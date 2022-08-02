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Дело повредившего картину ученицы Малевича направили в суд - РИА Новости, 02.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220802/kartina-1806629073.html
Дело повредившего картину ученицы Малевича направили в суд
Дело повредившего картину ученицы Малевича направили в суд - РИА Новости, 02.08.2022
Дело повредившего картину ученицы Малевича направили в суд
Уголовное дело в отношении охранника, который повредил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском "Ельцин Центре", направлено в суд,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:20
2022-08-02T13:50
культура
новости культуры
екатеринбург
евгений куйвашев
свердловская область
ельцин центр
музеи
искусство
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Уголовное дело в отношении охранника, который повредил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском "Ельцин Центре", направлено в суд, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры."Уголовное дело будет направлено мировому судье для рассмотрения по существу", — уточняется в посте.В январе кто-то пририсовал шариковой ручкой глаза на картине Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в "Ельцин Центре". Реставрационный совет оценил работы по реставрации картины в 250 тысяч рублей. Полиция Екатеринбурга по данному факту возбудила дело о вандализме. Позже выяснилось, что вандалом оказался работавший в учреждении охранник.Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду, что следователи проявят снисхождение к подозреваемому в порче картины, который является ветераном двух войн.
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новости культуры, екатеринбург, евгений куйвашев, свердловская область, ельцин центр, музеи, искусство, казимир малевич, происшествия
13:20 02.08.2022 (обновлено: 13:50 02.08.2022)
 
Дело повредившего картину ученицы Малевича направили в суд

Дело охранника "Ельцин Центра", повредившего картину ученицы Малевича, направили в суд

Картина Анны Лепорской "Три фигуры"
Картина Анны Лепорской Три фигуры
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Уголовное дело в отношении охранника, который повредил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском "Ельцин Центре", направлено в суд, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
"Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества в общественном месте)", — говорится в публикации.
"Уголовное дело будет направлено мировому судье для рассмотрения по существу", — уточняется в посте.
В январе кто-то пририсовал шариковой ручкой глаза на картине Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в "Ельцин Центре". Реставрационный совет оценил работы по реставрации картины в 250 тысяч рублей. Полиция Екатеринбурга по данному факту возбудила дело о вандализме. Позже выяснилось, что вандалом оказался работавший в учреждении охранник.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду, что следователи проявят снисхождение к подозреваемому в порче картины, который является ветераном двух войн.
Картина Анны Лепорской Три фигуры в Ельцин-центре - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 14:31Культура
Охранник объяснил, почему пририсовал глаза фигурам на картине Лепорской
 
КультураНовости культурыЕкатеринбургЕвгений КуйвашевСвердловская областьЕльцин центрМузеиИскусствоКазимир МалевичПроисшествия
 
 
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