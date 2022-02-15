https://ria.ru/20220215/leporskaya-1772953240.html

Свердловский губернатор вступился за охранника, нарисовавшего на картине

Свердловский губернатор вступился за охранника, нарисовавшего на картине - РИА Новости, 15.02.2022

Свердловский губернатор вступился за охранника, нарисовавшего на картине

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду, что следователи проявят снисхождение к подозреваемому в порче картины ученицы Казимира... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:10

2022-02-15T17:10

2022-02-15T17:10

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду, что следователи проявят снисхождение к подозреваемому в порче картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, потому что он является ветераном двух войн.По словам губернатора, из-за того, что Васильев пририсовал на картине глаза, "катастрофы не случилось"."Наверняка, картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, прозрела. Такие истории ценятся аукционистами", - отметил глава региона.В январе вандал пририсовал шариковой ручкой глаза фигурам, изображенным на картине Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Реставрационный совет оценил работы по восстановлению картины в 250 тысяч рублей. Полиция Екатеринбурга по данному факту возбудила дело о вандализме. Позже Ельцин Центр, где произошел инцидент, сообщил, что картину повредил работавший в учреждении охранник Александр Васильев.

https://ria.ru/20220204/vandal-1771030168.html

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новости культуры, екатеринбург, ельцин центр, музеи, выставки, евгений куйвашев