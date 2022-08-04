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Инсайдеры раскрыли причину отмены релиза "Бэтгерл" - РИА Новости, 04.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220804/batgirl-1807181335.html
Инсайдеры раскрыли причину отмены релиза "Бэтгерл"
Инсайдеры раскрыли причину отмены релиза "Бэтгерл" - РИА Новости, 04.08.2022
Инсайдеры раскрыли причину отмены релиза "Бэтгерл"
Инсайдеры раскрыли причину отмены релиза "Бэтгерл". Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:36
2022-08-04T14:36
культура
новости культуры
кино и сериалы
warner bros. pictures
dc comics
уилл смит
майкл китон
the hollywood reporter
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Инсайдеры раскрыли причину отмены релиза "Бэтгерл". Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники. В статье картина называется "жертвой новой корпоративной стратегии генерального директора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава. Он решил отложить проект, чтобы списать налог на фильм стоимостью 90 миллионов долларов". Шоу приняли в работу при бывшем гендире WarnerMedia Джейсоне Киларе. Бюджет был в районе 80 миллионов долларов, но он разросся из-за протоколов COVID-19. Всего несколько месяцев назад "Бэтгерл" считалась одним из самых интригующих фильмов DC. Над ним работали режиссеры Адиль Эль Арби и Билал Фалла, известные по боевику "Плохие парни навсегда" с Уиллом Смитом. Главную роль впервые в расширенной вселенной DC сыграла латиноамериканка — Лесли Грейс. Даже босс Marvel Studios Кевин Файги проявил интерес к ленте. К тому же к роли Бэтмена в фильме вернулся Майкл Китон. Несколько инсайдеров рассказали The Hollywood Reporter, что студия даже планировала вложить больше денег в проект и выпустить его не только на стриминге, но и в прокате.На пробном показе картина получила оценку в 60 баллов. Версия была ранней, и обычно такие сеансы проводят, чтобы проверить увлеченность аудитории, а не для того, чтобы принять решение о закрытии проекта. Оценка на тесте у "Бэтгерл" — такая же, как и у "Оно" (2017), который в итоге собрал в прокате 700,3 миллионов, и предстоящего фильма DC "Шазам! 2". Однако в сравнении с "Бэтменом" "Бэтгерл" казалась скромнее, и это было связано с тем, что проект изначально должен был стать первым среди небольших релизов DC. Тем не менее руководство компании под управлением Заслава боялось, что фильм не оправдает зрительских ожиданий. Стратегия была пересмотрена. Сначала отменили "Чудо-близнецов" с Кей Джей Апой в главной роли. Эта лента тоже планировалась для выпуска на стриминге. Инсайдер утверждает, что в студии посчитали: бессмысленно тратить 80-90 миллионов долларов на фильм для онлайн-платформы. Нет никаких гарантий, что он привлечет больше подписчиков, чем картина с бюджетом, например, в 40 миллионов. Отмена "Бэтгерл" может быть связана и с уменьшением роли Бэтмена в исполнении Китона, отмечается в публикации. Впервые персонаж Бэтгерл появился в комиксе "Detective Comics" в январе 1967. Героиня также известна, как Барбара Гордон, приемная дочка комиссара полиции Готэм-сити. Она была поклонницей Бэтмена и однажды спасла Брюса Уэйна, не зная, что именно он скрывается под маской Темного рыцаря. Вскоре девушку пригласили в команду защитников Готэма.Предполагалось, что фильм "Бэтгерл" выйдет на HBO Max в декабре 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, warner bros. pictures, dc comics, уилл смит, майкл китон, the hollywood reporter, что посмотреть
14:36 04.08.2022
 
Инсайдеры раскрыли причину отмены релиза "Бэтгерл"

Инсайдеры заявили, что "Бэтгерл" отменили из-за новой стратегии Warner Bros. Discovery

© DC Entertainment/Warner Bros. Бэтгерл
Бэтгерл
© DC Entertainment/Warner Bros.
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Инсайдеры раскрыли причину отмены релиза "Бэтгерл". Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.
В статье картина называется "жертвой новой корпоративной стратегии генерального директора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава. Он решил отложить проект, чтобы списать налог на фильм стоимостью 90 миллионов долларов". Шоу приняли в работу при бывшем гендире WarnerMedia Джейсоне Киларе. Бюджет был в районе 80 миллионов долларов, но он разросся из-за протоколов COVID-19.
Всего несколько месяцев назад "Бэтгерл" считалась одним из самых интригующих фильмов DC. Над ним работали режиссеры Адиль Эль Арби и Билал Фалла, известные по боевику "Плохие парни навсегда" с Уиллом Смитом. Главную роль впервые в расширенной вселенной DC сыграла латиноамериканка — Лесли Грейс. Даже босс Marvel Studios Кевин Файги проявил интерес к ленте. К тому же к роли Бэтмена в фильме вернулся Майкл Китон.
Несколько инсайдеров рассказали The Hollywood Reporter, что студия даже планировала вложить больше денег в проект и выпустить его не только на стриминге, но и в прокате.
На пробном показе картина получила оценку в 60 баллов. Версия была ранней, и обычно такие сеансы проводят, чтобы проверить увлеченность аудитории, а не для того, чтобы принять решение о закрытии проекта.
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Оценка на тесте у "Бэтгерл" — такая же, как и у "Оно" (2017), который в итоге собрал в прокате 700,3 миллионов, и предстоящего фильма DC "Шазам! 2".
Однако в сравнении с "Бэтменом" "Бэтгерл" казалась скромнее, и это было связано с тем, что проект изначально должен был стать первым среди небольших релизов DC. Тем не менее руководство компании под управлением Заслава боялось, что фильм не оправдает зрительских ожиданий.
Стратегия была пересмотрена. Сначала отменили "Чудо-близнецов" с Кей Джей Апой в главной роли. Эта лента тоже планировалась для выпуска на стриминге. Инсайдер утверждает, что в студии посчитали: бессмысленно тратить 80-90 миллионов долларов на фильм для онлайн-платформы. Нет никаких гарантий, что он привлечет больше подписчиков, чем картина с бюджетом, например, в 40 миллионов.
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Отмена "Бэтгерл" может быть связана и с уменьшением роли Бэтмена в исполнении Китона, отмечается в публикации.
Впервые персонаж Бэтгерл появился в комиксе "Detective Comics" в январе 1967. Героиня также известна, как Барбара Гордон, приемная дочка комиссара полиции Готэм-сити. Она была поклонницей Бэтмена и однажды спасла Брюса Уэйна, не зная, что именно он скрывается под маской Темного рыцаря. Вскоре девушку пригласили в команду защитников Готэма.
Предполагалось, что фильм "Бэтгерл" выйдет на HBO Max в декабре 2022 года.
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