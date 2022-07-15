https://ria.ru/20220715/mi-8mtv-1802631904.html

"Ударная сила": работа полевого аэродрома в зоне проведения спецоперации

"Ударная сила": работа полевого аэродрома в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 15.07.2022

"Ударная сила": работа полевого аэродрома в зоне проведения спецоперации

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Работа полевого аэродрома — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:58

2022-07-15T11:58

2022-07-15T14:16

фото

специальная военная операция на украине

ка-52 "аллигатор"

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Работа полевого аэродрома — в фотоленте Ria.ru.

россия

украина

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, ка-52 "аллигатор", министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина