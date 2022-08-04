https://ria.ru/20220804/lenoblast-1807227246.html

В столице Ленобласти появится импортозамещающее производство

В столице Ленобласти появится импортозамещающее производство - РИА Новости, 04.08.2022

В столице Ленобласти появится импортозамещающее производство

Проект гатчинского предприятия по производству импортозамещающих добавок для асфальта получил одобрение на получение кредита Фонда развития промышленности... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:23

2022-08-04T14:23

2022-08-04T14:23

ленинградская область

экономика

импортозамещение

фонд развития промышленности

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Проект гатчинского предприятия по производству импортозамещающих добавок для асфальта получил одобрение на получение кредита Фонда развития промышленности России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области. По его словам, экспертный совет Фонда одобрил заем по федерально-региональной программе "Проекты развития" для компании "Пласткор" на производство добавок к асфальту. "Общий бюджет проекта составляет 68,4 миллиона рублей, из которых 23,4 миллиона рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 10,05 миллиона рублей – в виде займа от Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области", — уточнили в пресс-службе.С помощью заемных средств предприятие организует производство полимерных добавок для улучшения качества асфальтного покрытия. В частности, компания наладит выпуск полимерных модификаторов для щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, а также для смесей типов А и марок PG. Добавки будут полностью производиться из отечественного сырья. Мощность производства составит 4,5 тысячи тонн продукции в год. В ходе реализации проекта будет создано 66 рабочих мест, рассказали в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, импортозамещение, фонд развития промышленности, санкт-петербург