https://ria.ru/20220803/ubytki-1806736156.html

Оплата на выходе: покинувшие Россию компании столкнулись с неизбежным

Оплата на выходе: покинувшие Россию компании столкнулись с неизбежным - РИА Новости, 03.08.2022

Оплата на выходе: покинувшие Россию компании столкнулись с неизбежным

С конца февраля Россию покинули несколько сотен иностранных компаний. Часть прекратила все операции, кто-то продал активы местным предпринимателям. Другие... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T08:00

2022-08-03T08:00

2022-08-03T08:08

экономика

россия

украина

российский союз промышленников и предпринимателей

лукойл

renault s.a

visa, inc.

mastercard, inc.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103715/60/1037156015_0:0:2301:1294_1920x0_80_0_0_096a4c8b47fdedbf0c92861e29682169.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. С конца февраля Россию покинули несколько сотен иностранных компаний. Часть прекратила все операции, кто-то продал активы местным предпринимателям. Другие поставили бизнес на паузу, рассчитывая вернуться после нормализации обстановки. Настал сезон отчетности за второй квартал: фирмы массово сообщают об убытках. Какие потери понесли иностранцы после ухода с российского рынка — в материале РИА Новости.Работают по-тихомуТочная статистика еще неизвестна. По словам вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергея Красильникова, официальных данных нет.Серьезные последствия, подчеркнули в РСПП, возникают лишь для тех, у кого в России было собственное производство. Например, IKEA или Renault, где работали десятки тысяч человек. У них убытки в миллиарды долларов.Расплатились по-крупномуВнушительные финансовые потери понесли платежные системы Visa и Mastercard, в марте объявившие о приостановке обслуживания российских клиентов. Карты, выпущенные в России, перестали работать за рубежом, их не принимают в иностранных интернет-магазинах. Внутри страны ничего не изменилось, так как с 2015-го транзакции обрабатывает государственный оператор "Национальная система платежных карт".Mastercard во втором квартале недосчитался 26 миллионов долларов. По итогам года ожидают убытки в 37 миллионов.Visa лишилась 60 миллионов. Потери от деконсолидации российской "дочки" на 31 марта — 35 миллионов. Еще 25 миллионов компания потратила на поддержку сотрудников в России и на Украине.Деньги на ветерКрупнейший производитель алкоголя, британская Diageo (бренды Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Black Label, Captain Morgan) потеряла 180 миллионов долларов. Компания в марте приостановила экспорт и продажи в России, а 28 июня объявила, что в течение полугода полностью свернет дела в стране.Бельгийская пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev, которой в России принадлежало 11 заводов, продала долю в российской AB InBev Efes. Сделка принесла убытки на 1,1 миллиарда долларов.С российскими активами рассталась и датская Carlsberg. Как сообщали еще в апреле, это обойдется почти в 1,4 миллиард долларов.Mcdonald’s списала 1,2 миллиарда. А общие расходы за второй квартал достигли 4,01 миллиарда.Дорогая распродажаО последствиях ухода с российского рынка отчитались и нефтегазовые мейджоры. Британо-нидерландская Shell вышла из совместных проектов. Сделку по продаже АЗС "Лукойлу" закрыли в мае. Теперь этой компании принадлежат заправки в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. "Лукойл" также купил у Shell завод по производству смазочных материалов в Тверской области.Чистые убытки от этих сделок оценили в 83 миллиона долларов (а с учетом потерь на курсовой разнице — в 343 миллиона).ПерегазовалиПо итогам первого полугодия ущерб Mercedes-Benz "в связи с корректировкой деловой активности в России" составил 709 миллионов евро. Как следует из финансовой отчетности концерна, 658 миллионов пришлось на сегмент легковых автомобилей, 51 — на коммерческий транспорт.Немцы намерены продать имущество, принадлежащее "Мерседес-Бенц Рус", одному из дилеров. Среди претендентов — "Панавто", "Автодом", "Авилон" и "Мэйджор".Тяжелым финансовым ударом обернулось бегство для Renault. Автопроизводитель передал российские активы по схеме "сделка за рубль": завод в Москве отошел столичному правительству, а 67,69 процента доли в АвтоВАЗе — ФГУП "НАМИ".Всего же, как подсчитала The Wall Street Journal на основе публичных заявлений и финансовых документов, международные компании из-за ухода из страны и антироссийских санкций лишились 59 миллиардов долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220623/microsoft-1797651538.html

https://ria.ru/20220729/diageo-1805862652.html

https://ria.ru/20220503/ubytki-1786630676.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220729/renault-1805804322.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, украина, российский союз промышленников и предпринимателей, лукойл, renault s.a, visa, inc., mastercard, inc., microsoft corporation, mcdonald's corporation, mercedes-benz, anheuser-busch inbev, shell, exxon mobil, bp plc.