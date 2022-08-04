https://ria.ru/20220804/puteshestviya-1807309365.html
Названы самые популярные у туристов авиамаршруты в августе
Названы самые популярные у туристов авиамаршруты в августе - РИА Новости, 04.08.2022
Названы самые популярные у туристов авиамаршруты в августе
Эксперты определили авианаправления, которые будут пользоваться наибольшей популярностью у самостоятельных туристов в августе, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:47
2022-08-04T18:47
2022-08-04T18:47
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
калининград
киргизия
туту.ру
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Эксперты определили авианаправления, которые будут пользоваться наибольшей популярностью у самостоятельных туристов в августе, сообщает Туту.ру.Эксперты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования пользователей и выяснили, что 89 процентов перелетов запланировано по России. Средний чек за путешествие на самолете по стране — 9,4 тысячи рублей в одну сторону, а за рубеж — 14,3 тысячи рублей.Наиболее востребованный маршрут — из Москвы в Сочи. Такие билеты приобрели 11 процентов туристов. Средний чек — 8,8 тысячи рублей.Четыре процента пользователей оплатили перелет между двумя столицами и отдали за это в среднем 3,3 тысячи рублей.Визит из Москвы в Калининград наметили 3,6 процента путешественников, потративших на это в среднем 6,3 тысячи рублей.В число самых востребованных попали маршруты из двух столиц в Минеральные Воды, Екатеринбург и Тюмень.Среди зарубежных направлений наибольшим спросом на август пользуются страны ближнего зарубежья: Киргизия, Армения, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан и Белоруссия. Также в десятку самых популярных входят Турция, Грузия и Израиль.
https://ria.ru/20220803/myshkin-1805689586.html
сочи
калининград
киргизия
москва
санкт-петербург
армения
турция
израиль
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узбекистан
азербайджан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, калининград, киргизия, туту.ру, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, москва, санкт-петербург, армения, турция, израиль, грузия, узбекистан, азербайджан, таджикистан, минеральные воды, екатеринбург, тюмень, белоруссия, казахстан, россия
Названы самые популярные у туристов авиамаршруты в августе
Туту.ру: в августе больше всего перелетов туристы запланировали в Сочи и Санкт-Петербург
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Эксперты определили авианаправления, которые будут пользоваться наибольшей популярностью у самостоятельных туристов в августе, сообщает Туту.ру.
Эксперты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования пользователей и выяснили, что 89 процентов перелетов запланировано по России. Средний чек за путешествие на самолете по стране — 9,4 тысячи рублей в одну сторону, а за рубеж — 14,3 тысячи рублей.
Наиболее востребованный маршрут — из Москвы в Сочи. Такие билеты приобрели 11 процентов туристов. Средний чек — 8,8 тысячи рублей.
Четыре процента пользователей оплатили перелет между двумя столицами и отдали за это в среднем 3,3 тысячи рублей.
Визит из Москвы в Калининград наметили 3,6 процента путешественников, потративших на это в среднем 6,3 тысячи рублей.
В число самых востребованных попали маршруты из двух столиц в Минеральные Воды, Екатеринбург и Тюмень.
Среди зарубежных направлений наибольшим спросом на август пользуются страны ближнего зарубежья: Киргизия, Армения, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан и Белоруссия. Также в десятку самых популярных входят Турция, Грузия и Израиль.