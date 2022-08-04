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В столице Ленобласти появится импортозамещающее производство
В столице Ленобласти появится импортозамещающее производство - РИА Новости, 04.08.2022
В столице Ленобласти появится импортозамещающее производство
Проект гатчинского предприятия по производству импортозамещающих добавок для асфальта получил одобрение на получение кредита Фонда развития промышленности... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:23
2022-08-04T14:23
2022-08-04T14:23
ленинградская область
экономика
импортозамещение
фонд развития промышленности
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Проект гатчинского предприятия по производству импортозамещающих добавок для асфальта получил одобрение на получение кредита Фонда развития промышленности России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области. По его словам, экспертный совет Фонда одобрил заем по федерально-региональной программе "Проекты развития" для компании "Пласткор" на производство добавок к асфальту. "Общий бюджет проекта составляет 68,4 миллиона рублей, из которых 23,4 миллиона рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 10,05 миллиона рублей – в виде займа от Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области", — уточнили в пресс-службе.С помощью заемных средств предприятие организует производство полимерных добавок для улучшения качества асфальтного покрытия. В частности, компания наладит выпуск полимерных модификаторов для щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, а также для смесей типов А и марок PG. Добавки будут полностью производиться из отечественного сырья. Мощность производства составит 4,5 тысячи тонн продукции в год. В ходе реализации проекта будет создано 66 рабочих мест, рассказали в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, импортозамещение, фонд развития промышленности, санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Проект гатчинского предприятия по производству импортозамещающих добавок для асфальта получил одобрение на получение кредита Фонда развития промышленности России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.
По его словам, экспертный совет Фонда одобрил заем по федерально-региональной программе "Проекты развития" для компании "Пласткор" на производство добавок к асфальту.
"Общий бюджет проекта составляет 68,4 миллиона рублей, из которых 23,4 миллиона рублей могут быть предоставлены ФРП
в виде льготного займа, а 10,05 миллиона рублей – в виде займа от Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области", — уточнили в пресс-службе.
С помощью заемных средств предприятие организует производство полимерных добавок для улучшения качества асфальтного покрытия. В частности, компания наладит выпуск полимерных модификаторов для щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, а также для смесей типов А и марок PG. Добавки будут полностью производиться из отечественного сырья. Мощность производства составит 4,5 тысячи тонн продукции в год. В ходе реализации проекта будет создано 66 рабочих мест, рассказали в пресс-службе.
"Использование модификаторов снижает себестоимость асфальта, улучшает эксплуатационные показатели и уменьшает экологическую нагрузку на окружающую среду. За счет нового производства "Пласткор" снизит зависимость от импортных полимеров на 2%", — резюмировали в пресс-службе.