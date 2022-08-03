https://ria.ru/20220803/ubytki-1806736156.html
Оплата на выходе: покинувшие Россию компании столкнулись с неизбежным
Оплата на выходе: покинувшие Россию компании столкнулись с неизбежным - РИА Новости, 03.08.2022
Оплата на выходе: покинувшие Россию компании столкнулись с неизбежным
С конца февраля Россию покинули несколько сотен иностранных компаний. Часть прекратила все операции, кто-то продал активы местным предпринимателям. Другие... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T08:00
2022-08-03T08:00
2022-08-03T08:08
экономика
россия
украина
российский союз промышленников и предпринимателей
лукойл
renault s.a
visa, inc.
mastercard, inc.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103715/60/1037156015_0:0:2301:1294_1920x0_80_0_0_096a4c8b47fdedbf0c92861e29682169.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. С конца февраля Россию покинули несколько сотен иностранных компаний. Часть прекратила все операции, кто-то продал активы местным предпринимателям. Другие поставили бизнес на паузу, рассчитывая вернуться после нормализации обстановки. Настал сезон отчетности за второй квартал: фирмы массово сообщают об убытках. Какие потери понесли иностранцы после ухода с российского рынка — в материале РИА Новости.Работают по-тихомуТочная статистика еще неизвестна. По словам вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергея Красильникова, официальных данных нет.Серьезные последствия, подчеркнули в РСПП, возникают лишь для тех, у кого в России было собственное производство. Например, IKEA или Renault, где работали десятки тысяч человек. У них убытки в миллиарды долларов.Расплатились по-крупномуВнушительные финансовые потери понесли платежные системы Visa и Mastercard, в марте объявившие о приостановке обслуживания российских клиентов. Карты, выпущенные в России, перестали работать за рубежом, их не принимают в иностранных интернет-магазинах. Внутри страны ничего не изменилось, так как с 2015-го транзакции обрабатывает государственный оператор "Национальная система платежных карт".Mastercard во втором квартале недосчитался 26 миллионов долларов. По итогам года ожидают убытки в 37 миллионов.Visa лишилась 60 миллионов. Потери от деконсолидации российской "дочки" на 31 марта — 35 миллионов. Еще 25 миллионов компания потратила на поддержку сотрудников в России и на Украине.Деньги на ветерКрупнейший производитель алкоголя, британская Diageo (бренды Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Black Label, Captain Morgan) потеряла 180 миллионов долларов. Компания в марте приостановила экспорт и продажи в России, а 28 июня объявила, что в течение полугода полностью свернет дела в стране.Бельгийская пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev, которой в России принадлежало 11 заводов, продала долю в российской AB InBev Efes. Сделка принесла убытки на 1,1 миллиарда долларов.С российскими активами рассталась и датская Carlsberg. Как сообщали еще в апреле, это обойдется почти в 1,4 миллиард долларов.Mcdonald’s списала 1,2 миллиарда. А общие расходы за второй квартал достигли 4,01 миллиарда.Дорогая распродажаО последствиях ухода с российского рынка отчитались и нефтегазовые мейджоры. Британо-нидерландская Shell вышла из совместных проектов. Сделку по продаже АЗС "Лукойлу" закрыли в мае. Теперь этой компании принадлежат заправки в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. "Лукойл" также купил у Shell завод по производству смазочных материалов в Тверской области.Чистые убытки от этих сделок оценили в 83 миллиона долларов (а с учетом потерь на курсовой разнице — в 343 миллиона).ПерегазовалиПо итогам первого полугодия ущерб Mercedes-Benz "в связи с корректировкой деловой активности в России" составил 709 миллионов евро. Как следует из финансовой отчетности концерна, 658 миллионов пришлось на сегмент легковых автомобилей, 51 — на коммерческий транспорт.Немцы намерены продать имущество, принадлежащее "Мерседес-Бенц Рус", одному из дилеров. Среди претендентов — "Панавто", "Автодом", "Авилон" и "Мэйджор".Тяжелым финансовым ударом обернулось бегство для Renault. Автопроизводитель передал российские активы по схеме "сделка за рубль": завод в Москве отошел столичному правительству, а 67,69 процента доли в АвтоВАЗе — ФГУП "НАМИ".Всего же, как подсчитала The Wall Street Journal на основе публичных заявлений и финансовых документов, международные компании из-за ухода из страны и антироссийских санкций лишились 59 миллиардов долларов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220623/microsoft-1797651538.html
https://ria.ru/20220729/diageo-1805862652.html
https://ria.ru/20220503/ubytki-1786630676.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220729/renault-1805804322.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103715/60/1037156015_124:0:2177:1540_1920x0_80_0_0_53df714021ebe906daf4e5618f95066d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, российский союз промышленников и предпринимателей, лукойл, renault s.a, visa, inc., mastercard, inc., microsoft corporation, mcdonald's corporation, mercedes-benz, anheuser-busch inbev, shell, exxon mobil, bp plc.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. С конца февраля Россию покинули несколько сотен иностранных компаний. Часть прекратила все операции, кто-то продал активы местным предпринимателям. Другие поставили бизнес на паузу, рассчитывая вернуться после нормализации обстановки. Настал сезон отчетности за второй квартал: фирмы массово сообщают об убытках. Какие потери понесли иностранцы после ухода с российского рынка — в материале РИА Новости.
Точная статистика еще неизвестна. По словам вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергея Красильникова, официальных данных нет.
"Форма участия у каждой компании разная. Есть крупные, которые действуют под настоящими именами, есть многочисленные представители малого и среднего бизнеса. Ушел, допустим, какой-то бренд, но остались его субподрядчики, российские "дочки", порой с совершенно другими названиями. Некоторые покидают Россию, но тут же возвращаются к нам через дружественные страны", — пояснил он.
Серьезные последствия, подчеркнули в РСПП, возникают лишь для тех, у кого в России было собственное производство. Например, IKEA или Renault, где работали десятки тысяч человек. У них убытки в миллиарды долларов.
Внушительные финансовые потери понесли платежные системы Visa и Mastercard, в марте объявившие о приостановке обслуживания российских клиентов. Карты, выпущенные в России, перестали работать за рубежом, их не принимают в иностранных интернет-магазинах. Внутри страны ничего не изменилось, так как с 2015-го транзакции обрабатывает государственный оператор "Национальная система платежных карт".
Mastercard во втором квартале недосчитался 26 миллионов долларов. По итогам года ожидают убытки в 37 миллионов.
Visa лишилась 60 миллионов. Потери от деконсолидации российской "дочки" на 31 марта — 35 миллионов. Еще 25 миллионов компания потратила на поддержку сотрудников в России и на Украине.
Пострадали и софтверные гиганты. "Мы зафиксировали операционные издержки в размере 126 миллионов, связанные с проблемными задолженностями, обесцениванием активов и выходными пособиями", — отмечается в годовом отчете американской Microsoft.
Крупнейший производитель алкоголя, британская Diageo (бренды Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Black Label, Captain Morgan) потеряла 180 миллионов долларов. Компания в марте приостановила экспорт и продажи в России, а 28 июня объявила, что в течение полугода полностью свернет дела в стране.
"Общее влияние от прекращения деятельности в России привело к убыткам в 146 миллионов фунтов стерлингов, включая обесценивание бренда Bell's (77 миллионов), репутации бренда Smirnoff (19 миллионов)", — уточняется в отчете. В эту сумму также вошли прямые потери на 50 миллионов, в том числе резервы по контрактам (14 миллионов) и увольнениям (13 миллионов фунтов).
Бельгийская пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev, которой в России принадлежало 11 заводов, продала долю в российской AB InBev Efes. Сделка принесла убытки на 1,1 миллиарда долларов.
С российскими активами рассталась и датская Carlsberg. Как сообщали еще в апреле, это обойдется почти в 1,4 миллиард долларов.
Mcdonald’s списала 1,2 миллиарда. А общие расходы за второй квартал достигли 4,01 миллиарда.
О последствиях ухода с российского рынка отчитались и нефтегазовые мейджоры. Британо-нидерландская Shell вышла из совместных проектов. Сделку по продаже АЗС "Лукойлу" закрыли в мае. Теперь этой компании принадлежат заправки в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. "Лукойл" также купил у Shell завод по производству смазочных материалов в Тверской области.
Чистые убытки от этих сделок оценили в 83 миллиона долларов (а с учетом потерь на курсовой разнице — в 343 миллиона).
Американской ExxonMobil выход из российских проектов на Дальнем Востоке обошелся в 3,4 миллиарда долларов. А британская BP уже в первом квартале лишилась 24 миллиардов из-за продажи доли в "Роснефти".
По итогам первого полугодия ущерб Mercedes-Benz "в связи с корректировкой деловой активности в России" составил 709 миллионов евро. Как следует из финансовой отчетности концерна, 658 миллионов пришлось на сегмент легковых автомобилей, 51 — на коммерческий транспорт.
Немцы намерены продать имущество, принадлежащее "Мерседес-Бенц Рус", одному из дилеров. Среди претендентов — "Панавто", "Автодом", "Авилон" и "Мэйджор".
Тяжелым финансовым ударом обернулось бегство для Renault. Автопроизводитель передал российские активы по схеме "сделка за рубль": завод в Москве отошел столичному правительству, а 67,69 процента доли в АвтоВАЗе — ФГУП "НАМИ".
"Убыток в первом полугодии — 2,3 миллиарда евро — в основном из-за обесценения основных средств, нематериальных активов и "АвтоВАЗа" и "Renault Россия", а также активов, принадлежащих другим организациям группы", — сообщила компания.
Всего же, как подсчитала The Wall Street Journal
на основе публичных заявлений и финансовых документов, международные компании из-за ухода из страны и антироссийских санкций лишились 59 миллиардов долларов.