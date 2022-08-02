Иван-чаю для продвижения нужны современные идеи, заявили в "Союзнапитках"
Глава "Союзнапитки" Новиков: иван-чаю для продвижения нужны современные идеи и упаковка
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Иван-чаю и другим российским напиткам нужно грамотное продвижение и современное позиционирование, тогда у них будут перспективы, сообщил журналистам президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитков") Максим Новиков.
"Наши национальные напитки - это и квас, и чайный гриб, который модно называется комбуча, и иван-чай. Эта культура не является новой, но тут вопрос ее "упаковывания" в какой-то напиток", - заметил Новиков. В качестве примера он привел новое позиционирование "Боржоми", когда этот известный напиток стал разливаться в алюминиевую банку и благодаря новому, свежему дизайну стал восприниматься как молодежный.
"Если здесь произойдет нечто подобное тому, что было сделано в Грузии с минеральной водой, то у этого напитка будут более широкие перспективы, чем есть сейчас", - сказал Новиков. "Вопрос всегда в конкуренции между товарными категориями, поэтому то, что более доступно и понятно, всегда будет занимать определенную долю", - добавил он.
Инициативы, связанные с подобным продвижением, выдвигаются последние 3-5 лет: например, компания в Свердловской области в рамках диверсификации бизнеса три года назад начала проект по выращиванию самого иван-чая. Пока, по словам Новикова, листья используются взамен классического напитка, но бутилированного напитка на той же основе, например холодного чая, на рынке нет.
"И здесь вопрос: в каком виде он продается? Если он продается в виде сухого иван-чая для заваривания дома, это одно. Если речь идет об упакованном бутилированном напитке, то доля его микроскопическая, и пока мы его не видим на рынке", - сказал он.
Председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" в конце июля обратил внимание президента РФ Владимира Путина на высокий потенциал развития производства в России иван-чая и попросил о поддержке развития отрасли, в частности, признании этого растения сельхозпродуктом. Минсельхоз РФ позже сообщил, что поддерживает эту инициативу и уже прорабатывает вопрос включения иван-чая в перечень сельхозпродукции.