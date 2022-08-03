https://ria.ru/20220803/mobilizatsiya-1807026803.html

В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию

В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию - РИА Новости, 03.08.2022

В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию

Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию из-за обострения ситуации в регионе, сообщили в его пресс-службе. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:33

2022-08-03T17:33

2022-08-03T18:24

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ЕРЕВАН, 3 авг — РИА Новости. Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию из-за обострения ситуации в регионе, сообщили в его пресс-службе.В свою очередь, в ОБСЕ на фоне сообщений об обострении ситуации в регионе призвали Ереван и Баку принять меры к деэскалации. В заявлении также говорится о решимости поддерживать все усилия, направленные на укрепление мира в регионе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Помимо этого, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.При этом стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах на армяно-азербайджанской границе. От них поступают заявления о ранениях военнослужащих.

https://ria.ru/20211013/karabakh-1754359289.html

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

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