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Байден пока не планирует проводить переговоры с Путиным и Си Цзиньпином

Байден пока не планирует проводить переговоры с Путиным и Си Цзиньпином - РИА Новости, 04.08.2022

Байден пока не планирует проводить переговоры с Путиным и Си Цзиньпином

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что ему нечего анонсировать по поводу контактов... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T23:32

2022-08-04T23:32

2022-08-04T23:32

россия

си цзиньпин

в мире

тайвань

владимир путин

бриттни грайнер

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что ему нечего анонсировать по поводу контактов американского президента Джо Байдена с коллегами из России или Китая.В ходе брифинга в Белом доме его спросили, не планирует ли Байден лично переговорить с Владимиром Путиным или Си Цзиньпином, чтобы, соответственно, договориться об обмене заключенными или снижении напряженности вокруг Тайваня.Он призвал Россию принять направленное ей "хорошее и справедливое" предложение по поводу освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Кирби пренебрежительно отозвался об ответе российской стороны, заявив, что не считает его "контрпредложением".

https://ria.ru/20220727/neft-1805302081.html

россия

тайвань

сша

китай

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