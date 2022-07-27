Рейтинг@Mail.ru
"Непрожитые жизни ангелов". День памяти детей — жертв войны в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/pamyat-1805285793.html
"Непрожитые жизни ангелов". День памяти детей — жертв войны в Донбассе
"Непрожитые жизни ангелов". День памяти детей — жертв войны в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2022
"Непрожитые жизни ангелов". День памяти детей — жертв войны в Донбассе
В ДНР и России вспоминают детей, погибших из-за военных действий в Донбассе. Цветы и игрушки на "Аллее Ангелов" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:03
2022-07-27T13:03
фото
специальная военная операция на украине
донбасс
ситуация в днр и лнр
дети
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805282280_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_60267bd29b5608c19fc7aef01f8a2928.jpg
В ДНР и России вспоминают детей, погибших из-за военных действий в Донбассе. Цветы и игрушки на "Аллее Ангелов" — в фотоленте Ria.ru.
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805282280_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_c5ade514942938a63dc10176e98c8ac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, донбасс, ситуация в днр и лнр, дети, россия
13:03 27.07.2022
 

"Непрожитые жизни ангелов". День памяти детей — жертв войны в Донбассе

Читать ria.ru в
В ДНР и России вспоминают детей, погибших из-за военных действий в Донбассе. Цветы и игрушки на "Аллее Ангелов" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Двадцать седьмое июля — еще одна страшная дата в календаре новейшей истории.

Девушка возлагает цветы к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
1 из 8

Двадцать седьмое июля — еще одна страшная дата в календаре новейшей истории.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Сегодня отмечают День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
2 из 8

Сегодня отмечают День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

За период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в ДНР погибли 130 детей.

Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
3 из 8

За период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в ДНР погибли 130 детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Члены Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" возлагают цветы к "Аллее Ангелов" в Донецке.

Члены всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России возлагают цветы к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка
4 из 8

Члены Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" возлагают цветы к "Аллее Ангелов" в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Геноцид на юго-востоке Украины продолжается девятый год.

Люди возлагают цветы и ставят свечи к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
5 из 8

Геноцид на юго-востоке Украины продолжается девятый год.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Украинские войска ежедневно обстреливают Донбасс, гибнут мирные люди.

Свечи и цветы, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
6 из 8

Украинские войска ежедневно обстреливают Донбасс, гибнут мирные люди.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

"Непрожитые жизни ангелов стали немым свидетельством преступлений против добра и милосердия, человечности и терпимости", — считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Игрушки и цветы у стенда, посвященного памяти жертвам Донбасса на площади Донецкой Народной Республики в Москве
7 из 8

"Непрожитые жизни ангелов стали немым свидетельством преступлений против добра и милосердия, человечности и терпимости", — считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, инициативу рассмотрят осенью.

Игрушки и цветы у стенда, посвященного памяти жертвам Донбасса на площади Донецкой Народной Республики в Москве
8 из 8

Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, инициативу рассмотрят осенью.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоДонбассСитуация в ДНР и ЛНРДетиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала