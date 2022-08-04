https://ria.ru/20220804/priamure-1807144037.html

В Белогорске сдали первый в Приамурье объект по программе "1000 дворов"

В Белогорске сдали первый в Приамурье объект по программе "1000 дворов" - РИА Новости, 04.08.2022

В Белогорске сдали первый в Приамурье объект по программе "1000 дворов"

Первый в Амурской области объект по программе "1000 дворов" сдан в Белогорске, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:02

2022-08-04T10:02

2022-08-04T10:02

амурская область

общество

юрий трутнев

белогорск

зея (город)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 авг - РИА Новости. Первый в Амурской области объект по программе "1000 дворов" сдан в Белогорске, сообщил губернатор Василий Орлов.Реновацию тысячи дворов в населенных пунктах Дальнего Востока анонсировал в сентябре прошлого года зампредседателя правительства - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Все регионы уже получили средства по программе из федерального бюджета."Сегодня сдана первая дворовая территория по программе "1000 дворов", которую инициировал Юрий Петрович Трутнев. Это отличный подарок для людей и пример другим, какими дружными могут быть жители. В Белогорске дворовые территории для участия в программе отбирали с помощью онлайн-голосования. И жители двора активно включились в процесс, а затем так же дружно выбирали дизайн-проект, отслеживали сроки и качество работ подрядчика", - написал Орлов в своем Telegram-канале.Двор по улице Южная предназначен для двух многоквартирных домов, 23 и 27. Это одна из самых больших территорий, благоустраиваемых в текущем году в Белогорске. Площадь новой поверхности в придомовом пространстве превышает 1,6 тысячи квадратных метров."Получили современную, многофункциональную площадку, которая устраивает всех. За ее сохранность будет отвечать управляющая компания... Но хочу обратиться к жителям. Если относиться бережно к площадке, она будет дольше радовать вас и ваших детей. Это ваш двор и нужно проявить ответственность", - предупредил губернатор.Во дворе по желанию жителей установили детские игровые и спортивные площадки с горками и качелями, шведской стенкой, рукоходом, турником с гимнастическими кольцами, тренажерами для пресса. Забетонированы проезды и обустроены автомобильные стоянки, а сам двор оснащен арт-объектами. Предусмотрена также площадка для хозяйственно-бытовых нужд, установлены скамейки, урны, обновлено освещение. Все оборудование – российского производства. Часть площадки покрыта безопасным покрытием из резиновой крошки, изготовленным на местном заводе.По данным правительства области, работы по благоустройству придомовых территорий по проекту "1000 дворов" стартовали в Белогорске 1 июня. Всего в 2022 году здесь благоустроят 14 дворов, объединяющих 16 многоэтажных домов. На обновление территорий направят 95,1 миллиона рублей.Всего в Амурской области предстоит сделать 99 дворов в девяти муниципалитетах. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено 674 миллиона рублей. Помимо Белогорска, работы идут в графике по программе "1000 дворов" в Благовещенске, Свободном, Зее, Шимановске, Райчихинске, Тынде, ЗАТО Циолковском и Прогрессе.Самое большое количество дворов планируют благоустроить в областном центре. Обновят 50 площадок центральной части города, микрорайона и отдаленных районов: КПП, Тайваня, Моховой Пади. Строительные работы уже завершены почти на всех объектах. Подрядные организации ожидают поставку малых архитектурных форм.В Свободном реконструируют 11 дворов. В Шимановске обустроят четыре площадки. В Тынде - семь. В Райчихинске обновят четыре двора, два из них уже готовы к установке оборудования. В Зее запланировано обустроить пять дворов. Самый большой из них находится в переулке Школьном и объединяет три многоэтажных дома. В ЗАТО Циолковский и Прогрессе по программе благоустроят по две площадки.Отмечается, что в Благовещенске, Зее и других городах стартовал прием предложений от горожан для участия в программе "1000 дворов" в 2023 году. Узнать подробнее о программе можно на интерактивной карте, размещенной на сайте ситуационного центра по вопросам городской среды.

https://ria.ru/20220803/priamure-1806889317.html

https://ria.ru/20220804/shkola-1807126146.html

белогорск

зея (город)

амурская область

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Дарья Буймова

общество, юрий трутнев, белогорск, зея (город), амурская область