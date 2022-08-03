https://ria.ru/20220803/tranzit-1806953133.html

В Калининграде допустили, что транзит через Литву остановится в сентябре

В Калининграде допустили, что транзит через Литву остановится в сентябре - РИА Новости, 03.08.2022

В Калининграде допустили, что транзит через Литву остановится в сентябре

Власти Калининградской области допускают, что железнодорожный транзит грузов через Литву могут остановить с первого сентября, но ждут от Вильнюса "более... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:58

2022-08-03T14:58

2022-08-03T15:52

калининград

литва

экономика

санкт-петербург

санкции в отношении россии

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КАЛИНИНГРАД, 3 авг — РИА Новости. Власти Калининградской области допускают, что железнодорожный транзит грузов через Литву могут остановить с первого сентября, но ждут от Вильнюса "более официального комментария, чем публикации в СМИ", заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков."Понимая, что ответ может быть достаточно неоднозначным от литовцев, продолжаем вести работу по субсидированию нашей морской переправы в порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области ", — сказал он.По словам чиновника, угрозы остановить транспортировку грузов видятся, как "игра литовских властей, которые пытаются опять вывести этот вопрос в топ европейской новостной повестки".Ранее сообщалось, что литовский Шяуляй-банк, обслуживающий весь калининградский транзит, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией. Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что власти не могут обязать кредитные организации принимать платежи, и, следовательно, все зависит от их решения. При этом вопросы по поводу расчетов следует адресовать российской стороне, утверждает чиновник.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.

https://ria.ru/20220803/tranzit-1806955590.html

https://ria.ru/20220729/tranzit-1805838835.html

калининград

литва

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калининград, литва, экономика, санкт-петербург, санкции в отношении россии