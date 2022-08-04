В Никосии прошла фотовыставка в память погибших детей Донбасса

АФИНЫ, 4 авг - РИА Новости. Фотовыставка "Свеча памяти" в память о детях, погибших в Донбассе с 2014 года от действий украинской армии и оружия НАТО, прошла возле посольства России в Никосии, сообщили РИА Новости в Русском доме в Никосии.Посетители познакомились с экспозицией, призванной донести правду о событиях в Донбассе широкой кипрской общественности, возложили цветы и игрушки, зажгли свечи у портретов погибших детей. Выставку посетил посол России в Республике Кипр Станислав Осадчий.В 2015 году в Донецке открылся мемориал детям Донбасса, которые погибли во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Два года спустя к нему добавился памятник: брат, заслоняющий собой сестру, которую он привел в школу, и других невинных детей. Его посекло осколками, потому что он закрыл их собой. Теперь комплекс называют Аллеей ангелов. Этот памятник и портреты детей из Аллеи ангелов составили основу выставки.У развёрнутых стендов прошёл митинг, на котором выступили активисты из числа кипрских общественных деятелей и российских соотечественников, проживающих на Кипре. Инициатор фотовыставки Мила Шарапова рассказала о судьбах убитых детей, поделилась материалами очевидцев.Татьяна Роденкова, поэтесса, активный участник акций в поддержку России, прочла пронзительные стихи, написанные ко Дню памяти погибших детей в Донбассе. Микис Филаниотис, кипрский общественный деятель, руководитель переводческой группы многотомника МГИМО "Великая Победа", призвал НАТО к ответственности за трагедию, уносящуюся невинные жизни, рассказали в Русском доме.Российский активист, координатор "Бессмертного полка" в Ларнаке Людмила Чуйкова призвала почтить память героев Донбасса и российской армии, которые отдали свои жизни, защищая право детей на жизнь. Неофитос Филиппидис, координатор группы кипрских активистов, поддерживающих Россию, поделился свидетельствами офицера НАТО в отставке, который подтвердил отсутствие факта вторжения на Украину в 2014 году. Активист Ассоциации выпускников советских и российских вузов Христос Михаидидис поддержал специальную военную операцию России. Он обратился к властям и народу России и выразил поддержку: "Мы с вами! Работайте, ребята!"Профессор Университета Никосии Дмитрий Апраксин заявил, что смерть этих детей ужасна, но, по его словам, в то же время происходит менее заметный, но не менее страшный процесс, когда уродуют детские (и не только детские) души. "Свеча - символ молитвы, я предлагаю сегодня помолиться за каждого убитого ребёнка, но и за каждую душу, ослеплённую ненавистью, чтобы Господь теплом Своей любви растопил злобу, ненависть и невежество", - сказал учёный.В завершении мероприятия все участники мероприятия спели гимн России. Прозвучали лозунги в поддержку России.Организатором комплекса мероприятий выступает Координационный совет российских соотечественников Кипра по инициативе общественных деятелей Лимассола."Никакое нарочито агрессивное поведение и неуместное веселье провокаторов, устроивших свои песнопения и шоу неподалёку от выставки, не смогло помешать собравшимся достойно почтить память убитых детей. Почти никто из пришедших на выставку не смог удержать слез", - сказали в Русском доме. Выставка будет представлена и в других городах Кипра.
Портреты погибших в результате войны детей Донбасса. Архивное фото
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АФИНЫ, 4 авг - РИА Новости. Фотовыставка "Свеча памяти" в память о детях, погибших в Донбассе с 2014 года от действий украинской армии и оружия НАТО, прошла возле посольства России в Никосии, сообщили РИА Новости в Русском доме в Никосии.
Посетители познакомились с экспозицией, призванной донести правду о событиях в Донбассе широкой кипрской общественности, возложили цветы и игрушки, зажгли свечи у портретов погибших детей. Выставку посетил посол России в Республике Кипр Станислав Осадчий.
В 2015 году в Донецке открылся мемориал детям Донбасса, которые погибли во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Два года спустя к нему добавился памятник: брат, заслоняющий собой сестру, которую он привел в школу, и других невинных детей. Его посекло осколками, потому что он закрыл их собой. Теперь комплекс называют Аллеей ангелов. Этот памятник и портреты детей из Аллеи ангелов составили основу выставки.
У развёрнутых стендов прошёл митинг, на котором выступили активисты из числа кипрских общественных деятелей и российских соотечественников, проживающих на Кипре. Инициатор фотовыставки Мила Шарапова рассказала о судьбах убитых детей, поделилась материалами очевидцев.
Татьяна Роденкова, поэтесса, активный участник акций в поддержку России, прочла пронзительные стихи, написанные ко Дню памяти погибших детей в Донбассе. Микис Филаниотис, кипрский общественный деятель, руководитель переводческой группы многотомника МГИМО "Великая Победа", призвал НАТО к ответственности за трагедию, уносящуюся невинные жизни, рассказали в Русском доме.
Российский активист, координатор "Бессмертного полка" в Ларнаке Людмила Чуйкова призвала почтить память героев Донбасса и российской армии, которые отдали свои жизни, защищая право детей на жизнь. Неофитос Филиппидис, координатор группы кипрских активистов, поддерживающих Россию, поделился свидетельствами офицера НАТО в отставке, который подтвердил отсутствие факта вторжения на Украину в 2014 году. Активист Ассоциации выпускников советских и российских вузов Христос Михаидидис поддержал специальную военную операцию России. Он обратился к властям и народу России и выразил поддержку: "Мы с вами! Работайте, ребята!"
Профессор Университета Никосии Дмитрий Апраксин заявил, что смерть этих детей ужасна, но, по его словам, в то же время происходит менее заметный, но не менее страшный процесс, когда уродуют детские (и не только детские) души. "Свеча - символ молитвы, я предлагаю сегодня помолиться за каждого убитого ребёнка, но и за каждую душу, ослеплённую ненавистью, чтобы Господь теплом Своей любви растопил злобу, ненависть и невежество", - сказал учёный.
В завершении мероприятия все участники мероприятия спели гимн России. Прозвучали лозунги в поддержку России.
Организатором комплекса мероприятий выступает Координационный совет российских соотечественников Кипра по инициативе общественных деятелей Лимассола.
"Никакое нарочито агрессивное поведение и неуместное веселье провокаторов, устроивших свои песнопения и шоу неподалёку от выставки, не смогло помешать собравшимся достойно почтить память убитых детей. Почти никто из пришедших на выставку не смог удержать слез", - сказали в Русском доме. Выставка будет представлена и в других городах Кипра.
"Горловская мадонна" — юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.
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"Горловская мадонна" — юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.
В секторе, откуда велся обстрел, тогда стоял батальон "Артемовск", а также 93-я отдельная механизированная бригада с РСЗО БМ-21 "Град" на вооружении. В 2014 году бригадой командовал полковник ВСУ Олег Микац, который разделял взгляды украинских националистов.
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В секторе, откуда велся обстрел, тогда стоял батальон "Артемовск", а также 93-я отдельная механизированная бригада с РСЗО БМ-21 "Град" на вооружении. В 2014 году бригадой командовал полковник ВСУ Олег Микац, который разделял взгляды украинских националистов.
"Горловская мадонна" — юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.
В секторе, откуда велся обстрел, тогда стоял батальон "Артемовск", а также 93-я отдельная механизированная бригада с РСЗО БМ-21 "Град" на вооружении. В 2014 году бригадой командовал полковник ВСУ Олег Микац, который разделял взгляды украинских националистов.
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