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Трасс пообещала не ездить на Тайвань, если станет премьером - РИА Новости, 04.08.2022
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Трасс пообещала не ездить на Тайвань, если станет премьером
Трасс пообещала не ездить на Тайвань, если станет премьером - РИА Новости, 04.08.2022
Трасс пообещала не ездить на Тайвань, если станет премьером
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что не будет посещать Тайвань, если станет премьером страны. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T23:18
2022-08-04T23:18
в мире
лиз трасс
нэнси пелоси
си цзиньпин
тайвань
сша
великобритания
конгресс сша
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что не будет посещать Тайвань, если станет премьером страны.Ранее визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси привел к обострению отношений США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил США, что "играющий с огнем рискует обжечься". При этом администрация США заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая" и дистанцировалась от визита Пелоси, заявив, что спикер принимает решения сама."Нет, я не буду", - ответила Трасс во время предвыборных дебатов на вопрос телеведущей, будет ли она посещать Тайвань, если станет премьером Британии. Трансляцию вел телеканал Sky News.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" будут выбирать все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва. Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
https://ria.ru/20220803/ssha-1806798419.html
https://ria.ru/20220803/tayvan-1807034821.html
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в мире, лиз трасс, нэнси пелоси, си цзиньпин, тайвань, сша, великобритания, конгресс сша, визит пелоси на тайвань
23:18 04.08.2022
 
Трасс пообещала не ездить на Тайвань, если станет премьером

Глава МИД Великобритании Трасс: если стану премьером, Тайвань посещать не буду

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что не будет посещать Тайвань, если станет премьером страны.
Ранее визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси привел к обострению отношений США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил США, что "играющий с огнем рискует обжечься". При этом администрация США заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая" и дистанцировалась от визита Пелоси, заявив, что спикер принимает решения сама.
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"Нет, я не буду", - ответила Трасс во время предвыборных дебатов на вопрос телеведущей, будет ли она посещать Тайвань, если станет премьером Британии. Трансляцию вел телеканал Sky News.
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" будут выбирать все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва. Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
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В миреЛиз ТрассНэнси ПелосиСи ЦзиньпинТайваньСШАВеликобританияКонгресс СШАВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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