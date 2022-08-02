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В ГУР Украины заявили, что консультируются с США перед ударами из HIMARS - РИА Новости, 02.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/himars-1806556681.html
В ГУР Украины заявили, что консультируются с США перед ударами из HIMARS
В ГУР Украины заявили, что консультируются с США перед ударами из HIMARS - РИА Новости, 02.08.2022
В ГУР Украины заявили, что консультируются с США перед ударами из HIMARS
Перед нанесением ударов с использованием американских РСЗО HIMARS Киев согласовывает возможные цели с Вашингтоном, заявил в интервью Telegraph представитель... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T02:01
2022-08-02T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
рсзо himars
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Перед нанесением ударов с использованием американских РСЗО HIMARS Киев согласовывает возможные цели с Вашингтоном, заявил в интервью Telegraph представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.По его словам, при использовании этих систем украинцы руководствуются "информацией, полученной в режиме реального времени". Он утверждает, что американцы не предоставляют непосредственную информацию для наведения.Скибицкий не смог ответить, используют ли ВСУ британские и американские спутники при обстрелах, но выразил мнение, что у них "очень хорошие снимки"."Мы хорошо сотрудничаем в этой области с нашими партнерами в Соединенном Королевстве. У нас очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями", — заключил представитель украинской разведки.В конце июля в результате украинского удара из HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 50 украинских военнопленных и 73 получили ранения. Как указывал глава республики Денис Пушилин, там содержались националисты, укрывавшиеся на "Азовстали". Удар ВСУ он назвал умышленным, так как боевики начали давать показания.Россия призвала экспертов ООН и Красного креста расследовать произошедшее.После начала 24 февраля российской специальной военной операции по защите Донбасса США и их союзники по НАТО увеличили поставки боевой техники Украине. Американский президент Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.На минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что военные поставки только затягивают конфликт, продлевают агонию киевского режима и умножают жертвы.
https://ria.ru/20220731/donbass-1805950677.html
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в мире, украина, рсзо himars
02:01 02.08.2022 (обновлено: 12:57 02.08.2022)
 
В ГУР Украины заявили, что консультируются с США перед ударами из HIMARS

Представитель военной разведки Украины заявил о консультациях с США перед ударами HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Перед нанесением ударов с использованием американских РСЗО HIMARS Киев согласовывает возможные цели с Вашингтоном, заявил в интервью Telegraph представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, при использовании этих систем украинцы руководствуются "информацией, полученной в режиме реального времени". Он утверждает, что американцы не предоставляют непосредственную информацию для наведения.

"Он (Скибицкий. — Прим. ред.) указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они (американцы. — Прим. ред.) недовольны намеченной целью", — пишет газета, цитируя разведчика.

Скибицкий не смог ответить, используют ли ВСУ британские и американские спутники при обстрелах, но выразил мнение, что у них "очень хорошие снимки".
"Мы хорошо сотрудничаем в этой области с нашими партнерами в Соединенном Королевстве. У нас очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями", — заключил представитель украинской разведки.
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В конце июля в результате украинского удара из HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 50 украинских военнопленных и 73 получили ранения. Как указывал глава республики Денис Пушилин, там содержались националисты, укрывавшиеся на "Азовстали". Удар ВСУ он назвал умышленным, так как боевики начали давать показания.
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После начала 24 февраля российской специальной военной операции по защите Донбасса США и их союзники по НАТО увеличили поставки боевой техники Украине. Американский президент Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.
На минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что военные поставки только затягивают конфликт, продлевают агонию киевского режима и умножают жертвы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРСЗО HIMARS
 
 
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