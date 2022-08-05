18:53 05.08.2022 (обновлено: 19:14 05.08.2022)
Блинкен выразил готовность содействовать стабилизации ситуации в Карабахе
Блинкен в разговоре с Пашиняном выразил готовность содействовать стабилизации в Карабахе
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ЕРЕВАН, 5 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию в Карабахе, глава американской дипломатии пообещал содействовать стабилизации обстановки в регионе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Собеседники обсудили сложившуюся в последние дни напряженную ситуацию в Нагорном Карабахе. Премьер-министр выразил обеспокоенность по поводу отступления Азербайджана от положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а также подтвердил позиции Республики Армения в отношении регионального мира и стабильности", - отмечается на сайте правительства.
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"Госсекретарь Блинкен выразил обеспокоенность напряженностью и подчеркнул готовность к содействию стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.
Новый виток напряженности в Карабахе возник в среду. В Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. В министерстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.
МИД Армении заявил об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть раненые и погибшие. В свою очередь, как сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства, вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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