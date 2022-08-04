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Байден пока не планирует проводить переговоры с Путиным и Си Цзиньпином - РИА Новости, 04.08.2022
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Байден пока не планирует проводить переговоры с Путиным и Си Цзиньпином
Байден пока не планирует проводить переговоры с Путиным и Си Цзиньпином - РИА Новости, 04.08.2022
Байден пока не планирует проводить переговоры с Путиным и Си Цзиньпином
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что ему нечего анонсировать по поводу контактов... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T23:32
2022-08-04T23:32
россия
си цзиньпин
в мире
тайвань
владимир путин
бриттни грайнер
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что ему нечего анонсировать по поводу контактов американского президента Джо Байдена с коллегами из России или Китая.В ходе брифинга в Белом доме его спросили, не планирует ли Байден лично переговорить с Владимиром Путиным или Си Цзиньпином, чтобы, соответственно, договориться об обмене заключенными или снижении напряженности вокруг Тайваня.Он призвал Россию принять направленное ей "хорошее и справедливое" предложение по поводу освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Кирби пренебрежительно отозвался об ответе российской стороны, заявив, что не считает его "контрпредложением".
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россия, си цзиньпин, в мире, тайвань, владимир путин, бриттни грайнер, джо байден, сша, пол уилан, джон кирби, китай
23:32 04.08.2022
 
Байден пока не планирует проводить переговоры с Путиным и Си Цзиньпином

В США заявили об отсутствии анонсов по контактам Байдена с Путиным и Си Цзиньпином

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что ему нечего анонсировать по поводу контактов американского президента Джо Байдена с коллегами из России или Китая.
В ходе брифинга в Белом доме его спросили, не планирует ли Байден лично переговорить с Владимиром Путиным или Си Цзиньпином, чтобы, соответственно, договориться об обмене заключенными или снижении напряженности вокруг Тайваня.
"Как и в отношении президента Си, мне нечего анонсировать... по поводу президента Путина", - ответил Кирби.
Он призвал Россию принять направленное ей "хорошее и справедливое" предложение по поводу освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Кирби пренебрежительно отозвался об ответе российской стороны, заявив, что не считает его "контрпредложением".
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РоссияСи ЦзиньпинВ миреТайваньВладимир ПутинБриттни ГрайнерДжо БайденСШАПол УиланДжон КирбиКитай
 
 
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