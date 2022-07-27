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"Горловская мадонна": восемь лет со дня убийства Кристины Жук и ее дочери - РИА Новости, 27.07.2022
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"Горловская мадонна": восемь лет со дня убийства Кристины Жук и ее дочери
"Горловская мадонна": восемь лет со дня убийства Кристины Жук и ее дочери - РИА Новости, 27.07.2022
"Горловская мадонна": восемь лет со дня убийства Кристины Жук и ее дочери
"Донецкое кровавое воскресенье". Так жители Горловки называют 27 июля 2014 года. Ровно восемь лет назад украинская армия нанесла артиллерийский удар по мирному городу. Многие люди, не привыкшие к обстрелам, спрятаться не успели. Десятки раненых, 13 погибших. Среди них — 23-летняя Кристина Жук с десятимесячной дочкой Кирой — "Горловская мадонна".
2022-07-27T09:04
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донбасс. геноцид. 2014-2022
украина
горловка
донбасс
геноцид в донбассе
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украина, горловка, донбасс, геноцид в донбассе, фото
09:04 27.07.2022 (обновлено: 11:32 27.07.2022)
 

"Горловская мадонна": восемь лет со дня убийства Кристины Жук и ее дочери

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"Донецкое кровавое воскресенье". Так жители Горловки называют 27 июля 2014 года. Ровно восемь лет назад украинская армия нанесла артиллерийский удар по мирному городу. Многие люди, не привыкшие к обстрелам, спрятаться не успели. Десятки раненых, 13 погибших. Среди них — 23-летняя Кристина Жук с десятимесячной дочкой Кирой — "Горловская мадонна".
© Белая книга Новороссии

"Горловская мадонна" — юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.

Горловская мадонна - юная Кристина Жук и еще 10-месячная дочка Кира стала одной из многочисленных жертв 27 июля 2014 года. В этот день улицы Горловки были обстреляны вооруженными формированиями Украины из установок Град. В этот день, названный позже Донецким кровавым воскресеньем, погибло четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Кира погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ.
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"Горловская мадонна" — юная Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибли четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ. Бабушка Киры не сразу смогла найти дочь и внучку. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе дочь.

© Белая книга Новороссии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В тот день в Горловке снаряды попали в роддом и здание Донбассэнерго, очевидцы говорили не менее чем о десяти жертвах. На фотографии — мужчина на месте гибели своего родственника.

Мужчина на месте гибели родственника в Горловке, подвергшейся ракетно-минометному обстрелу.
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В тот день в Горловке снаряды попали в роддом и здание Донбассэнерго, очевидцы говорили не менее чем о десяти жертвах. На фотографии — мужчина на месте гибели своего родственника.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

На фотографии — врачи Горловской больницы перекладывают раненого с окровавленных носилок. В тот день осколочные ранения получили десятки жителей города.

 Врачи городской больницы оказывают помощь жителю Горловки, раненному во время артиллерийского обстрела города украинской армией.
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На фотографии — врачи Горловской больницы перекладывают раненого с окровавленных носилок. В тот день осколочные ранения получили десятки жителей города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

ВСУ накрыли пакетами "Града" жилые дома Горловки. Многие остались без крова.

Местная жительница выходит из дома, пострадавшего во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.
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ВСУ накрыли пакетами "Града" жилые дома Горловки. Многие остались без крова.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Обстрелы Горловки продолжались трое суток. Всего за эти дни погибли 27 человек. На фотографии — мама с малышом прячутся от "прилетов " в одном из подвалов города.

Женщина с ребенком прячется от артиллерийских обстрелов города украинской армией в подвале жилого дома в Горловке.
5 из 6

Обстрелы Горловки продолжались трое суток. Всего за эти дни погибли 27 человек. На фотографии — мама с малышом прячутся от "прилетов " в одном из подвалов города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В секторе, откуда велся обстрел, тогда стоял батальон "Артемовск", а также 93-я отдельная механизированная бригада с РСЗО БМ-21 "Град" на вооружении. В 2014 году бригадой командовал полковник ВСУ Олег Микац, который разделял взгляды украинских националистов.

Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.
6 из 6

В секторе, откуда велся обстрел, тогда стоял батальон "Артемовск", а также 93-я отдельная механизированная бригада с РСЗО БМ-21 "Град" на вооружении. В 2014 году бригадой командовал полковник ВСУ Олег Микац, который разделял взгляды украинских националистов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022УкраинаГорловкаДонбассГеноцид в Донбассе
 
 
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