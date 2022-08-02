https://ria.ru/20220802/tayvan-1806732555.html

Борт, на котором может быть Пелоси, вошел в воздушное пространство Тайваня

Борт, на котором может быть Пелоси, вошел в воздушное пространство Тайваня - РИА Новости, 02.08.2022

Борт, на котором может быть Пелоси, вошел в воздушное пространство Тайваня

Самолет ВВС США, на борту которого, предположительно, находится спикер американского конгресса Нэнси Пелоси, вошел в воздушное пространство Тайваня. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:17

2022-08-02T17:17

2022-08-02T18:33

в мире

джо байден

си цзиньпин

чжан цзюнь

сша

тайвань

китай

flightradar24

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806730701_0:0:2822:1587_1920x0_80_0_0_3b8cbbfe1bc5254441fcf39bd1162a44.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Самолет ВВС США, на борту которого, предположительно, находится спикер американского конгресса Нэнси Пелоси, вошел в воздушное пространство Тайваня.По данным сайта Flightradar24, Boeing С-40С вылетел из Куала-Лумпура, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, а затем повернул на север и проследовал к востоку от Филиппин. Также трекер показывает, что борт приступил к снижению.Как сообщает китайское ТВ, истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая направились в Тайваньский пролив.Кроме того, японский канал NHK заявил о вылете с военной базы США Кадена пяти самолетов-заправщиков и восьми истребителей F15.Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит спикера палаты представителей на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".Кроме того, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин пообещала ответные меры на визит Пелоси на Тайвань, однако не стала уточнять их характер.В свою очередь, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер призвала Пекин воздержаться от "бряцанья оружием" и заверила, что Вашингтон придерживается политики "одного Китая".В Кремле поездку Пелоси назвали провокацией, ведущей к нарастанию напряженности в регионе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что это фиксируют все страны мира и отметил солидарность России с Китаем.Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.

https://ria.ru/20220802/pelosi-1806585069.html

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806704736.html

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806699259.html

сша

тайвань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, си цзиньпин, чжан цзюнь, сша, тайвань, китай, flightradar24, оон, хуа чуньин, карин жан-пьер, минобороны китая, мид кнр, визит пелоси на тайвань