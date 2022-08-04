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В Никосии прошла фотовыставка в память погибших детей Донбасса - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/fotovystavka-1807370795.html
В Никосии прошла фотовыставка в память погибших детей Донбасса
В Никосии прошла фотовыставка в память погибших детей Донбасса - РИА Новости, 04.08.2022
В Никосии прошла фотовыставка в память погибших детей Донбасса
Фотовыставка "Свеча памяти" в память о детях, погибших в Донбассе с 2014 года от действий украинской армии и оружия НАТО, прошла возле посольства России в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T23:08
2022-08-04T23:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
кипр
нато
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АФИНЫ, 4 авг - РИА Новости. Фотовыставка "Свеча памяти" в память о детях, погибших в Донбассе с 2014 года от действий украинской армии и оружия НАТО, прошла возле посольства России в Никосии, сообщили РИА Новости в Русском доме в Никосии.Посетители познакомились с экспозицией, призванной донести правду о событиях в Донбассе широкой кипрской общественности, возложили цветы и игрушки, зажгли свечи у портретов погибших детей. Выставку посетил посол России в Республике Кипр Станислав Осадчий.В 2015 году в Донецке открылся мемориал детям Донбасса, которые погибли во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Два года спустя к нему добавился памятник: брат, заслоняющий собой сестру, которую он привел в школу, и других невинных детей. Его посекло осколками, потому что он закрыл их собой. Теперь комплекс называют Аллеей ангелов. Этот памятник и портреты детей из Аллеи ангелов составили основу выставки.У развёрнутых стендов прошёл митинг, на котором выступили активисты из числа кипрских общественных деятелей и российских соотечественников, проживающих на Кипре. Инициатор фотовыставки Мила Шарапова рассказала о судьбах убитых детей, поделилась материалами очевидцев.Татьяна Роденкова, поэтесса, активный участник акций в поддержку России, прочла пронзительные стихи, написанные ко Дню памяти погибших детей в Донбассе. Микис Филаниотис, кипрский общественный деятель, руководитель переводческой группы многотомника МГИМО "Великая Победа", призвал НАТО к ответственности за трагедию, уносящуюся невинные жизни, рассказали в Русском доме.Российский активист, координатор "Бессмертного полка" в Ларнаке Людмила Чуйкова призвала почтить память героев Донбасса и российской армии, которые отдали свои жизни, защищая право детей на жизнь. Неофитос Филиппидис, координатор группы кипрских активистов, поддерживающих Россию, поделился свидетельствами офицера НАТО в отставке, который подтвердил отсутствие факта вторжения на Украину в 2014 году. Активист Ассоциации выпускников советских и российских вузов Христос Михаидидис поддержал специальную военную операцию России. Он обратился к властям и народу России и выразил поддержку: "Мы с вами! Работайте, ребята!"Профессор Университета Никосии Дмитрий Апраксин заявил, что смерть этих детей ужасна, но, по его словам, в то же время происходит менее заметный, но не менее страшный процесс, когда уродуют детские (и не только детские) души. "Свеча - символ молитвы, я предлагаю сегодня помолиться за каждого убитого ребёнка, но и за каждую душу, ослеплённую ненавистью, чтобы Господь теплом Своей любви растопил злобу, ненависть и невежество", - сказал учёный.В завершении мероприятия все участники мероприятия спели гимн России. Прозвучали лозунги в поддержку России.Организатором комплекса мероприятий выступает Координационный совет российских соотечественников Кипра по инициативе общественных деятелей Лимассола."Никакое нарочито агрессивное поведение и неуместное веселье провокаторов, устроивших свои песнопения и шоу неподалёку от выставки, не смогло помешать собравшимся достойно почтить память убитых детей. Почти никто из пришедших на выставку не смог удержать слез", - сказали в Русском доме. Выставка будет представлена и в других городах Кипра.
https://ria.ru/20220601/deti-1792244915.html
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в мире, россия, донбасс, кипр, нато
23:08 04.08.2022
 
В Никосии прошла фотовыставка в память погибших детей Донбасса

В Никосии возле посольства России прошла фотовыставка в память погибших детей Донбасса

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПортреты погибших в результате войны детей Донбасса
Портреты погибших в результате войны детей Донбасса - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Портреты погибших в результате войны детей Донбасса. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 4 авг - РИА Новости. Фотовыставка "Свеча памяти" в память о детях, погибших в Донбассе с 2014 года от действий украинской армии и оружия НАТО, прошла возле посольства России в Никосии, сообщили РИА Новости в Русском доме в Никосии.
Посетители познакомились с экспозицией, призванной донести правду о событиях в Донбассе широкой кипрской общественности, возложили цветы и игрушки, зажгли свечи у портретов погибших детей. Выставку посетил посол России в Республике Кипр Станислав Осадчий.
В 2015 году в Донецке открылся мемориал детям Донбасса, которые погибли во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Два года спустя к нему добавился памятник: брат, заслоняющий собой сестру, которую он привел в школу, и других невинных детей. Его посекло осколками, потому что он закрыл их собой. Теперь комплекс называют Аллеей ангелов. Этот памятник и портреты детей из Аллеи ангелов составили основу выставки.
У развёрнутых стендов прошёл митинг, на котором выступили активисты из числа кипрских общественных деятелей и российских соотечественников, проживающих на Кипре. Инициатор фотовыставки Мила Шарапова рассказала о судьбах убитых детей, поделилась материалами очевидцев.
"Непрожитые жизни ангелов". День памяти детей — жертв войны в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Двадцать седьмое июля — еще одна страшная дата в календаре новейшей истории.

Девушка возлагает цветы к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
1 из 8

Двадцать седьмое июля — еще одна страшная дата в календаре новейшей истории.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Сегодня отмечают День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
2 из 8

Сегодня отмечают День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

За период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в ДНР погибли 130 детей.

Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
3 из 8

За период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в ДНР погибли 130 детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Члены Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" возлагают цветы к "Аллее Ангелов" в Донецке.

Члены всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России возлагают цветы к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка
4 из 8

Члены Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" возлагают цветы к "Аллее Ангелов" в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Геноцид на юго-востоке Украины продолжается девятый год.

Люди возлагают цветы и ставят свечи к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
5 из 8

Геноцид на юго-востоке Украины продолжается девятый год.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Украинские войска ежедневно обстреливают Донбасс, гибнут мирные люди.

Свечи и цветы, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
6 из 8

Украинские войска ежедневно обстреливают Донбасс, гибнут мирные люди.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

"Непрожитые жизни ангелов стали немым свидетельством преступлений против добра и милосердия, человечности и терпимости", — считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Игрушки и цветы у стенда, посвященного памяти жертвам Донбасса на площади Донецкой Народной Республики в Москве
7 из 8

"Непрожитые жизни ангелов стали немым свидетельством преступлений против добра и милосердия, человечности и терпимости", — считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, инициативу рассмотрят осенью.

Игрушки и цветы у стенда, посвященного памяти жертвам Донбасса на площади Донецкой Народной Республики в Москве
8 из 8

Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, инициативу рассмотрят осенью.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Двадцать седьмое июля — еще одна страшная дата в календаре новейшей истории.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 8

Сегодня отмечают День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 8

За период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в ДНР погибли 130 детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 8

Члены Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" возлагают цветы к "Аллее Ангелов" в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 8

Геноцид на юго-востоке Украины продолжается девятый год.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 8

Украинские войска ежедневно обстреливают Донбасс, гибнут мирные люди.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
7 из 8

"Непрожитые жизни ангелов стали немым свидетельством преступлений против добра и милосердия, человечности и терпимости", — считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, инициативу рассмотрят осенью.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Татьяна Роденкова, поэтесса, активный участник акций в поддержку России, прочла пронзительные стихи, написанные ко Дню памяти погибших детей в Донбассе. Микис Филаниотис, кипрский общественный деятель, руководитель переводческой группы многотомника МГИМО "Великая Победа", призвал НАТО к ответственности за трагедию, уносящуюся невинные жизни, рассказали в Русском доме.
Российский активист, координатор "Бессмертного полка" в Ларнаке Людмила Чуйкова призвала почтить память героев Донбасса и российской армии, которые отдали свои жизни, защищая право детей на жизнь. Неофитос Филиппидис, координатор группы кипрских активистов, поддерживающих Россию, поделился свидетельствами офицера НАТО в отставке, который подтвердил отсутствие факта вторжения на Украину в 2014 году. Активист Ассоциации выпускников советских и российских вузов Христос Михаидидис поддержал специальную военную операцию России. Он обратился к властям и народу России и выразил поддержку: "Мы с вами! Работайте, ребята!"
На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 08:57Специальная военная операция на Украине
На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса
Профессор Университета Никосии Дмитрий Апраксин заявил, что смерть этих детей ужасна, но, по его словам, в то же время происходит менее заметный, но не менее страшный процесс, когда уродуют детские (и не только детские) души. "Свеча - символ молитвы, я предлагаю сегодня помолиться за каждого убитого ребёнка, но и за каждую душу, ослеплённую ненавистью, чтобы Господь теплом Своей любви растопил злобу, ненависть и невежество", - сказал учёный.
В завершении мероприятия все участники мероприятия спели гимн России. Прозвучали лозунги в поддержку России.
Организатором комплекса мероприятий выступает Координационный совет российских соотечественников Кипра по инициативе общественных деятелей Лимассола.
"Никакое нарочито агрессивное поведение и неуместное веселье провокаторов, устроивших свои песнопения и шоу неподалёку от выставки, не смогло помешать собравшимся достойно почтить память убитых детей. Почти никто из пришедших на выставку не смог удержать слез", - сказали в Русском доме. Выставка будет представлена и в других городах Кипра.
"Горловская мадонна": восемь лет со дня убийства Кристины Жук и ее дочери
© Белая книга Новороссии

"Горловская мадонна" — юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.

Горловская мадонна - юная Кристина Жук и еще 10-месячная дочка Кира стала одной из многочисленных жертв 27 июля 2014 года. В этот день улицы Горловки были обстреляны вооруженными формированиями Украины из установок Град. В этот день, названный позже Донецким кровавым воскресеньем, погибло четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Кира погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ.
1 из 6

"Горловская мадонна" — юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.

© Белая книга Новороссии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В тот день в Горловке снаряды попали в роддом и здание Донбассэнерго, очевидцы говорили не менее чем о десяти жертвах. На фотографии — мужчина на месте гибели своего родственника.

Мужчина на месте гибели родственника в Горловке, подвергшейся ракетно-минометному обстрелу.
2 из 6

В тот день в Горловке снаряды попали в роддом и здание Донбассэнерго, очевидцы говорили не менее чем о десяти жертвах. На фотографии — мужчина на месте гибели своего родственника.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

На фотографии — врачи Горловской больницы перекладывают раненого с окровавленных носилок. В тот день осколочные ранения получили десятки жителей города.

 Врачи городской больницы оказывают помощь жителю Горловки, раненному во время артиллерийского обстрела города украинской армией.
3 из 6

На фотографии — врачи Горловской больницы перекладывают раненого с окровавленных носилок. В тот день осколочные ранения получили десятки жителей города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

ВСУ накрыли пакетами "Града" жилые дома Горловки. Многие остались без крова.

Местная жительница выходит из дома, пострадавшего во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.
4 из 6

ВСУ накрыли пакетами "Града" жилые дома Горловки. Многие остались без крова.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Обстрелы Горловки продолжались трое суток. Всего за эти дни погибли 27 человек. На фотографии — мама с малышом прячутся от "прилетов " в одном из подвалов города.

Женщина с ребенком прячется от артиллерийских обстрелов города украинской армией в подвале жилого дома в Горловке.
5 из 6

Обстрелы Горловки продолжались трое суток. Всего за эти дни погибли 27 человек. На фотографии — мама с малышом прячутся от "прилетов " в одном из подвалов города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В секторе, откуда велся обстрел, тогда стоял батальон "Артемовск", а также 93-я отдельная механизированная бригада с РСЗО БМ-21 "Град" на вооружении. В 2014 году бригадой командовал полковник ВСУ Олег Микац, который разделял взгляды украинских националистов.

Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.
6 из 6

В секторе, откуда велся обстрел, тогда стоял батальон "Артемовск", а также 93-я отдельная механизированная бригада с РСЗО БМ-21 "Град" на вооружении. В 2014 году бригадой командовал полковник ВСУ Олег Микац, который разделял взгляды украинских националистов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 6

"Горловская мадонна" — юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.

© Белая книга Новороссии
2 из 6

В тот день в Горловке снаряды попали в роддом и здание Донбассэнерго, очевидцы говорили не менее чем о десяти жертвах. На фотографии — мужчина на месте гибели своего родственника.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 6

На фотографии — врачи Горловской больницы перекладывают раненого с окровавленных носилок. В тот день осколочные ранения получили десятки жителей города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
4 из 6

ВСУ накрыли пакетами "Града" жилые дома Горловки. Многие остались без крова.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
5 из 6

Обстрелы Горловки продолжались трое суток. Всего за эти дни погибли 27 человек. На фотографии — мама с малышом прячутся от "прилетов " в одном из подвалов города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
6 из 6

В секторе, откуда велся обстрел, тогда стоял батальон "Артемовск", а также 93-я отдельная механизированная бригада с РСЗО БМ-21 "Град" на вооружении. В 2014 году бригадой командовал полковник ВСУ Олег Микац, который разделял взгляды украинских националистов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
 
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