https://ria.ru/20220804/karabakh-1807186154.html

Пашинян призвал Азербайджан признать существование Нагорного Карабаха

Пашинян призвал Азербайджан признать существование Нагорного Карабаха - РИА Новости, 04.08.2022

Пашинян призвал Азербайджан признать существование Нагорного Карабаха

Премьер Армении Никол Пашинян считает, что Азербайджан должен признать существование непризнанного Нагорного Карабаха (которое отрицает, ссылаясь на соглашение... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:20

2022-08-04T12:20

2022-08-04T12:37

в мире

нагорный карабах

азербайджан

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 4 авг – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян считает, что Азербайджан должен признать существование непризнанного Нагорного Карабаха (которое отрицает, ссылаясь на соглашение о перемирии 2020 года), линии соприкосновения и Лачинского коридора, связывающего регион с Арменией."Армения выполняет взятые на себя (в ходе соглашения о перемирии в Карабахе в ноябре 2020 года - ред.) обязательства. Азербайджан также должен выполнить свои обязательства - признать закрепленное подписью президента Азербайджана существование такой единицы как Нагорный Карабах, уважать наличие линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинского коридора", - сказал Пашинян на заседании правительства. Сейчас Баку настаивает на том, чтобы движение из Армении в непризнанный Нагорный Карабах шло по действующему коридору в обход города Лачин - вместо нового маршрута, о строительстве которого договорились в соглашении.Армянский премьер считает, что Баку пытается отказаться от трехсторонних заявлений и подчеркивает, что это невозможно, так как под ними стоят подписи лидеров трех стран. "Это, по сути, международные обязательства", - отметил Пашинян.По его словам, неприкосновенность линии соприкосновения в Карабахе должна быть обеспечена, а Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев и обеспечивать бесперебойную связь между Арменией и непризнанным Нагорным Карабахом.Официальный Баку не только не признает Нагорный Карабах, но и на самом высоком уровне неоднократно заявлял о том, что "о статусе Нагорного Карабаха не может быть и речи". Более того, в Азербайджане заявляют об отсутствии такой административной единицы, как Нагорный Карабах, и настаивают на именовании данной территории в качестве Карабахского региона Азербайджанской Республики.Россия также на официальном уровне не признает Нагорно-Карабахскую Республику.

https://ria.ru/20220804/karabakh-1807165508.html

https://ria.ru/20220802/pashinyan-1806708284.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нагорный карабах, азербайджан, армения, никол пашинян