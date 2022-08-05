https://ria.ru/20220805/karabakh-1807426129.html
В Баку обвинили Ереван в попытках обострить ситуацию в Карабахе
В Баку обвинили Ереван в попытках обострить ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 05.08.2022
В Баку обвинили Ереван в попытках обострить ситуацию в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана обвинило ВС Армении в попытках обострить ситуацию на государственной границе двух стран и в Карабахе. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:08
2022-08-05T11:08
2022-08-05T11:08
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армения
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БАКУ, 5 авг – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана обвинило ВС Армении в попытках обострить ситуацию на государственной границе двух стран и в Карабахе."За минувшие сутки армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в целом 12 раз. Три из них произошли в результате обстрела с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Нариманлы и Зяркенд Басаркечарского (Варденисского – ред.) района на азербайджано-армянской государственной границе, позиций азербайджанской армии в направлениях Кельбаджарского и Лачинского районов", - заявили в пресс-службе ведомства.По данным минобороны, остальные девять инцидентов связаны с обстрелами из снайперских винтовок и разнокалиберного стрелкового оружия позиций азербайджанской армии, дислоцированных в направлениях Агдамского, Ходжавендского и Ходжалинского районов (Карабах).В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Новый виток напряженности возник в среду. В Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. В министерстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.МИД Армении заявил об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть раненые и погибшие. В свою очередь, как сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства, вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе.МИД РФ призвал Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня в связи с эскалацией в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения. В министерстве исходят из того, что урегулирование имеющихся противоречий должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами - с учетом позиций сторон и в строгом соответствии с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.
https://ria.ru/20220804/karabakh-1807240569.html
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в мире, азербайджан, армения, россия
В Баку обвинили Ереван в попытках обострить ситуацию в Карабахе
Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в попытках обострить ситуацию в Карабахе
БАКУ, 5 авг – РИА Новости.
Министерство обороны Азербайджана обвинило
ВС Армении в попытках обострить ситуацию на государственной границе двух стран и в Карабахе.
"За минувшие сутки армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в целом 12 раз. Три из них произошли в результате обстрела с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Нариманлы и Зяркенд Басаркечарского (Варденисского – ред.) района на азербайджано-армянской государственной границе, позиций азербайджанской армии в направлениях Кельбаджарского и Лачинского районов", - заявили в пресс-службе ведомства.
По данным минобороны, остальные девять инцидентов связаны с обстрелами из снайперских винтовок и разнокалиберного стрелкового оружия позиций азербайджанской армии, дислоцированных в направлениях Агдамского, Ходжавендского и Ходжалинского районов (Карабах).
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе
возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан
и Армения
договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван
также передал Баку
Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР
. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Новый виток напряженности возник в среду. В Минобороны РФ
заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. В министерстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.
МИД Армении заявил об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть раненые и погибшие. В свою очередь, как сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства, вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе.
МИД РФ призвал Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня в связи с эскалацией в районе Лачинского коридора
и на других участках линии соприкосновения. В министерстве исходят из того, что урегулирование имеющихся противоречий должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами - с учетом позиций сторон и в строгом соответствии с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.