17:33 03.08.2022 (обновлено: 18:24 03.08.2022)
В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию
Лидер Нагорного Карабаха Арутюнян объявил частичную мобилизацию
Военнослужащий. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 авг — РИА Новости. Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию из-за обострения ситуации в регионе, сообщили в его пресс-службе.
"Арутюнян подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года в республике объявлена частичная военная мобилизация", — говорится в заявлении.
В свою очередь, в ОБСЕ на фоне сообщений об обострении ситуации в регионе призвали Ереван и Баку принять меры к деэскалации. В заявлении также говорится о решимости поддерживать все усилия, направленные на укрепление мира в регионе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.
13 октября 2021, 13:01Алиев назвал заявления о привлечении Израиля в Карабах бредом
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Помимо этого, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
При этом стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах на армяно-азербайджанской границе. От них поступают заявления о ранениях военнослужащих.