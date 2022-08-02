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"Пойдем на дно вместе": Лондон и Киев шантажируют Вашингтон

"Пойдем на дно вместе": Лондон и Киев шантажируют Вашингтон - РИА Новости, 02.08.2022

"Пойдем на дно вместе": Лондон и Киев шантажируют Вашингтон

Сегодня в британской The Telegraph вышел материал с комментариями представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:44

2022-08-02T14:44

2022-08-02T14:44

авторы

украина

сша

министерство обороны сша

оон

киев

нэнси пелоси

специальная военная операция на украине

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Сегодня в британской The Telegraph вышел материал с комментариями представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.По словам чиновника, перед нанесением ударов с использованием американских РСЗО HIMARS Киев согласовывает возможные цели с Вашингтоном, причем при использовании этих систем украинцы руководствуются "информацией, полученной в режиме реального времени".Ключевым же моментом публикации стал следующий пассаж:"Он (Скибицкий. — Прим. ред.) указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они (американцы. — Прим. ред.) недовольны намеченной целью".Все вышеизложенное выглядит не слишком завуалированной угрозой и шантажом Вашингтона. Слишком уж очевидно прослеживается связь между этой публикацией и событиями вокруг СИЗО в Еленовке.Стоит напомнить факты.На прошлой неделе в ночь с четверга на пятницу был нанесен ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке, где содержались 193 украинских военнопленных, причем большинство из них были представителями "Азова"*. В результате удара 50 человек погибли и более 70 ранены.Киев разразился воем, привычно обвинив Россию в чудовищном военном преступлении. Вот только дальше последовала неувязка, поскольку на этот раз международная группа политико-медийной поддержки у Украины выступила на удивление слабовато. Ключевые западные политики и СМИ предпочли обойти эту тему стороной, а американские спикеры старательно отмахивались от задаваемых вопросов. Правда, представитель Пентагона выдал впечатляющую формулировку, заявив, что "если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю: они не хотели этого делать".Разгадка данной странности проста: Еленовку обстреляли РСЗО HIMARS.Причем Россия официально пригласила ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) для расследования нанесенного удара. ООН уже выразила готовность прислать своих экспертов, а Красный Крест заявил, что у него нет необходимого мандата.В общем, HIMARS — это тот самый дымящийся пистолет, который безальтернативно указывает на Украину как исполнителя преступления.Тут возникает пара вопросов. Во-первых, почему был использован именно HIMARS, а не какое-то другое вооружение, с помощью которого можно было бы перевести стрелки на Россию. А во-вторых, зачем вообще Киеву нужно было бить по своим же военнопленным?Представляется, что ответы на эти вопросы взаимосвязаны.Азовцы — совсем уж откровенные нацисты, и для Киева они удобнее в мертвом виде, когда их убеждения и преступления куда легче заретушировать. Неслучайно украинские власти делали все возможное, чтобы боевики не сдались, а сгинули в подвалах "Азовстали". К тому же, оказавшись в плену, они начали давать показания, в том числе против государственного и военного руководства Украины.В общем, заставить азовцев замолчать (а заодно запугать все остальные ВСУ, чтобы не смели сдаваться в плен) — преступный и бесчеловечный, но вполне себе рабочий план.Однако нанести высокоточный удар по местонахождению военнопленных не так-то просто. Из имеющихся в распоряжении Киева вооружений решить эту задачу можно было только с помощью этих самых HIMARS. Что и было сделано.Вот только эти РСЗО поставлены Украине Штатами. Плохо уже то, что западное оружие было использовано Киевом для совершения военного преступления с массовым убийством своих же военнослужащих. Именно поэтому Европа и США предпочли не заметить и замять скандал с ударом по СИЗО.Но все может стать еще неприятнее, поскольку Россия подтягивает ООН и МККК, чтобы придать максимальный вес и международный резонанс расследованию.И в этот момент Киев в лице представителя своей разведки публично напомнил Соединенным Штатам, которые старательно игнорируют данную ситуацию, что эти РСЗО они не просто поставляют. HIMARS используется украинцами в постоянном тесном контакте с американцами. А чтобы двусмысленности вообще не оставалось, Скибицкий заявил, что с Вашингтоном согласуются все возможные цели и он может остановить любые потенциальные атаки. Из чего прозрачно следует, что удар по Еленовке был санкционирован американскими ответственными лицами.И все это всплывет в случае беспристрастного международного расследования.Любопытно, что для донесения до Штатов этой позиции была использована британская пресса. Но и здесь по здравому рассуждению нет ничего удивительного. Именно Британия в сейчас занимается оперативным управлением "украинского проекта", а значит, британские службы и специалисты также по уши замазаны в истории с ударом по СИЗО.Таким образом, публикация в The Telegraph прозрачно намекает, что если события пойдут по неблагоприятному пути, Лондон и Киев не намерены покрывать Вашингтон и потянут его за собой. Так что американцам стоит задействовать имеющиеся у них рычаги и закрыть тему международного расследования с участием ООН и МККК.Правда, возникает еще один вопрос. Ведь кто-то же из американских ответственных лиц действительно дал санкцию на удар по Еленовке. Почему же Вашингтон теперь так странно "отмораживается"?Можно провести следующую параллель: прямо сейчас, в эти самые часы, мир напряженно следит за самолетом, на котором летит Нэнси Пелоси. Ее визит на Тайвань не был согласованным решением администрации США. Наоборот, на протяжении нескольких месяцев в Вашингтоне самыми высокими должностными лицами прилагались серьезные усилия, чтобы не допустить этой поездки, грозящей обернуться прямым военным столкновением США и Китая. Ничего не получилось. Группировка, к которой принадлежит Пелоси, просто наплевала на все и на всех — разгребать же последствия придется американскому государству.То же самое, скорее всего, произошло и с ударом по Еленовке. Деградация управленческой машины США зашла так далеко, что ответственные лица все чаще принимают решения, сообразуясь с интересами элитарных групп, к которым принадлежат, а не национальными интересами Америки.В итоге мы можем наблюдать удивительную картину, как Украина угрожает и шантажирует Соединенные Штаты, принуждая их к нужным ей действиям.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220802/himars-1806556681.html

https://ria.ru/20220731/donbass-1805950677.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220802/ssha-1806666713.html

https://ria.ru/20220802/batalon-1806647858.html

https://ria.ru/20220802/elenovka-1806632340.html

https://ria.ru/20220802/ukraina-1806638766.html

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авторы, украина, сша, министерство обороны сша, оон, киев, нэнси пелоси