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Блинкен выразил готовность содействовать стабилизации ситуации в Карабахе - РИА Новости, 05.08.2022
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Блинкен выразил готовность содействовать стабилизации ситуации в Карабахе
Блинкен выразил готовность содействовать стабилизации ситуации в Карабахе - РИА Новости, 05.08.2022
Блинкен выразил готовность содействовать стабилизации ситуации в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию в Карабахе, глава американской дипломатии пообещал... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:53
2022-08-05T19:14
в мире
азербайджан
армения
нагорный карабах
сша
энтони блинкен
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 5 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию в Карабахе, глава американской дипломатии пообещал содействовать стабилизации обстановки в регионе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Собеседники обсудили сложившуюся в последние дни напряженную ситуацию в Нагорном Карабахе. Премьер-министр выразил обеспокоенность по поводу отступления Азербайджана от положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а также подтвердил позиции Республики Армения в отношении регионального мира и стабильности", - отмечается на сайте правительства."Госсекретарь Блинкен выразил обеспокоенность напряженностью и подчеркнул готовность к содействию стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.Новый виток напряженности в Карабахе возник в среду. В Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. В министерстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.МИД Армении заявил об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть раненые и погибшие. В свою очередь, как сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства, вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220804/karabakh-1807150742.html
https://ria.ru/20220803/es-1807090644.html
азербайджан
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в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах, сша, энтони блинкен, никол пашинян
18:53 05.08.2022 (обновлено: 19:14 05.08.2022)
 
Блинкен выразил готовность содействовать стабилизации ситуации в Карабахе

Блинкен в разговоре с Пашиняном выразил готовность содействовать стабилизации в Карабахе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 5 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию в Карабахе, глава американской дипломатии пообещал содействовать стабилизации обстановки в регионе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Собеседники обсудили сложившуюся в последние дни напряженную ситуацию в Нагорном Карабахе. Премьер-министр выразил обеспокоенность по поводу отступления Азербайджана от положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а также подтвердил позиции Республики Армения в отношении регионального мира и стабильности", - отмечается на сайте правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 10:24
Пашинян назвал ситуацию в Карабахе напряженной
"Госсекретарь Блинкен выразил обеспокоенность напряженностью и подчеркнул готовность к содействию стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.
Новый виток напряженности в Карабахе возник в среду. В Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. В министерстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.
МИД Армении заявил об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть раненые и погибшие. В свою очередь, как сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства, вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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В ЕС призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия
 
В миреАзербайджанАрменияНагорный КарабахСШАЭнтони БлинкенНикол Пашинян
 
 
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