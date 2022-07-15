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"Ударная сила": работа полевого аэродрома в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/mi-8mtv-1802631904.html
"Ударная сила": работа полевого аэродрома в зоне проведения спецоперации
"Ударная сила": работа полевого аэродрома в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 15.07.2022
"Ударная сила": работа полевого аэродрома в зоне проведения спецоперации
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Работа полевого аэродрома — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.07.2022
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фото
специальная военная операция на украине
ка-52 "аллигатор"
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Работа полевого аэродрома — в фотоленте Ria.ru.
россия
украина
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фото, фото, ка-52 "аллигатор", министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
11:58 15.07.2022 (обновлено: 14:16 15.07.2022)
 

"Ударная сила": работа полевого аэродрома в зоне проведения спецоперации

Читать ria.ru в
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Работа полевого аэродрома — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.

Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
1 из 8

Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.

© РИА Новости / Валентин Капустин
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© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

Она осуществляет прикрытие колонн, поддержку на поле боя, тыловое обеспечение.

Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
2 из 8

Она осуществляет прикрытие колонн, поддержку на поле боя, тыловое обеспечение.

© РИА Новости / Валентин Капустин
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© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

Кроме того, авиация решает санитарные задачи, доставляет гуманитарные грузы.

Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции
3 из 8

Кроме того, авиация решает санитарные задачи, доставляет гуманитарные грузы.

© РИА Новости / Валентин Капустин
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© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

Военные летчики в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
4 из 8

По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

© РИА Новости / Валентин Капустин
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© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

Отличительная особенность вертолета Ка-52 — возможность его использования для решения спецзадач.

Вертолет Ка-52 пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции
5 из 8

Отличительная особенность вертолета Ка-52 — возможность его использования для решения спецзадач.

© РИА Новости / Валентин Капустин
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© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

Среди них — выдача информации о тактической обстановке в районе боевых действий, лазерная подсветка целей, организация связи и передача разведывательной информации в любое время суток.

Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
6 из 8

Среди них — выдача информации о тактической обстановке в районе боевых действий, лазерная подсветка целей, организация связи и передача разведывательной информации в любое время суток.

© РИА Новости / Валентин Капустин
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© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.

Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
7 из 8

Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.

© РИА Новости / Валентин Капустин
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© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанк

В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров. Он может нести авиабомбы и оснащен 30-миллиметровой пушкой.

Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
8 из 8

В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров. Он может нести авиабомбы и оснащен 30-миллиметровой пушкой.

© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоКа-52 "Аллигатор"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраина
 
 
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