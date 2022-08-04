https://ria.ru/20220804/sud-1807233864.html

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск РЖД к немецкому концерну Siemens

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск РЖД к немецкому концерну Siemens - РИА Новости, 04.08.2022

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск РЖД к немецкому концерну Siemens

Арбитражный суд Москвы по иску "Российских железных дорог" запретил немецкому концерну Siemens AG инициировать судебное разбирательство в Международном... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:37

2022-08-04T14:37

2022-08-04T14:41

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Российских железных дорог" запретил немецкому концерну Siemens AG инициировать судебное разбирательство в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене по договору на ремонт и техобслуживание высокоскоростных поездов "Ласточка"."Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел.Представитель РЖД на заседании неделю назад сообщил, что у компании три договора с Siemens AG и ее дочерней структурой Siemens Mobility - на техническое обслуживание и ремонт поездов "Сапсан" и "Ласточка" и гидравлический системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на сортировочной станции "Лужская" в Ленинградской области.Исполнять обязательства по всем трем договорам немецкие компании перестали с 13 мая. Данное разбирательство, как усматривается из материалов суда, связано с договором от 7 сентября 2011 года на ремонт и обслуживание "Ласточек". Договор содержит оговорку о рассмотрении всех споров в венском арбитраже, однако РЖД, находящиеся под санкциями, попросили запретить инициировать процесс за рубежом.Истец сослался на норму Арбитражного процессуального кодекса РФ, определяющую исключительную подсудность споров подсанкционных компаний по месту их нахождения, а также на норму одного из регламентов ЕС, гласящую, что иски находящихся под санкциями компаний не могут быть удовлетворены. Ответчик же со ссылкой на заключение австрийских экспертов заявлял, что санкции не препятствуют сотрудничеству юристов из Австрии с РЖД и отстаиванию прав российской компании в арбитраже.Параллельно РЖД в отдельном иске оспорили односторонний отказ Siemens AG от договора и попросили суд обязать ответчика продолжать исполнение обязательств. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в июле передал это дело по подсудности в столичный арбитражный суд.РЖД, Siemens и группа "Синара" 7 сентября 2011 года подписали на международном железнодорожном салоне "Экспо 1520" в Щербинке контракты на производство 1,2 тысячи вагонов электропоездов Desiro ("Ласточка") стоимостью более 2 миллиардов евро и на техническое обслуживание 54 электропоездов этой серии стоимостью более 500 миллионов евро. Второй контракт рассчитан на 40 лет.Концерн Siemens 12 мая сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. В тот же день РЖД заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством и контролем РЖД.

https://ria.ru/20220512/rzhd-1788209894.html

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австрия, ржд, siemens ag, ленинградская область, россия, в мире, евросоюз