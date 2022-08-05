https://ria.ru/20220805/obmen-1807666087.html

США призвали Россию принять предложение по обмену заключенными

США призвали Россию принять предложение по обмену заключенными - РИА Новости, 06.08.2022

США призвали Россию принять предложение по обмену заключенными

США настаивают, чтобы РФ приняла "субстантивное предложение" по обмену заключенными, и нацелены продолжать дипломатию по данному вопросу в непубличном формате,... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-05T23:22

2022-08-05T23:22

2022-08-06T01:18

в мире

джо байден

бриттни грайнер

пол уилан

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. США настаивают, чтобы РФ приняла "субстантивное предложение" по обмену заключенными, и нацелены продолжать дипломатию по данному вопросу в непубличном формате, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Мы намерены продолжать призывать Россию принять субстантивное предложение, которое мы выдвинули перед ней", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.По ее словам, освобождение незаконно удерживаемых, по мнению Вашингтона, лиц в России остается приоритетом для администрации президента США Джо Байдена. Жан-Пьер также подчеркнула, что США считают целесообразным продолжать вести переговоры с РФ по обмену заключенными в непубличном формате."И мы намерены следовать этому принципу", - указала представительница Белого дома.По данным американских СМИ, Штаты предлагают России обменять Бриттни Грайнер и Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в этой связи призвал коллегу из Штатов к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.

https://ria.ru/20220801/obmen-1806546461.html

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россия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, бриттни грайнер, пол уилан, россия, сша