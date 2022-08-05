https://ria.ru/20220805/karabakh-1807293655.html

Дорога раздора. Что происходит с российскими миротворцами в Карабахе

Дорога раздора. Что происходит с российскими миротворцами в Карабахе - РИА Новости, 05.08.2022

Дорога раздора. Что происходит с российскими миротворцами в Карабахе

Азербайджанские военные зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и заняли несколько важных высот в районе... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T08:00

2022-08-05T08:00

2022-08-05T11:09

в мире

никол пашинян

владимир путин

арарат мирзоян

азербайджан

армения

баку

институт стран снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758418975_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_5d4e054cefbb2a55d7e2ff8e1001c45e.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Азербайджанские военные зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и заняли несколько важных высот в районе Лачинского коридора. Конфликтующие стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей. Москва выражает крайнюю озабоченность и призывает соблюдать режим прекращения огня. К чему приведет очередная эскалация — в материале РИА Новости.Жажда местиВ Минобороны России сообщили, что 3 августа у высоты Сарыбаба азербайджанские войска нарушили режим прекращения огня. В Ереване и Степанакерте утверждают, что боестолкновения были возле Лачинского коридора и в Мардакертском районе самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Погибли двое карабахских солдат, 19 получили ранения. В НКР объявили частичную мобилизацию.В Баку говорят об операции "Возмездие" — это ответ на гибель военнослужащего. В результате азербайджанцы закрепились на господствующих высотах в Лачинском коридоре.В Минобороны подчеркнули, что неоднократно предупреждали о недопустимости присутствия в Карабахе вооруженных формирований Армении, но Ереван отказывается от демилитаризации и тем самым нарушает ноябрьское соглашение 2020-го. В Баку обещают, что следующие ответные меры "на армянскую террористическую деятельность будут еще более сокрушительными".Вместе с тем премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в Карабахе уже нет ни одного военнослужащего Армении. Там только Армия обороны НКР, которая формируется исключительно из местных. Учитывая, что население региона — всего около 100 тысяч человек, собственных сил непризнанной республики не хватит даже для контроля линии соприкосновения, не говоря уже о наступательных действиях.Битва за ЛачинСитуация в Карабахе накалилась в конце июля. Стороны конфликта обвинили друг друга в нескольких обстрелах, а 2 августа Баку потребовал от Еревана организовать транспортное сообщение со Степанакертом в обход Лачина.После второй карабахской войны лидеры Армении, России и Азербайджана согласились оставить Лачинский коридор в качестве временного пути сообщения между Степанакертом и Арменией. Это зона безопасности российских миротворцев. Там проживают несколько десятков армянских семей, отказавшихся уезжать вопреки всем уговорам.Азербайджан почти построил свой участок альтернативного маршрута, Армения собирается сделать это в 2023-м. Проблема в том, что не согласовали единый проект. На это было три года, но азербайджанцы перехватили инициативу, не желая затягивать работы. Их дорога действительно соединяет Степанакерт с Арменией, однако не пересекает ни один другой населенный пункт в Карабахе.Армяне же хотели сохранить большую часть прежнего пути через Лачинский коридор, достроив объезд города Шуши. Сейчас для въезда в Степанакерт нужно миновать развилку на древнюю столицу Карабаха, оказавшуюся под контролем азербайджанцев. Несмотря на пост российских миротворцев, периодически там случаются стычки. А вот город Лачин отдавать никто не собирался."Во-первых, там уже есть нормальная дорога со всеми коммуникациями, включая газопровод, линии электропередачи и интернет-кабель, а возле новой ничего этого нет. То есть Степанакерту придется пользоваться азербайджанской инфраструктурой. Во-вторых, в Лачине до сих пор живут армяне, которые станут беженцами, если город перейдет под контроль Баку", — объясняет научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян. Впрочем, он не исключает, что на фоне последних событий Пашинян согласится и на этот вариант.Для азербайджанцев Лачин важен прежде всего как символ, отмечает политолог Ильгар Велизаде. "Это стратегически важный город, один из маркеров нашего присутствия в Карабахе. Очень тесно связан с Шушой. Обретя Лачин, мы полностью закрепимся на этой территории. К тому же это один из немногих городов, уцелевших после войны", — говорит он.Эксперт уверен, что, когда отношения между Арменией и Азербайджаном нормализуются, дорогу через Лачин вновь откроют для армян. До этого им придется пользоваться другим маршрутом. Что касается местных, то, по мнению Велизаде, они могут никуда не уезжать, если согласны получить азербайджанский паспорт и жить по законам Баку. Вместе с тем он признает, что это маловероятно, так как за 30 лет между двумя народами накопилось слишком много проблем.Операция "Посредник"За последние два года Баку не раз применял армию в Карабахе. Так, в декабре 2020-го азербайджанцы захватили села Хцаберд и Хин Тахер, а в марте 2022-го — Парух.В Ереване и Степанакерте надеются, что карабахских армян защитят миротворцы. Однако россияне в 2025-м могут покинуть регион, если Азербайджан откажется от их услуг. Кроме того, по словам Пашиняна, Москва и Ереван подписали мандат, санкционирующий деятельность российских войск, а в Баку этого до сих пор не сделали. В МИД Армении заявили, что Азербайджан "продолжает политику этнической чистки" в Карабахе. В Баку эти обвинения назвали "необоснованными и клеветническими".Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков призывает воздержаться от панических настроений. По его словам, миротворческая миссия в Карабахе остается мощным рычагом воздействия на Баку."Власти Азербайджана хотели бы до начала следующего года на своих условиях заключить с Ереваном полноценный мирный договор. Там раз и навсегда должен быть прописан нужный азербайджанцам статус Нагорного Карабаха. Для этого Баку готов оказывать все формы давления на армян, вплоть до вооруженного", — пояснил эксперт.Политолог подчеркивает, что без миротворцев азербайджанская армия давно бы вступила в Степанакерт под предлогом уничтожения незаконных вооруженных формирований. Вместо этого Баку вынужден довольствоваться болезненными, но не смертельными для Нагорного Карабаха выпадами.

https://ria.ru/20220327/karabakh-1780358688.html

https://ria.ru/20220420/armeniya-1784360285.html

азербайджан

армения

баку

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

лачинский коридор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, никол пашинян, владимир путин, арарат мирзоян, азербайджан, армения, баку, институт стран снг, политика, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта, нагорно-карабахская республика, миротворцы, лачинский коридор