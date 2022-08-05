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Маск предложил Байдену освободить осужденных за наркотики в США
Маск предложил Байдену освободить осужденных за наркотики в США - РИА Новости, 05.08.2022
Маск предложил Байдену освободить осужденных за наркотики в США
Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск предложил выпустить на свободу осужденных по делам о наркотиках в США на фоне усилий президента РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T22:17
2022-08-05T22:17
2022-08-05T22:17
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск предложил выпустить на свободу осужденных по делам о наркотиках в США на фоне усилий президента страны Джо Байдена по возвращению из России баскетболистки Бриттни Грайнер.Маск отметил, что, по его мнению, людей не следует лишать свободы за ненасильственные действия.В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту "Шереметьево". В ходе досмотра в ручной клади американки нашли "вейпы" с жидкостью со специфическим запахом - экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло.В четверг Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла. В ответ Байден призвал "немедленно освободить" Грайнер, назвав решение суда "неприемлемым", и заявил, что администрация США использует "все возможные средства" для её освобождения.Грайнер - одна из самых титулованных баскетболисток мира. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, а в составе "Финикса" - чемпионкой WNBA 2014 года. Центровая входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА. Выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года.
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в мире, сша, россия, джо байден, бриттни грайнер, илон маск
Маск предложил Байдену освободить осужденных за наркотики в США
Маск предложил освободить осужденных за наркотики в США на фоне усилий Байдена по Грайнер