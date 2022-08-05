https://ria.ru/20220805/karabakh-1807625988.html

Блинкен выразил готовность содействовать стабилизации ситуации в Карабахе

Блинкен выразил готовность содействовать стабилизации ситуации в Карабахе - РИА Новости, 05.08.2022

Блинкен выразил готовность содействовать стабилизации ситуации в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию в Карабахе, глава американской дипломатии пообещал... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T18:53

2022-08-05T18:53

2022-08-05T19:14

в мире

азербайджан

армения

нагорный карабах

сша

энтони блинкен

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 5 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию в Карабахе, глава американской дипломатии пообещал содействовать стабилизации обстановки в регионе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Собеседники обсудили сложившуюся в последние дни напряженную ситуацию в Нагорном Карабахе. Премьер-министр выразил обеспокоенность по поводу отступления Азербайджана от положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а также подтвердил позиции Республики Армения в отношении регионального мира и стабильности", - отмечается на сайте правительства."Госсекретарь Блинкен выразил обеспокоенность напряженностью и подчеркнул готовность к содействию стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.Новый виток напряженности в Карабахе возник в среду. В Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. В министерстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.МИД Армении заявил об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть раненые и погибшие. В свою очередь, как сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства, вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220804/karabakh-1807150742.html

https://ria.ru/20220803/es-1807090644.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах, сша, энтони блинкен, никол пашинян