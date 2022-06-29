https://ria.ru/20220629/krasilnikov-1798718932.html

Сергей Красильников: возврат западных компаний в Россию – худший сценарий

Сергей Красильников: возврат западных компаний в Россию – худший сценарий - РИА Новости, 29.06.2022

Сергей Красильников: возврат западных компаний в Россию – худший сценарий

Точных данных о числе работающих в России иностранных предприятий нет ни у кого, и быть не может, еще сложнее определить, кто реально покинул страну, а кто... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:00

2022-06-29T10:00

2022-06-29T10:00

интервью

россия

экономика

сергей красильников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798718009_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_3a226920170e21edebc8911b9e600e8e.jpg

Точных данных о числе работающих в России иностранных предприятий нет ни у кого, и быть не может, еще сложнее определить, кто реально покинул страну, а кто продолжает работать "под прикрытием". О чем менеджеры западных компаний шепчутся с российскими партнерами, когда они планируют возвращаться, и почему это не лучший сценарий для экономики РФ, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников. Беседовал Серго Кухианидзе.– Число западных компаний, решивших уйти или приостановить свою деятельность в России, растет не по дням, а по часам. По некоторым источникам, их число уже перевалило за тысячу.– Мне сложно подтвердить или опровергнуть эту цифру. Могу лишь сказать, что, по данным ЦБ, до недавнего времени в стране работало 30 тысяч иностранных компаний.Дело в том, что никакой официальной статистики относительно ухода компаний из России ни у кого нет, да и быть не может. Ведь форма участия у каждой из них разная. Есть крупные компании, которые присутствуют под своими настоящими именами, есть многочисленные представители малого и среднего бизнеса. Ушел, допустим, какой-то крупный бренд, но остались его субподрядчики, российские "дочки", которые могут действовать вообще под совершенно иными названиями.Другие покидают Россию, но тут же возвращаются к нам через дружественные страны. Серьезные последствия имеет уход лишь той западной компании, у кого здесь было производство, как у IKEA или Renault, поскольку это связано с десятками тысяч людей, работавших на этих предприятиях.А что означает, например, объявленный уход с российского рынка Adidas? Своего производства у них в нашей стране не было, 500 магазинов, где торговали их продукцией, тоже принадлежали не им. Так что, вполне допускаю, что, заявив об официальном прекращении поставок, шепотом при этом представители Adidas сейчас рассказывают своим партнерам, где и каким образом их спортивную продукцию можно взять и завести в страну по-тихому.Как бы то ни было, но именно так западный бизнес предпочитает в настоящее время действовать в России тихо, особо не афишируя своей деятельности.– Но почему?– Чтобы дядюшка Сэм не погрозил ему из-за океана пальцем. Потому что санкции санкциями, но никто из деловых людей Запада не желает покидать наш рынок. Скажу так: если западные компании могут не уходить из России, они не уходят, хотя находятся под жесточайшим политическим давлением со стороны Вашингтона, Брюсселя, своих правительств, наконец. Дело доходит до комизма – открою секрет, многие руководители западных компаний, несмотря на все запреты, приехали все-таки на Петербургский международный экономический форум, но вели себя там крайне осторожно, осмотрительно. До такой степени, что для того, чтобы их никто не заметил и не узнал, они прибегали к маскировке – парики, маски, плащи!Да, на Западе сегодня реально идет нешуточная "охота на ведьм". Причем, речь не о пророссийски настроенных бизнесменах, если даже кто-то был просто замечен на деловом мероприятии, легко может подвергнуться на родине критике, попасть в черные списки, вплоть, как говорится, до увольнения.– А как в самой России сегодня относятся к западным бизнесменам? С одной стороны, к тем, кто готов работать на отечественном рынке, а с другой – к тем, кто решил уйти? Последних, к слову, не преследуют, не пугают ли экспроприировать их бизнес?– Да ну что вы! Иностранных бизнесменов, как всегда, в России холят и лелеют. В конце концов, наше отношение к ним в очередной раз определил на ПМЭФ президент, сказав, что Россия открыта к сотрудничеству, она не выходит из международной кооперации.Что касается РСПП, то за иностранных бизнесменов союз всегда и во всем стоял горой, мы за римское право, частная собственность – священна. Мы категорически против экспроприации, как, впрочем, и национализации зарубежных предприятий. Но при этом считаем, что если компания уходит, то делать она это должна цивилизованно, согласно принятым судебным процедурам.В марте мы создали международную рабочую группу по защите иностранных инвестиций в России, где представлены все зарубежные компании, присутствующие в стране. Вместе с нашими партнерами мы смотрим, что происходит, анализируем всю информацию, лоббируем интересы деловых людей. Благодаря нашей совместной деятельности, не было, к счастью, принято решений, которые заставили бы желающих трудиться в стране деловых людей покинуть ее. Речь в первую очередь о законопроекте о введении уголовной ответственности за несоблюдение санкций, принятие которого нам удалось пока не допустить.Знаете, у меня ощущение, что достаточно скоро, к началу осени, ушедшие из России компании начнут если не возвращаться, то всерьез задумываться об этом. Одни связывают это с окончанием спецоперации на Украине, другие с тем, что общественное мнение на Западе понемногу успокаивается. Тема иностранных компаний в России реально сходит с первых полос зарубежных СМИ, из выпусков горячих новостей. Этот сюжет уже не так актуален, как несколько месяцев назад.– Как-то вы очень грустно о такой приятной новости говорите…– Верно, потому, что я не считаю возвращение западных компаний в Россию хорошей новостью, по мне это – худший сценарий.– Звучит как парадокс.– Понимаете, западные компании вернутся назад, и я очень опасаюсь, что все сразу возвратится на круги своя – мы вновь подсядем на эту "иглу". Это как в анекдоте. Жена ушла, ты обрадовался, пригласил друзей, накрыл стол, и вдруг звонок – она вернулась, облом! Мы только-только сами начали за все браться, у нас самих что-то стало получаться, как нас прервут на полпути. И что делать. Это – серьезная дилемма, вызов для руководства страны. Они опять выиграют, а мы опять окажемся в дураках?– Что же вы предлагаете – вообще выгонять западные компании из России?– Нет, конечно. Я не сторонник опоры исключительно на собственные силы. История многих стран наглядно подтвердила тупиковость такого пути. Но я уверен, что приглашать, разрешать работать, создавать самые комфортные условия в России надо только для тех иностранных компаний, кто реально приходит к нам с чем-то полезным, уникальным, как то высокие технологии. Нельзя же допускать такого, как это было еще недавно, когда в некоторых секторах нашей промышленности присутствие западного бизнеса доходило до 80%! Что это, как не почти тотальная зависимость, от которой сейчас так страдает отечественная экономика.Одновременно нам необходимо самым кардинальным образом пересмотреть свою жизнь. Чего греха таить, в нас еще много инертности, неорганизованности, головотяпства, желания обойти закон, мало предпринимательской инициативы, а там, где она есть, ей не всегда дают возможность развернуться, так как душат всякими проверками, бесконечным контролем со стороны правоохранительных органов.Несмотря ни на что, частный сектор в России еще недооценен. Недоразвит, недоиспользован. Это чрезвычайно важная задача. В конце концов, предприниматель – это частный тип. Он не может быть государственным по определению.Первое и самое главное, что все должны сегодня уяснить: мы абсолютно самодостаточная страна. От этого и надо плясать, и у нас все получится. И тогда мы не будем вести унизительный подсчет, сколько и какие западные компании ушли из России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220627/tekhnologii-1798395761.html

https://ria.ru/20220617/putin-1796163845.html

https://ria.ru/20220616/coca-cola-1795924742.html

https://ria.ru/20220614/katyrin-1795132057.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, экономика, сергей красильников