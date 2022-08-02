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Дело повредившего картину ученицы Малевича направили в суд

Дело повредившего картину ученицы Малевича направили в суд - РИА Новости, 02.08.2022

Дело повредившего картину ученицы Малевича направили в суд

Уголовное дело в отношении охранника, который повредил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском "Ельцин Центре", направлено в суд,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:20

2022-08-02T13:20

2022-08-02T13:50

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Уголовное дело в отношении охранника, который повредил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском "Ельцин Центре", направлено в суд, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры."Уголовное дело будет направлено мировому судье для рассмотрения по существу", — уточняется в посте.В январе кто-то пририсовал шариковой ручкой глаза на картине Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в "Ельцин Центре". Реставрационный совет оценил работы по реставрации картины в 250 тысяч рублей. Полиция Екатеринбурга по данному факту возбудила дело о вандализме. Позже выяснилось, что вандалом оказался работавший в учреждении охранник.Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду, что следователи проявят снисхождение к подозреваемому в порче картины, который является ветераном двух войн.

https://ria.ru/20220211/leporskaya-1772265079.html

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свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, екатеринбург, евгений куйвашев, свердловская область, ельцин центр, музеи, искусство, казимир малевич, происшествия