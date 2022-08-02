https://ria.ru/20220802/ivan-chay-1806573180.html

Иван-чаю для продвижения нужны современные идеи, заявили в "Союзнапитках"

Иван-чаю для продвижения нужны современные идеи, заявили в "Союзнапитках" - РИА Новости, 02.08.2022

Иван-чаю для продвижения нужны современные идеи, заявили в "Союзнапитках"

Иван-чаю и другим российским напиткам нужно грамотное продвижение и современное позиционирование, тогда у них будут перспективы, сообщил журналистам президент... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T09:15

2022-08-02T09:15

2022-08-02T09:15

экономика

владимир путин

россия

грузия

свердловская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590708209_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_2078445e11ea6f018167d24eb1f8ed80.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Иван-чаю и другим российским напиткам нужно грамотное продвижение и современное позиционирование, тогда у них будут перспективы, сообщил журналистам президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитков") Максим Новиков."Наши национальные напитки - это и квас, и чайный гриб, который модно называется комбуча, и иван-чай. Эта культура не является новой, но тут вопрос ее "упаковывания" в какой-то напиток", - заметил Новиков. В качестве примера он привел новое позиционирование "Боржоми", когда этот известный напиток стал разливаться в алюминиевую банку и благодаря новому, свежему дизайну стал восприниматься как молодежный."Если здесь произойдет нечто подобное тому, что было сделано в Грузии с минеральной водой, то у этого напитка будут более широкие перспективы, чем есть сейчас", - сказал Новиков. "Вопрос всегда в конкуренции между товарными категориями, поэтому то, что более доступно и понятно, всегда будет занимать определенную долю", - добавил он.Инициативы, связанные с подобным продвижением, выдвигаются последние 3-5 лет: например, компания в Свердловской области в рамках диверсификации бизнеса три года назад начала проект по выращиванию самого иван-чая. Пока, по словам Новикова, листья используются взамен классического напитка, но бутилированного напитка на той же основе, например холодного чая, на рынке нет."И здесь вопрос: в каком виде он продается? Если он продается в виде сухого иван-чая для заваривания дома, это одно. Если речь идет об упакованном бутилированном напитке, то доля его микроскопическая, и пока мы его не видим на рынке", - сказал он.Председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" в конце июля обратил внимание президента РФ Владимира Путина на высокий потенциал развития производства в России иван-чая и попросил о поддержке развития отрасли, в частности, признании этого растения сельхозпродуктом. Минсельхоз РФ позже сообщил, что поддерживает эту инициативу и уже прорабатывает вопрос включения иван-чая в перечень сельхозпродукции.

https://ria.ru/20220725/ivan-chay-1804824561.html

https://ria.ru/20220720/ivan-chay-1803798710.html

россия

грузия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, грузия, свердловская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)