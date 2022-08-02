https://ria.ru/20220802/dnr-1806610142.html
Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР
Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 02.08.2022
Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР
Российские военные продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики, за последнее время там заняли шесть населенных пунктов, сообщил на... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:57
2022-08-02T11:57
2022-08-02T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
сергей шойгу
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские военные продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики, за последнее время там заняли шесть населенных пунктов, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу."После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью три тысячи 600 мегаватт", — сказал генерал армии.Он отметил, что российские силы ПВО прикрывают гражданские объекты на освобожденных территориях, спасая таким образом жизни тысяч мирных жителей.Так, только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса "Точка-У", а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства.Также, по его словам, за прошедшие две недели украинские войска "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".Шойгу добавил, что российские военные активно участвуют в налаживании мирной жизни в освобожденных районах, уже прошло около 1,4 тысячи гуманитарных акций, доставлено более 50 тысяч тонн грузов. Военные строители в быстром темпе восстанавливают гражданскую инфраструктуру.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220802/rosgvardiya-1806587003.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сергей шойгу, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:57 02.08.2022 (обновлено: 14:25 02.08.2022)
Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР
Шойгу заявил об освобождении за последнее время шести населенных пунктов в ДНР
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские военные продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики, за последнее время там заняли шесть населенных пунктов, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.
"После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью три тысячи 600 мегаватт", — сказал генерал армии.
Он отметил, что российские силы ПВО прикрывают гражданские объекты на освобожденных территориях, спасая таким образом жизни тысяч мирных жителей.
Так, только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса "Точка-У", а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства.
"Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьезно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS", — продолжил министр обороны.
Также, по его словам, за прошедшие две недели украинские войска "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin
и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".
"Ударная сила": работа полевого аэродрома в зоне проведения спецоперации
1 из 8
Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.
2 из 8
Она осуществляет прикрытие колонн, поддержку на поле боя, тыловое обеспечение.
3 из 8
Кроме того, авиация решает санитарные задачи, доставляет гуманитарные грузы.
4 из 8
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
5 из 8
Отличительная особенность вертолета Ка-52 — возможность его использования для решения спецзадач.
6 из 8
Среди них — выдача информации о тактической обстановке в районе боевых действий, лазерная подсветка целей, организация связи и передача разведывательной информации в любое время суток.
7 из 8
Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.
8 из 8
В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров. Он может нести авиабомбы и оснащен 30-миллиметровой пушкой.
1 из 8
Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.
2 из 8
Она осуществляет прикрытие колонн, поддержку на поле боя, тыловое обеспечение.
3 из 8
Кроме того, авиация решает санитарные задачи, доставляет гуманитарные грузы.
4 из 8
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
5 из 8
Отличительная особенность вертолета Ка-52 — возможность его использования для решения спецзадач.
6 из 8
Среди них — выдача информации о тактической обстановке в районе боевых действий, лазерная подсветка целей, организация связи и передача разведывательной информации в любое время суток.
7 из 8
Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.
8 из 8
В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров. Он может нести авиабомбы и оснащен 30-миллиметровой пушкой.
Шойгу добавил, что российские военные активно участвуют в налаживании мирной жизни в освобожденных районах, уже прошло около 1,4 тысячи гуманитарных акций, доставлено более 50 тысяч тонн грузов. Военные строители в быстром темпе восстанавливают гражданскую инфраструктуру.
Россия
с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс
и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.