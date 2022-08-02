13:20 02.08.2022 (обновлено: 13:50 02.08.2022)
Дело повредившего картину ученицы Малевича направили в суд
Дело охранника "Ельцин Центра", повредившего картину ученицы Малевича, направили в суд
Картина Анны Лепорской "Три фигуры"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Уголовное дело в отношении охранника, который повредил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском "Ельцин Центре", направлено в суд, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
"Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества в общественном месте)", — говорится в публикации.
"Уголовное дело будет направлено мировому судье для рассмотрения по существу", — уточняется в посте.
В январе кто-то пририсовал шариковой ручкой глаза на картине Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в "Ельцин Центре". Реставрационный совет оценил работы по реставрации картины в 250 тысяч рублей. Полиция Екатеринбурга по данному факту возбудила дело о вандализме. Позже выяснилось, что вандалом оказался работавший в учреждении охранник.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду, что следователи проявят снисхождение к подозреваемому в порче картины, который является ветераном двух войн.