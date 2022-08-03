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В Калининграде допустили, что транзит через Литву остановится в сентябре - РИА Новости, 03.08.2022
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В Калининграде допустили, что транзит через Литву остановится в сентябре
В Калининграде допустили, что транзит через Литву остановится в сентябре - РИА Новости, 03.08.2022
В Калининграде допустили, что транзит через Литву остановится в сентябре
Власти Калининградской области допускают, что железнодорожный транзит грузов через Литву могут остановить с первого сентября, но ждут от Вильнюса "более... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:58
2022-08-03T15:52
калининград
литва
экономика
санкт-петербург
санкции в отношении россии
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КАЛИНИНГРАД, 3 авг — РИА Новости. Власти Калининградской области допускают, что железнодорожный транзит грузов через Литву могут остановить с первого сентября, но ждут от Вильнюса "более официального комментария, чем публикации в СМИ", заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков."Понимая, что ответ может быть достаточно неоднозначным от литовцев, продолжаем вести работу по субсидированию нашей морской переправы в порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области ", — сказал он.По словам чиновника, угрозы остановить транспортировку грузов видятся, как "игра литовских властей, которые пытаются опять вывести этот вопрос в топ европейской новостной повестки".Ранее сообщалось, что литовский Шяуляй-банк, обслуживающий весь калининградский транзит, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией. Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что власти не могут обязать кредитные организации принимать платежи, и, следовательно, все зависит от их решения. При этом вопросы по поводу расчетов следует адресовать российской стороне, утверждает чиновник.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
https://ria.ru/20220803/tranzit-1806955590.html
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калининград, литва, экономика, санкт-петербург, санкции в отношении россии
14:58 03.08.2022 (обновлено: 15:52 03.08.2022)
 
В Калининграде допустили, что транзит через Литву остановится в сентябре

Калининградские власти: транзит через Литву могут остановить с 1 сентября

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовой поезд с цементом прибывает в Калининград транзитом через Литву
Грузовой поезд с цементом прибывает в Калининград транзитом через Литву - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Грузовой поезд с цементом прибывает в Калининград транзитом через Литву. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 3 авг — РИА Новости. Власти Калининградской области допускают, что железнодорожный транзит грузов через Литву могут остановить с первого сентября, но ждут от Вильнюса "более официального комментария, чем публикации в СМИ", заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
"Понимая, что ответ может быть достаточно неоднозначным от литовцев, продолжаем вести работу по субсидированию нашей морской переправы в порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области ", — сказал он.
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Вчера, 15:04
Калининград ждет от Литвы официального комментария по остановке транзита
По словам чиновника, угрозы остановить транспортировку грузов видятся, как "игра литовских властей, которые пытаются опять вывести этот вопрос в топ европейской новостной повестки".
Ранее сообщалось, что литовский Шяуляй-банк, обслуживающий весь калининградский транзит, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией. Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что власти не могут обязать кредитные организации принимать платежи, и, следовательно, все зависит от их решения. При этом вопросы по поводу расчетов следует адресовать российской стороне, утверждает чиновник.
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС.
Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
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