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"Непрожитые жизни ангелов". День памяти детей — жертв войны в Донбассе

"Непрожитые жизни ангелов". День памяти детей — жертв войны в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2022

"Непрожитые жизни ангелов". День памяти детей — жертв войны в Донбассе

В ДНР и России вспоминают детей, погибших из-за военных действий в Донбассе. Цветы и игрушки на "Аллее Ангелов" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:03

2022-07-27T13:03

2022-07-27T13:03

фото

специальная военная операция на украине

донбасс

ситуация в днр и лнр

дети

россия

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В ДНР и России вспоминают детей, погибших из-за военных действий в Донбассе. Цветы и игрушки на "Аллее Ангелов" — в фотоленте Ria.ru.

донбасс

россия

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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