году были установлены детский игровой комплекс, мини-футбольные стойки, спортивные тренажеры, площадки ПДД и для игры в волейбол и баскетбол. На обновление стадиона потрачено 35,8 миллиона рублей.
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общество, василий орлов (губернатор), белогорск, киров
09:42 05.08.2022 (обновлено: 10:22 05.08.2022)
 
Глава Приамурья принял участие в голосовании по названию парка в Белогорске

Глава Приамурья Орлов принял участие в голосовании по выбору названия парка в Белогорске

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в голосовании по выбору названия парка в Белогорске, сообщает правительство региона.
Глава Приамурья находится с рабочей поездкой в Белогорске, втором по численности городе области. Орлов и мэр города Станислав Мелюков посетили обновленный сквер, стройплощадку парка имени Дзержинского и новый многофункциональный школьный стадион.
По нацпроекту "Жилье и городская среда" в Белогорске идет благоустройство сквера в районе перекрестка улиц Кирова и Чехова. На создание новой общественной зоны выделено 14,3 миллиона рублей. Как доложил губернатору представитель компании подрядчика Александр Ядченко, работы на объекте стартовали в мае. Он заверил, что планируется сдать сквер на месяц раньше - в начале сентября.
За благоустройство сквера белогорцы проголосовали в мае 2021 года. Сейчас идет онлайн голосование по выбору ему названия, в котором принял участие и губернатор Амурской области Василий Орлов. "Проекты благоустройства делаем для людей. Очень важно реализовывать их с учетом мнения самих жителей. Правильно делаете, что собираете обратную связь и привлекаете людей, в том числе и для выбора имени будущего сквера", - цитирует пресс-служба областного правительства главу региона.
Особенность нового сквера - его многоуровневость. Территория занимает 1,5 тысячи "квадратов". Она объединит в себе зоны для активного и пассивного отдыха. Здесь будет установлено 25 светильников, обустроены пешеходные зоны из тротуарной плитки, качельные комплексы, а также "Г-образная" лавочка длинною в 12 метров. В зоне отдыха - игровой комплекс "Городок" с башнями, горкой, скалолазом, рукоходом, мостом и решеткой для лазания, а также уличные тренажеры и гимнастическая площадка с воркаут-комплексом.
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Губернатор проинспектировал работы по реновации парка имени Дзержинского. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в декабре. Проект предусматривает более полусотни видов работ – обустройство дорожек из резиновой крошки и тротуарной плитки, монтаж малых архитектурных форм, велосипедных горок, скейт-парка, пешеходного виадука. Здесь уже выполнены земляные работы, планировка, устройство подстилающих слоев, наружной ливневой канализации и фундамента для ограждения. Закупается оборудование. Как уточнили в правительстве области, в 2021 году по решению главы Приамурья Белогорску на реконструкцию парка в центре города из областного бюджета было выделено 150 миллионов рублей.
Осмотрев объект, Орлов рекомендовал горадминистрации и подрядчику подумать об использовании материалов из переработанного пластика. "В Благовещенске и Белогорске есть производства, которые делают элементы благоустройства из переработанного пластика. Это хороший и долговечный материал. Подумайте, где вы смогли бы его применить", - указал губернатор.
Кроме того, Орлов осмотрел новую многофункциональную спортивную площадку школы №4 Белогорска, где в прошлом году были установлены детский игровой комплекс, мини-футбольные стойки, спортивные тренажеры, площадки ПДД и для игры в волейбол и баскетбол. На обновление стадиона потрачено 35,8 миллиона рублей.
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Амурская областьОбществоВасилий Орлов (губернатор)БелогорскКиров
 
 
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