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В Кремле обеспокоены обострением ситуации в Нагорном Карабахе

В Кремле обеспокоены обострением ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 04.08.2022

В Кремле обеспокоены обострением ситуации в Нагорном Карабахе

Москва обеспокоена обострением в Нагорном Карабахе, призывает стороны к сдержанности и выполнению трехсторонних соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:38

2022-08-04T13:38

2022-08-04T13:48

нагорный карабах

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москва обеспокоена обострением в Нагорном Карабахе, призывает стороны к сдержанности и выполнению трехсторонних соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы очень внимательно наблюдаем. Естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации. Призываем стороны к сдержанности, а главное - к выполнению всех положений известных документов трехсторонних", - сказал он.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Новый виток напряженности возник в среду. В Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. В министерстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.

https://ria.ru/20220804/karabakh-1807186154.html

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нагорный карабах, в мире, москва, россия