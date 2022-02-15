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Свердловский губернатор вступился за охранника, нарисовавшего на картине
Свердловский губернатор вступился за охранника, нарисовавшего на картине - РИА Новости, 15.02.2022
Свердловский губернатор вступился за охранника, нарисовавшего на картине
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду, что следователи проявят снисхождение к подозреваемому в порче картины ученицы Казимира... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:10
2022-02-15T17:10
2022-02-15T17:10
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду, что следователи проявят снисхождение к подозреваемому в порче картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, потому что он является ветераном двух войн.По словам губернатора, из-за того, что Васильев пририсовал на картине глаза, "катастрофы не случилось"."Наверняка, картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, прозрела. Такие истории ценятся аукционистами", - отметил глава региона.В январе вандал пририсовал шариковой ручкой глаза фигурам, изображенным на картине Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Реставрационный совет оценил работы по восстановлению картины в 250 тысяч рублей. Полиция Екатеринбурга по данному факту возбудила дело о вандализме. Позже Ельцин Центр, где произошел инцидент, сообщил, что картину повредил работавший в учреждении охранник Александр Васильев.
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новости культуры, екатеринбург, ельцин центр, музеи, выставки, евгений куйвашев
Свердловский губернатор вступился за охранника, нарисовавшего на картине
Свердловский губернатор вступился за охранника, повредившего картину ученицы Малевича
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду, что следователи проявят снисхождение к подозреваемому в порче картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, потому что он является ветераном двух войн.
"Васильев не сделал ничего такого, за что его надо строго наказывать. Надеюсь, следователи, которые ведут уголовное дело, проявят к нему снисхождение. Все-таки Васильев – ветеран двух войн, афганской и первой чеченской, получил контузию. Сейчас это наивный человек, большой ребенок. Когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
По словам губернатора, из-за того, что Васильев пририсовал на картине глаза, "катастрофы не случилось".
"Наверняка, картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, прозрела. Такие истории ценятся аукционистами", - отметил глава региона.
В январе вандал пририсовал шариковой ручкой глаза фигурам, изображенным на картине Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи.
Реставрационный совет оценил работы по восстановлению картины в 250 тысяч рублей. Полиция Екатеринбурга по данному факту возбудила дело о вандализме. Позже Ельцин Центр, где произошел инцидент, сообщил, что картину повредил работавший в учреждении охранник Александр Васильев.