https://ria.ru/20220805/kino-1807518845.html

После отмены "Бэтгерл" глава Warner Bros. Discovery заявил о планах студии

После отмены "Бэтгерл" глава Warner Bros. Discovery заявил о планах студии - РИА Новости, 05.08.2022

После отмены "Бэтгерл" глава Warner Bros. Discovery заявил о планах студии

Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав рассказал о планах студии, сообщает Deadline. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:09

2022-08-05T17:09

2022-08-05T17:09

культура

новости культуры

кино и сериалы

warner bros. pictures

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав рассказал о планах студии, сообщает Deadline. Компания сконцентрируется на разработке десятилетнего плана, подобно тому, как ведет бизнес Кевин Файги, глава Marvel Studios. "Мы можем создать длительный, стабильный и развивающийся бизнес в DC. Мы не выпустим фильм, пока он не будет готов. Главное — делать картины как можно лучше", — говорит Заслав. Недавно студия отменила релиз "Бэтгерл". По словам инсайдеров, лента не вписалась в новую стратегию компании, решившей сфокусироваться на крупных проектах, которые выйдут в прокате. Судя по словам главы компании, подобная участь не грозит другим ожидаемым кинокомиксам DC. "Мы видели "Флэша", "Черного Адама" и "Шазам! 2". И остались в восторге. Они потрясающие. Считаем, что можем сделать их еще лучше", — успокоил фанатов Заслав.

https://ria.ru/20220805/gaga-1807416833.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, warner bros. pictures