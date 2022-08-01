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Артисты из США и Украины примут участие в цирковом фестивале в Петербурге - РИА Новости, 01.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220801/tsirk-1806501739.html
Артисты из США и Украины примут участие в цирковом фестивале в Петербурге
Артисты из США и Украины примут участие в цирковом фестивале в Петербурге - РИА Новости, 01.08.2022
Артисты из США и Украины примут участие в цирковом фестивале в Петербурге
Артисты из США и Украины примут участие в фестивале циркового искусства, который пройдет 3-6 ноября в Санкт-Петербурге, сообщила министр культуры РФ Ольга... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:46
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Артисты из США и Украины примут участие в фестивале циркового искусства, который пройдет 3-6 ноября в Санкт-Петербурге, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.Всего в смотре примет участие 21 страна. Название мероприятия — "Без границ" — было выбрано на фоне отказа организаторов фестиваля в Монте-Карло приглашать российских артистов."Мы приглашаем всех, за кулисами границ не бывает, на арене границ не бывает, недружественных зрителей тем более… Когда мы видим, что наши коллеги из Германии, Англии, Италии, Франции, Испании, США, Украины, Турции, Вьетнама, Мексики выразили желание принять участие в фестивале, мы понимаем, что это наши партнеры. И, само собой, присутствию Киргизии, Казахстана, Молдавии, Монголии невозможно не радоваться", — сказала Любимова в ходе I заседания оргкомитета по подготовке и проведению смотра..Она добавила, что пока не ясно, станет ли площадка в Петербурге постоянной для фестиваля. "Предлагаю тут не загонять себя ни в какие рамки, возможно, он будет кочевать, возможно регионы будут бороться (за проведение фестиваля, — Прим. ред.)", — сказала министр.В свою очередь гендиректор "Росгосцирка" Сергей Беляков подчеркнул, что все артисты, к которым обращалась компания, выразили желание принять участие в фестивале. "На сегодняшний день мы уже в состоянии контрактирования. Продвинулись очень далеко", — рассказал он.
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германия, англия, италия, франция, испания, украина, турция, вьетнам, мексика, киргизия, казахстан, молдавия, монголия, новости культуры, сергей беляков, санкт-петербург, росгосцирк, сша, ольга любимова
18:46 01.08.2022
 
Артисты из США и Украины примут участие в цирковом фестивале в Петербурге

Любимова: артисты из США и Украины примут участие в цирковом фестивале в Петербурге

© Фото : Unsplash / Mark WilliamsВедущий циркового представления на арене цирка
Ведущий циркового представления на арене цирка - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : Unsplash / Mark Williams
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Артисты из США и Украины примут участие в фестивале циркового искусства, который пройдет 3-6 ноября в Санкт-Петербурге, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Всего в смотре примет участие 21 страна. Название мероприятия — "Без границ" — было выбрано на фоне отказа организаторов фестиваля в Монте-Карло приглашать российских артистов.
"Мы приглашаем всех, за кулисами границ не бывает, на арене границ не бывает, недружественных зрителей тем более… Когда мы видим, что наши коллеги из Германии, Англии, Италии, Франции, Испании, США, Украины, Турции, Вьетнама, Мексики выразили желание принять участие в фестивале, мы понимаем, что это наши партнеры. И, само собой, присутствию Киргизии, Казахстана, Молдавии, Монголии невозможно не радоваться", — сказала Любимова в ходе I заседания оргкомитета по подготовке и проведению смотра..
Она добавила, что пока не ясно, станет ли площадка в Петербурге постоянной для фестиваля. "Предлагаю тут не загонять себя ни в какие рамки, возможно, он будет кочевать, возможно регионы будут бороться (за проведение фестиваля, — Прим. ред.)", — сказала министр.
В свою очередь гендиректор "Росгосцирка" Сергей Беляков подчеркнул, что все артисты, к которым обращалась компания, выразили желание принять участие в фестивале. "На сегодняшний день мы уже в состоянии контрактирования. Продвинулись очень далеко", — рассказал он.
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КультураГерманияАнглияИталияФранцияИспанияУкраинаТурцияВьетнамМексикаКиргизияКазахстанМолдавияМонголияНовости культурыСергей БеляковСанкт-ПетербургРосгосциркСШАОльга Любимова
 
 
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