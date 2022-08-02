Рейтинг@Mail.ru
Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/dnr-1806610142.html
Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР
Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 02.08.2022
Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР
Российские военные продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики, за последнее время там заняли шесть населенных пунктов, сообщил на... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:57
2022-08-02T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
сергей шойгу
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806612013_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6730ae3aebeaefe3f7291eb0ec40d57e.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские военные продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики, за последнее время там заняли шесть населенных пунктов, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу."После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью три тысячи 600 мегаватт", — сказал генерал армии.Он отметил, что российские силы ПВО прикрывают гражданские объекты на освобожденных территориях, спасая таким образом жизни тысяч мирных жителей.Так, только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса "Точка-У", а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства.Также, по его словам, за прошедшие две недели украинские войска "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".Шойгу добавил, что российские военные активно участвуют в налаживании мирной жизни в освобожденных районах, уже прошло около 1,4 тысячи гуманитарных акций, доставлено более 50 тысяч тонн грузов. Военные строители в быстром темпе восстанавливают гражданскую инфраструктуру.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220802/rosgvardiya-1806587003.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806612013_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8d23a6c626190248de9a6f43810dee1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сергей шойгу, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:57 02.08.2022 (обновлено: 14:25 02.08.2022)
 
Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР

Шойгу заявил об освобождении за последнее время шести населенных пунктов в ДНР

© РИА НовостиВоеннослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские военные продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики, за последнее время там заняли шесть населенных пунктов, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.
"После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью три тысячи 600 мегаватт", — сказал генерал армии.
Сотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
10:31Специальная военная операция на Украине
Росгвардия уничтожила более десяти операторов украинских БПЛА в ЛНР
Он отметил, что российские силы ПВО прикрывают гражданские объекты на освобожденных территориях, спасая таким образом жизни тысяч мирных жителей.
Так, только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса "Точка-У", а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства.

"Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьезно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS", — продолжил министр обороны.

Также, по его словам, за прошедшие две недели украинские войска "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".
"Ударная сила": работа полевого аэродрома в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.

Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
1 из 8

Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

Она осуществляет прикрытие колонн, поддержку на поле боя, тыловое обеспечение.

Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
2 из 8

Она осуществляет прикрытие колонн, поддержку на поле боя, тыловое обеспечение.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

Кроме того, авиация решает санитарные задачи, доставляет гуманитарные грузы.

Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции
3 из 8

Кроме того, авиация решает санитарные задачи, доставляет гуманитарные грузы.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

Военные летчики в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
4 из 8

По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

Отличительная особенность вертолета Ка-52 — возможность его использования для решения спецзадач.

Вертолет Ка-52 пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции
5 из 8

Отличительная особенность вертолета Ка-52 — возможность его использования для решения спецзадач.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

Среди них — выдача информации о тактической обстановке в районе боевых действий, лазерная подсветка целей, организация связи и передача разведывательной информации в любое время суток.

Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
6 из 8

Среди них — выдача информации о тактической обстановке в районе боевых действий, лазерная подсветка целей, организация связи и передача разведывательной информации в любое время суток.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.

Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
7 из 8

Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров. Он может нести авиабомбы и оснащен 30-миллиметровой пушкой.

Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
8 из 8

В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров. Он может нести авиабомбы и оснащен 30-миллиметровой пушкой.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
1 из 8

Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
2 из 8

Она осуществляет прикрытие колонн, поддержку на поле боя, тыловое обеспечение.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
3 из 8

Кроме того, авиация решает санитарные задачи, доставляет гуманитарные грузы.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
4 из 8

По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
5 из 8

Отличительная особенность вертолета Ка-52 — возможность его использования для решения спецзадач.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
6 из 8

Среди них — выдача информации о тактической обстановке в районе боевых действий, лазерная подсветка целей, организация связи и передача разведывательной информации в любое время суток.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
7 из 8

Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
8 из 8

В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров. Он может нести авиабомбы и оснащен 30-миллиметровой пушкой.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Шойгу добавил, что российские военные активно участвуют в налаживании мирной жизни в освобожденных районах, уже прошло около 1,4 тысячи гуманитарных акций, доставлено более 50 тысяч тонн грузов. Военные строители в быстром темпе восстанавливают гражданскую инфраструктуру.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСергей ШойгуУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала