https://ria.ru/20220805/kino-1807518845.html
После отмены "Бэтгерл" глава Warner Bros. Discovery заявил о планах студии
После отмены "Бэтгерл" глава Warner Bros. Discovery заявил о планах студии - РИА Новости, 05.08.2022
После отмены "Бэтгерл" глава Warner Bros. Discovery заявил о планах студии
Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав рассказал о планах студии, сообщает Deadline. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:09
2022-08-05T17:09
2022-08-05T17:09
культура
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав рассказал о планах студии, сообщает Deadline. Компания сконцентрируется на разработке десятилетнего плана, подобно тому, как ведет бизнес Кевин Файги, глава Marvel Studios. "Мы можем создать длительный, стабильный и развивающийся бизнес в DC. Мы не выпустим фильм, пока он не будет готов. Главное — делать картины как можно лучше", — говорит Заслав. Недавно студия отменила релиз "Бэтгерл". По словам инсайдеров, лента не вписалась в новую стратегию компании, решившей сфокусироваться на крупных проектах, которые выйдут в прокате. Судя по словам главы компании, подобная участь не грозит другим ожидаемым кинокомиксам DC. "Мы видели "Флэша", "Черного Адама" и "Шазам! 2". И остались в восторге. Они потрясающие. Считаем, что можем сделать их еще лучше", — успокоил фанатов Заслав.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, warner bros. pictures
После отмены "Бэтгерл" глава Warner Bros. Discovery заявил о планах студии
После отмены "Бэтгерл" глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил о планах студии
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав рассказал о планах студии, сообщает
Deadline.
Компания сконцентрируется на разработке десятилетнего плана, подобно тому, как ведет бизнес Кевин Файги, глава Marvel Studios.
"Мы можем создать длительный, стабильный и развивающийся бизнес в DC. Мы не выпустим фильм, пока он не будет готов. Главное — делать картины как можно лучше", — говорит Заслав.
Недавно студия отменила
релиз "Бэтгерл". По словам инсайдеров, лента не вписалась
в новую стратегию компании, решившей сфокусироваться на крупных проектах, которые выйдут в прокате.
Судя по словам главы компании, подобная участь не грозит другим ожидаемым кинокомиксам DC.
"Мы видели "Флэша", "Черного Адама" и "Шазам! 2". И остались в восторге. Они потрясающие. Считаем, что можем сделать их еще лучше", — успокоил фанатов Заслав.