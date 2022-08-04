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Пашинян призвал Азербайджан признать существование Нагорного Карабаха - РИА Новости, 04.08.2022
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Пашинян призвал Азербайджан признать существование Нагорного Карабаха
Пашинян призвал Азербайджан признать существование Нагорного Карабаха - РИА Новости, 04.08.2022
Пашинян призвал Азербайджан признать существование Нагорного Карабаха
Премьер Армении Никол Пашинян считает, что Азербайджан должен признать существование непризнанного Нагорного Карабаха (которое отрицает, ссылаясь на соглашение... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:20
2022-08-04T12:37
в мире
нагорный карабах
азербайджан
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 4 авг – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян считает, что Азербайджан должен признать существование непризнанного Нагорного Карабаха (которое отрицает, ссылаясь на соглашение о перемирии 2020 года), линии соприкосновения и Лачинского коридора, связывающего регион с Арменией."Армения выполняет взятые на себя (в ходе соглашения о перемирии в Карабахе в ноябре 2020 года - ред.) обязательства. Азербайджан также должен выполнить свои обязательства - признать закрепленное подписью президента Азербайджана существование такой единицы как Нагорный Карабах, уважать наличие линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинского коридора", - сказал Пашинян на заседании правительства. Сейчас Баку настаивает на том, чтобы движение из Армении в непризнанный Нагорный Карабах шло по действующему коридору в обход города Лачин - вместо нового маршрута, о строительстве которого договорились в соглашении.Армянский премьер считает, что Баку пытается отказаться от трехсторонних заявлений и подчеркивает, что это невозможно, так как под ними стоят подписи лидеров трех стран. "Это, по сути, международные обязательства", - отметил Пашинян.По его словам, неприкосновенность линии соприкосновения в Карабахе должна быть обеспечена, а Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев и обеспечивать бесперебойную связь между Арменией и непризнанным Нагорным Карабахом.Официальный Баку не только не признает Нагорный Карабах, но и на самом высоком уровне неоднократно заявлял о том, что "о статусе Нагорного Карабаха не может быть и речи". Более того, в Азербайджане заявляют об отсутствии такой административной единицы, как Нагорный Карабах, и настаивают на именовании данной территории в качестве Карабахского региона Азербайджанской Республики.Россия также на официальном уровне не признает Нагорно-Карабахскую Республику.
https://ria.ru/20220804/karabakh-1807165508.html
https://ria.ru/20220802/pashinyan-1806708284.html
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в мире, нагорный карабах, азербайджан, армения, никол пашинян
12:20 04.08.2022 (обновлено: 12:37 04.08.2022)
 
Пашинян призвал Азербайджан признать существование Нагорного Карабаха

Премьер Армении Пашинян призвал Азербайджан признать существование Нагорного Карабаха

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 авг – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян считает, что Азербайджан должен признать существование непризнанного Нагорного Карабаха (которое отрицает, ссылаясь на соглашение о перемирии 2020 года), линии соприкосновения и Лачинского коридора, связывающего регион с Арменией.
"Армения выполняет взятые на себя (в ходе соглашения о перемирии в Карабахе в ноябре 2020 года - ред.) обязательства. Азербайджан также должен выполнить свои обязательства - признать закрепленное подписью президента Азербайджана существование такой единицы как Нагорный Карабах, уважать наличие линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинского коридора", - сказал Пашинян на заседании правительства. Сейчас Баку настаивает на том, чтобы движение из Армении в непризнанный Нагорный Карабах шло по действующему коридору в обход города Лачин - вместо нового маршрута, о строительстве которого договорились в соглашении.
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
11:18Ситуация в Нагорном Карабахе
ОДКБ призвала стороны карабахского конфликта не применять силу
Армянский премьер считает, что Баку пытается отказаться от трехсторонних заявлений и подчеркивает, что это невозможно, так как под ними стоят подписи лидеров трех стран. "Это, по сути, международные обязательства", - отметил Пашинян.
По его словам, неприкосновенность линии соприкосновения в Карабахе должна быть обеспечена, а Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев и обеспечивать бесперебойную связь между Арменией и непризнанным Нагорным Карабахом.
Официальный Баку не только не признает Нагорный Карабах, но и на самом высоком уровне неоднократно заявлял о том, что "о статусе Нагорного Карабаха не может быть и речи". Более того, в Азербайджане заявляют об отсутствии такой административной единицы, как Нагорный Карабах, и настаивают на именовании данной территории в качестве Карабахского региона Азербайджанской Республики.
Россия также на официальном уровне не признает Нагорно-Карабахскую Республику.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 16:07
Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху
 
В миреНагорный КарабахАзербайджанАрменияНикол Пашинян
 
 
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