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Иван-чаю для продвижения нужны современные идеи, заявили в "Союзнапитках" - РИА Новости, 02.08.2022
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Иван-чаю для продвижения нужны современные идеи, заявили в "Союзнапитках"
Иван-чаю для продвижения нужны современные идеи, заявили в "Союзнапитках" - РИА Новости, 02.08.2022
Иван-чаю для продвижения нужны современные идеи, заявили в "Союзнапитках"
Иван-чаю и другим российским напиткам нужно грамотное продвижение и современное позиционирование, тогда у них будут перспективы, сообщил журналистам президент... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T09:15
2022-08-02T09:15
экономика
владимир путин
россия
грузия
свердловская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Иван-чаю и другим российским напиткам нужно грамотное продвижение и современное позиционирование, тогда у них будут перспективы, сообщил журналистам президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитков") Максим Новиков."Наши национальные напитки - это и квас, и чайный гриб, который модно называется комбуча, и иван-чай. Эта культура не является новой, но тут вопрос ее "упаковывания" в какой-то напиток", - заметил Новиков. В качестве примера он привел новое позиционирование "Боржоми", когда этот известный напиток стал разливаться в алюминиевую банку и благодаря новому, свежему дизайну стал восприниматься как молодежный."Если здесь произойдет нечто подобное тому, что было сделано в Грузии с минеральной водой, то у этого напитка будут более широкие перспективы, чем есть сейчас", - сказал Новиков. "Вопрос всегда в конкуренции между товарными категориями, поэтому то, что более доступно и понятно, всегда будет занимать определенную долю", - добавил он.Инициативы, связанные с подобным продвижением, выдвигаются последние 3-5 лет: например, компания в Свердловской области в рамках диверсификации бизнеса три года назад начала проект по выращиванию самого иван-чая. Пока, по словам Новикова, листья используются взамен классического напитка, но бутилированного напитка на той же основе, например холодного чая, на рынке нет."И здесь вопрос: в каком виде он продается? Если он продается в виде сухого иван-чая для заваривания дома, это одно. Если речь идет об упакованном бутилированном напитке, то доля его микроскопическая, и пока мы его не видим на рынке", - сказал он.Председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" в конце июля обратил внимание президента РФ Владимира Путина на высокий потенциал развития производства в России иван-чая и попросил о поддержке развития отрасли, в частности, признании этого растения сельхозпродуктом. Минсельхоз РФ позже сообщил, что поддерживает эту инициативу и уже прорабатывает вопрос включения иван-чая в перечень сельхозпродукции.
https://ria.ru/20220725/ivan-chay-1804824561.html
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россия
грузия
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экономика, владимир путин, россия, грузия, свердловская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
09:15 02.08.2022
 
Иван-чаю для продвижения нужны современные идеи, заявили в "Союзнапитках"

Глава "Союзнапитки" Новиков: иван-чаю для продвижения нужны современные идеи и упаковка

CC0 / / Цветок иван-чая
Цветок иван-чая - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
CC0 / /
Цветок иван-чая. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Иван-чаю и другим российским напиткам нужно грамотное продвижение и современное позиционирование, тогда у них будут перспективы, сообщил журналистам президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитков") Максим Новиков.
"Наши национальные напитки - это и квас, и чайный гриб, который модно называется комбуча, и иван-чай. Эта культура не является новой, но тут вопрос ее "упаковывания" в какой-то напиток", - заметил Новиков. В качестве примера он привел новое позиционирование "Боржоми", когда этот известный напиток стал разливаться в алюминиевую банку и благодаря новому, свежему дизайну стал восприниматься как молодежный.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 16:31Вологодская область
Вологодский губернатор пообещал напоить иван-чаем всю страну
"Если здесь произойдет нечто подобное тому, что было сделано в Грузии с минеральной водой, то у этого напитка будут более широкие перспективы, чем есть сейчас", - сказал Новиков. "Вопрос всегда в конкуренции между товарными категориями, поэтому то, что более доступно и понятно, всегда будет занимать определенную долю", - добавил он.
Инициативы, связанные с подобным продвижением, выдвигаются последние 3-5 лет: например, компания в Свердловской области в рамках диверсификации бизнеса три года назад начала проект по выращиванию самого иван-чая. Пока, по словам Новикова, листья используются взамен классического напитка, но бутилированного напитка на той же основе, например холодного чая, на рынке нет.
"И здесь вопрос: в каком виде он продается? Если он продается в виде сухого иван-чая для заваривания дома, это одно. Если речь идет об упакованном бутилированном напитке, то доля его микроскопическая, и пока мы его не видим на рынке", - сказал он.
Председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" в конце июля обратил внимание президента РФ Владимира Путина на высокий потенциал развития производства в России иван-чая и попросил о поддержке развития отрасли, в частности, признании этого растения сельхозпродуктом. Минсельхоз РФ позже сообщил, что поддерживает эту инициативу и уже прорабатывает вопрос включения иван-чая в перечень сельхозпродукции.
Иван-чай - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 17:17
Путин отправит Минсельхозу предложения по поддержке производства иван-чая
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияГрузияСвердловская областьМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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