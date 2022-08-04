Трасс пообещала не ездить на Тайвань, если станет премьером
Глава МИД Великобритании Трасс: если стану премьером, Тайвань посещать не буду
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что не будет посещать Тайвань, если станет премьером страны.
Ранее визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси привел к обострению отношений США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил США, что "играющий с огнем рискует обжечься". При этом администрация США заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая" и дистанцировалась от визита Пелоси, заявив, что спикер принимает решения сама.
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"Нет, я не буду", - ответила Трасс во время предвыборных дебатов на вопрос телеведущей, будет ли она посещать Тайвань, если станет премьером Британии. Трансляцию вел телеканал Sky News.
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" будут выбирать все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва. Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
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