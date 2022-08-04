https://ria.ru/20220804/puteshestviya-1807309365.html

Названы самые популярные у туристов авиамаршруты в августе

Названы самые популярные у туристов авиамаршруты в августе - РИА Новости, 04.08.2022

Названы самые популярные у туристов авиамаршруты в августе

Эксперты определили авианаправления, которые будут пользоваться наибольшей популярностью у самостоятельных туристов в августе, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T18:47

2022-08-04T18:47

2022-08-04T18:47

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

калининград

киргизия

туту.ру

куда поехать в выходные

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Эксперты определили авианаправления, которые будут пользоваться наибольшей популярностью у самостоятельных туристов в августе, сообщает Туту.ру.Эксперты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования пользователей и выяснили, что 89 процентов перелетов запланировано по России. Средний чек за путешествие на самолете по стране — 9,4 тысячи рублей в одну сторону, а за рубеж — 14,3 тысячи рублей.Наиболее востребованный маршрут — из Москвы в Сочи. Такие билеты приобрели 11 процентов туристов. Средний чек — 8,8 тысячи рублей.Четыре процента пользователей оплатили перелет между двумя столицами и отдали за это в среднем 3,3 тысячи рублей.Визит из Москвы в Калининград наметили 3,6 процента путешественников, потративших на это в среднем 6,3 тысячи рублей.В число самых востребованных попали маршруты из двух столиц в Минеральные Воды, Екатеринбург и Тюмень.Среди зарубежных направлений наибольшим спросом на август пользуются страны ближнего зарубежья: Киргизия, Армения, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан и Белоруссия. Также в десятку самых популярных входят Турция, Грузия и Израиль.

https://ria.ru/20220803/myshkin-1805689586.html

сочи

калининград

киргизия

москва

санкт-петербург

армения

турция

израиль

грузия

узбекистан

азербайджан

таджикистан

минеральные воды

екатеринбург

тюмень

белоруссия

казахстан

россия

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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