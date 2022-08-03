https://ria.ru/20220803/kino-1806859771.html

Компания Warner Bros. отменила выход фильма "Бэтгерл"

Компания Warner Bros. отменила выход фильма "Бэтгерл" - РИА Новости, 03.08.2022

Компания Warner Bros. отменила выход фильма "Бэтгерл"

Компания Warner Bros. отменила выход фильма "Бэтгерл" на всех площадках. Ленту не будут показывать ни в кинотеатрах, ни на онлайн-платформе сервисе HBO Max, для РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:43

2022-08-03T11:43

2022-08-03T11:43

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Компания Warner Bros. отменила выход фильма "Бэтгерл" на всех площадках. Ленту не будут показывать ни в кинотеатрах, ни на онлайн-платформе сервисе HBO Max, для которой она и создавалась. Об этом пишет Variety. Инсайдеры утверждают, что такое решение никак не связано с качеством картины. Дело в другом — студия хочет, чтобы кинокомиксы DC шли в прокате и были блокбастерами. "Решение вызвало шок, потому что студии почти никогда не отменяют производство, предпочитая получить хоть какую-то прибыль от вложенных средств", — говорится в публикации. На создание "Бэтгерл" потратили 90 миллионов долларов. Главную роль исполнила Лесли Грейс. Образ антагониста воплотил Брендан Фрейзер. Режиссеры — Адиль Эль Арби и Билал Фалла. Впервые персонаж Бэтгерл появился в комиксе "Detective Comics" в январе 1967. Героиня также известна, как Барбара Гордон, приемная дочка комиссара полиции Готэм-сити. Она была поклонницей Бэтмена и однажды спасла Брюса Уэйна, не зная о том, что именно он скрывается под маской Темного рыцаря. Вскоре после этого девушку пригласили в команду защитников Готэма. Предполагалось, что фильм "Бэтгерл" выйдет на HBO Max в декабре 2022 года.

https://ria.ru/20220802/monroe-1806687331.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, warner bros. pictures, dc comics