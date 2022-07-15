"Ударная сила": работа полевого аэродрома в зоне проведения спецоперации
Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.
Армейская авиация в ходе спецоперации на Украине продолжает выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры противника.
Она осуществляет прикрытие колонн, поддержку на поле боя, тыловое обеспечение.
Она осуществляет прикрытие колонн, поддержку на поле боя, тыловое обеспечение.
Кроме того, авиация решает санитарные задачи, доставляет гуманитарные грузы.
Кроме того, авиация решает санитарные задачи, доставляет гуманитарные грузы.
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Отличительная особенность вертолета Ка-52 — возможность его использования для решения спецзадач.
Отличительная особенность вертолета Ка-52 — возможность его использования для решения спецзадач.
Среди них — выдача информации о тактической обстановке в районе боевых действий, лазерная подсветка целей, организация связи и передача разведывательной информации в любое время суток.
Среди них — выдача информации о тактической обстановке в районе боевых действий, лазерная подсветка целей, организация связи и передача разведывательной информации в любое время суток.
Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.
Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.
В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров. Он может нести авиабомбы и оснащен 30-миллиметровой пушкой.
В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров. Он может нести авиабомбы и оснащен 30-миллиметровой пушкой.