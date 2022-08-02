https://ria.ru/20220802/himars-1806556681.html

В ГУР Украины заявили, что консультируются с США перед ударами из HIMARS

В ГУР Украины заявили, что консультируются с США перед ударами из HIMARS - РИА Новости, 02.08.2022

В ГУР Украины заявили, что консультируются с США перед ударами из HIMARS

Перед нанесением ударов с использованием американских РСЗО HIMARS Киев согласовывает возможные цели с Вашингтоном, заявил в интервью Telegraph представитель... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T02:01

2022-08-02T02:01

2022-08-02T12:57

специальная военная операция на украине

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рсзо himars

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Перед нанесением ударов с использованием американских РСЗО HIMARS Киев согласовывает возможные цели с Вашингтоном, заявил в интервью Telegraph представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.По его словам, при использовании этих систем украинцы руководствуются "информацией, полученной в режиме реального времени". Он утверждает, что американцы не предоставляют непосредственную информацию для наведения.Скибицкий не смог ответить, используют ли ВСУ британские и американские спутники при обстрелах, но выразил мнение, что у них "очень хорошие снимки"."Мы хорошо сотрудничаем в этой области с нашими партнерами в Соединенном Королевстве. У нас очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями", — заключил представитель украинской разведки.В конце июля в результате украинского удара из HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 50 украинских военнопленных и 73 получили ранения. Как указывал глава республики Денис Пушилин, там содержались националисты, укрывавшиеся на "Азовстали". Удар ВСУ он назвал умышленным, так как боевики начали давать показания.Россия призвала экспертов ООН и Красного креста расследовать произошедшее.После начала 24 февраля российской специальной военной операции по защите Донбасса США и их союзники по НАТО увеличили поставки боевой техники Украине. Американский президент Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.На минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что военные поставки только затягивают конфликт, продлевают агонию киевского режима и умножают жертвы.

https://ria.ru/20220731/donbass-1805950677.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, рсзо himars