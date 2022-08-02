https://ria.ru/20220802/dnr-1806610142.html

Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР

Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 02.08.2022

Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР

Российские военные продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики, за последнее время там заняли шесть населенных пунктов, сообщил на... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:57

2022-08-02T11:57

2022-08-02T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

сергей шойгу

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806612013_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6730ae3aebeaefe3f7291eb0ec40d57e.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские военные продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики, за последнее время там заняли шесть населенных пунктов, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу."После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью три тысячи 600 мегаватт", — сказал генерал армии.Он отметил, что российские силы ПВО прикрывают гражданские объекты на освобожденных территориях, спасая таким образом жизни тысяч мирных жителей.Так, только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса "Точка-У", а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства.Также, по его словам, за прошедшие две недели украинские войска "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".Шойгу добавил, что российские военные активно участвуют в налаживании мирной жизни в освобожденных районах, уже прошло около 1,4 тысячи гуманитарных акций, доставлено более 50 тысяч тонн грузов. Военные строители в быстром темпе восстанавливают гражданскую инфраструктуру.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220802/rosgvardiya-1806587003.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сергей шойгу, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр