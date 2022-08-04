13:38 04.08.2022 (обновлено: 13:48 04.08.2022)
В Кремле обеспокоены обострением ситуации в Нагорном Карабахе
Песков: Россия призывает стороны конфликта к сдержанности и выполнению соглашений
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин
Российский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москва обеспокоена обострением в Нагорном Карабахе, призывает стороны к сдержанности и выполнению трехсторонних соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы очень внимательно наблюдаем. Естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации. Призываем стороны к сдержанности, а главное - к выполнению всех положений известных документов трехсторонних", - сказал он.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Новый виток напряженности возник в среду. В Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. В министерстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.