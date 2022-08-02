https://ria.ru/20220802/obmen-1806651576.html

Песков прокомментировал переговоры с США по обмену задержанными

Песков прокомментировал переговоры с США по обмену задержанными - РИА Новости, 02.08.2022

Песков прокомментировал переговоры с США по обмену задержанными

Мегафонная дипломатия не приведет к результатам в обмене заключенными между РФ и США, информация должна быть дискретной, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:40

2022-08-02T13:40

2022-08-02T13:44

политика

карин жан-пьер

бриттни грайнер

пол уилан

германия

сша

россия

дело виктора бута. подробности

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мегафонная дипломатия не приведет к результатам в обмене заключенными между РФ и США, информация должна быть дискретной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В понедельник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила. что США получили от России встречное предложение по поводу обмена заключенными, но не считают его серьезным. Она отказалась раскрыть детали обсуждаемой сделки, но, по данным местных СМИ, американцы готовы за Бриттни Грайнер и Пола Уилана отдать Виктора Бута, в то время как российская сторона якобы затребовала еще одного соотечественника."Нет, мы по-прежнему все-таки считаем, что любые информационные обмены по этой теме должны быть дискретными, здесь мегафонная дипломатия, публичный обмен позициями не приведет к результату", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу уточнить, о каком конкретно предложении говорила Жан-Пьер.На прошлой неделе тема заключенных обсуждалась в ходе первого с февраля телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам беседы телеканал CNN сообщал, что российская сторона якобы запросила включения в сделку россиянина Вадима Красикова, который находится под стражей в Германии.Россия призывает США вернуться к диалогу в режиме "тихой дипломатии".

https://ria.ru/20220729/lavrov-1805984472.html

https://ria.ru/20220731/tramp-1806280446.html

германия

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, карин жан-пьер, бриттни грайнер, пол уилан, германия, сша, россия, дело виктора бута. подробности