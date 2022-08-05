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США призвали Россию принять предложение по обмену заключенными - РИА Новости, 06.08.2022
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США призвали Россию принять предложение по обмену заключенными
США призвали Россию принять предложение по обмену заключенными - РИА Новости, 06.08.2022
США призвали Россию принять предложение по обмену заключенными
США настаивают, чтобы РФ приняла "субстантивное предложение" по обмену заключенными, и нацелены продолжать дипломатию по данному вопросу в непубличном формате,... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-05T23:22
2022-08-06T01:18
в мире
джо байден
бриттни грайнер
пол уилан
россия
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. США настаивают, чтобы РФ приняла "субстантивное предложение" по обмену заключенными, и нацелены продолжать дипломатию по данному вопросу в непубличном формате, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Мы намерены продолжать призывать Россию принять субстантивное предложение, которое мы выдвинули перед ней", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.По ее словам, освобождение незаконно удерживаемых, по мнению Вашингтона, лиц в России остается приоритетом для администрации президента США Джо Байдена. Жан-Пьер также подчеркнула, что США считают целесообразным продолжать вести переговоры с РФ по обмену заключенными в непубличном формате."И мы намерены следовать этому принципу", - указала представительница Белого дома.По данным американских СМИ, Штаты предлагают России обменять Бриттни Грайнер и Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в этой связи призвал коллегу из Штатов к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.
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в мире, джо байден, бриттни грайнер, пол уилан, россия, сша
23:22 05.08.2022 (обновлено: 01:18 06.08.2022)
 
США призвали Россию принять предложение по обмену заключенными

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер призвала Россию согласиться на обмен заключенными

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. США настаивают, чтобы РФ приняла "субстантивное предложение" по обмену заключенными, и нацелены продолжать дипломатию по данному вопросу в непубличном формате, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы намерены продолжать призывать Россию принять субстантивное предложение, которое мы выдвинули перед ней", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 22:56
Белый дом: США получили от России контрпредложение по обмену заключенными
По ее словам, освобождение незаконно удерживаемых, по мнению Вашингтона, лиц в России остается приоритетом для администрации президента США Джо Байдена. Жан-Пьер также подчеркнула, что США считают целесообразным продолжать вести переговоры с РФ по обмену заключенными в непубличном формате.
"И мы намерены следовать этому принципу", - указала представительница Белого дома.
По данным американских СМИ, Штаты предлагают России обменять Бриттни Грайнер и Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в этой связи призвал коллегу из Штатов к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.
Лавров: Россия готова обсуждать с США обмен заключенными - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 08:51
Россия готова обсуждать с США обмен заключенными
 
В миреДжо БайденБриттни ГрайнерПол УиланРоссияСША
 
 
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