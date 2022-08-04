https://ria.ru/20220804/uchenye-1807205373.html

Ученые выяснили, что Россия — родина первых насекомых-опылителей

Ученые выяснили, что Россия — родина первых насекомых-опылителей - РИА Новости, 04.08.2022

Ученые выяснили, что Россия — родина первых насекомых-опылителей

Палеонтологи обнаружили на территории Пермского края древнейших насекомых с длинными хоботками сосущего типа. Ученые проанализировали строение ротовых частей... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:13

2022-08-04T13:13

2022-08-04T13:14

наука

навигатор абитуриента

пермский край

российская академия наук

палеонтология

университетская наука

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Палеонтологи обнаружили на территории Пермского края древнейших насекомых с длинными хоботками сосущего типа. Ученые проанализировали строение ротовых частей этих насекомых, живших около 283–273 млн лет назад, и предположили, что они опыляли древние голосеменные растения в обмен на капельки сладковатой жидкости. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.По современным научным данным, опыление растений насекомыми происходило еще задолго до появления цветковых растений и было характерно для различных групп вымерших голосеменных растений. В частности, об этом свидетельствует наличие у древних насекомых длинных сосущих хоботков, которыми те могли пользоваться для доступа к сладковатым выделениям, скрытым в глубине шишек.До сих пор древнейшими обладателями ротовых частей такого типа считались сетчатокрылые и скорпионницы, найденные в Китае в отложениях юрского периода возрастом около 165 млн лет. Новое исследование позволило палеонтологам отодвинуть происхождение хоботковых насекомых-опылителей еще более чем на 100 млн лет в прошлое.Сотрудники Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН и Геологического института РАН совместно с польским коллегой, изучили отпечатки насекомых из семейства протомеропид (Protomeropidae), найденные в раннепермских отложениях рядом с деревней Чекарда (Пермский край). Систематическая принадлежность протомеропид точно не установлена. По одной версии, это ручейники или их предки, по другой — скорпионницы.Ученые установили, что эти насекомые обладали хоботками, состоящими из двух соединенных нижнечелюстных щупиков. Некоторые современные жуки и перепончатокрылые пользуются подобными хоботками для поглощения цветочного нектара. Вероятно, пермские протомеропиды питались точно так же, только вместо нектара они могли высасывать опылительные капли ангаропельтовых (Angaropeltaceae) — вымершего семейства голосеменных растений.Опылительные капли выделялись внутри семеносных капсул — женских репродуктивных органов сферической формы. Чтобы добраться до этих капель, протомеропидам и понадобился хоботок длиной около 2 мм, что примерно соответствует расстоянию от внешнего отверстия семенной капсулы до семязачатков.Интересно, что семенные капсулы ангаропельтовых были найдены в тех же геологических слоях, что и древнейшие насекомые. Более того, рядом с хоботком одного из них ученые разглядели пыльцу ангаропельтовых.Семенные капсулы растений оставались полузакрытыми вплоть до созревания семян, что снижало эффективность ветроопыления, а это значит, что основная ответственность за опыление ложилась именно на насекомых, отметил руководитель исследования, старший научный сотрудник Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН Александр Храмов.

https://ria.ru/20220804/uchenye-1807002498.html

https://ria.ru/20220704/loshadi-1799311149.html

пермский край

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навигатор абитуриента, пермский край, российская академия наук, палеонтология, университетская наука