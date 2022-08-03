Рейтинг@Mail.ru
В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220803/mobilizatsiya-1807026803.html
В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию
В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию - РИА Новости, 03.08.2022
В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию
Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию из-за обострения ситуации в регионе, сообщили в его пресс-службе. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:33
2022-08-03T18:24
в мире
нагорный карабах
москва
азербайджан
обсе
ереван
баку
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758397952_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_eea8d059bda6eab90971d6ac238c67e2.jpg
ЕРЕВАН, 3 авг — РИА Новости. Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию из-за обострения ситуации в регионе, сообщили в его пресс-службе.В свою очередь, в ОБСЕ на фоне сообщений об обострении ситуации в регионе призвали Ереван и Баку принять меры к деэскалации. В заявлении также говорится о решимости поддерживать все усилия, направленные на укрепление мира в регионе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Помимо этого, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.При этом стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах на армяно-азербайджанской границе. От них поступают заявления о ранениях военнослужащих.
https://ria.ru/20211013/karabakh-1754359289.html
https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html
нагорный карабах
москва
азербайджан
ереван
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758397952_0:83:2619:2048_1920x0_80_0_0_6c38dea54d5b391e474a7c672670b688.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нагорный карабах, москва, азербайджан, обсе, ереван, баку
17:33 03.08.2022 (обновлено: 18:24 03.08.2022)
 
В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию

Лидер Нагорного Карабаха Арутюнян объявил частичную мобилизацию

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 авг — РИА Новости. Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию из-за обострения ситуации в регионе, сообщили в его пресс-службе.

"Арутюнян подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года в республике объявлена частичная военная мобилизация", — говорится в заявлении.

В свою очередь, в ОБСЕ на фоне сообщений об обострении ситуации в регионе призвали Ереван и Баку принять меры к деэскалации. В заявлении также говорится о решимости поддерживать все усилия, направленные на укрепление мира в регионе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября 2021, 13:01
Алиев назвал заявления о привлечении Израиля в Карабах бредом
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Помимо этого, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
При этом стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах на армяно-азербайджанской границе. От них поступают заявления о ранениях военнослужащих.
Специалисты Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) со служебными собаками на месте разминирования - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая 2021, 08:00Специальный репортаж
Вместо дома — мины. Вернутся ли азербайджанцы в Карабах
 
В миреНагорный КарабахМоскваАзербайджанОБСЕЕреванБаку
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала