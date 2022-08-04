https://ria.ru/20220804/peregovory-1807372442.html
Байден пока не планирует проводить переговоры с Путиным и Си Цзиньпином
Байден пока не планирует проводить переговоры с Путиным и Си Цзиньпином - РИА Новости, 04.08.2022
Байден пока не планирует проводить переговоры с Путиным и Си Цзиньпином
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что ему нечего анонсировать по поводу контактов... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T23:32
2022-08-04T23:32
2022-08-04T23:32
россия
си цзиньпин
в мире
тайвань
владимир путин
бриттни грайнер
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799319245_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dab5402ca249b89cc5ad23963a9772ec.jpg
ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что ему нечего анонсировать по поводу контактов американского президента Джо Байдена с коллегами из России или Китая.В ходе брифинга в Белом доме его спросили, не планирует ли Байден лично переговорить с Владимиром Путиным или Си Цзиньпином, чтобы, соответственно, договориться об обмене заключенными или снижении напряженности вокруг Тайваня.Он призвал Россию принять направленное ей "хорошее и справедливое" предложение по поводу освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Кирби пренебрежительно отозвался об ответе российской стороны, заявив, что не считает его "контрпредложением".
https://ria.ru/20220727/neft-1805302081.html
россия
тайвань
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799319245_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c42672c232725ad94b23c3db8e86821e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, си цзиньпин, в мире, тайвань, владимир путин, бриттни грайнер, джо байден, сша, пол уилан, джон кирби, китай
Байден пока не планирует проводить переговоры с Путиным и Си Цзиньпином
В США заявили об отсутствии анонсов по контактам Байдена с Путиным и Си Цзиньпином