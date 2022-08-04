Судно "Лаодакия" с зерном прибыло в порт Тартус
Минтранс Сирии сообщил о прибытии судна "Лаодакия" с зерном в порт Тартус
Вид на город Тартус в Сирии. Архивное фото
КАИР, 4 авг - РИА Новости. Сирийское судно "Лаодакия" с зерном причалило в средиземноморском порту Тартус, сообщило в четверг министерство транспорта Сирии.
Во вторник главный прокурор Ливана Гассан Увейдат снял арест с сирийского судна "Лаодакия" после проверки происхождения находящихся в трюмах муки и ячменя. В конце прошлой недели Увейдат дал указания арестовать "Лаодакию" после обращений ряда европейских посольств в МИД Ливана.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб в пятницу в своем аккаунте в Twitter написал, что иностранные дипломаты утверждают, что мука и ячмень в трюмах сирийского сухогруза незаконно вывезены с Украины.
"После задержания на несколько дней судно "Лаодакия" вернулось в сирийский порт Тартус, где, как и планировалось, будет осуществлена разгрузка", - сообщило ведомство в пресс-релизе. Министерство подчеркнуло, что груз назначался ливанской коммерческой компании. Отмечается, что минтранс совместно с МИД Сирии и минтрансом Ливана отслеживал тему задержания судна и считает решение ливанского генпрокурора доказательством несостоятельности обвинений тех, кто действует по указу США. И. о. министра транспорта Али Хамия также подтвердил ливанским СМИ, что судно покинуло территоральные воды Ливана.
Исполняющий обязанности министра экономики и торговли Ливана Амин Салям на пресс-конференции в субботу рассказал, что сирийское судно должно было сгрузить в ливанском порту Триполи несколько тысяч тонн муки и ячменя. Турецкая компания - заказчик зерна в свою очередь подтвердила, что груз является российским и передала необходимые документы ливанской стороне, которые подтверждают, что груз "Лаодакии" не является санкционным.