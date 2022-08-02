17:17 02.08.2022 (обновлено: 18:33 02.08.2022)
Борт, на котором может быть Пелоси, вошел в воздушное пространство Тайваня
Самолет, на борту которого может находиться Пелоси, вошел в воздушное пространство Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-yingБилборд с приветствием Нэнси Пелоси в Тайбэе, Тайвань
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Билборд с приветствием Нэнси Пелоси в Тайбэе, Тайвань
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Самолет ВВС США, на борту которого, предположительно, находится спикер американского конгресса Нэнси Пелоси, вошел в воздушное пространство Тайваня.
По данным сайта Flightradar24, Boeing С-40С вылетел из Куала-Лумпура, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, а затем повернул на север и проследовал к востоку от Филиппин. Также трекер показывает, что борт приступил к снижению.
Как сообщает китайское ТВ, истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая направились в Тайваньский пролив.
Кроме того, японский канал NHK заявил о вылете с военной базы США Кадена пяти самолетов-заправщиков и восьми истребителей F15.
Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит спикера палаты представителей на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".
Кроме того, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин пообещала ответные меры на визит Пелоси на Тайвань, однако не стала уточнять их характер.
В свою очередь, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер призвала Пекин воздержаться от "бряцанья оружием" и заверила, что Вашингтон придерживается политики "одного Китая".
В Кремле поездку Пелоси назвали провокацией, ведущей к нарастанию напряженности в регионе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что это фиксируют все страны мира и отметил солидарность России с Китаем.
Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.