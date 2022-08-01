https://ria.ru/20220801/tsirk-1806501739.html
Артисты из США и Украины примут участие в цирковом фестивале в Петербурге
Артисты из США и Украины примут участие в цирковом фестивале в Петербурге - РИА Новости, 01.08.2022
Артисты из США и Украины примут участие в цирковом фестивале в Петербурге
Артисты из США и Украины примут участие в фестивале циркового искусства, который пройдет 3-6 ноября в Санкт-Петербурге, сообщила министр культуры РФ Ольга... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:46
2022-08-01T18:46
2022-08-01T18:46
германия
англия
италия
франция
испания
украина
турция
вьетнам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806504929_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_d579d2057d37f2f5f4f659e34c5d726c.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Артисты из США и Украины примут участие в фестивале циркового искусства, который пройдет 3-6 ноября в Санкт-Петербурге, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.Всего в смотре примет участие 21 страна. Название мероприятия — "Без границ" — было выбрано на фоне отказа организаторов фестиваля в Монте-Карло приглашать российских артистов."Мы приглашаем всех, за кулисами границ не бывает, на арене границ не бывает, недружественных зрителей тем более… Когда мы видим, что наши коллеги из Германии, Англии, Италии, Франции, Испании, США, Украины, Турции, Вьетнама, Мексики выразили желание принять участие в фестивале, мы понимаем, что это наши партнеры. И, само собой, присутствию Киргизии, Казахстана, Молдавии, Монголии невозможно не радоваться", — сказала Любимова в ходе I заседания оргкомитета по подготовке и проведению смотра..Она добавила, что пока не ясно, станет ли площадка в Петербурге постоянной для фестиваля. "Предлагаю тут не загонять себя ни в какие рамки, возможно, он будет кочевать, возможно регионы будут бороться (за проведение фестиваля, — Прим. ред.)", — сказала министр.В свою очередь гендиректор "Росгосцирка" Сергей Беляков подчеркнул, что все артисты, к которым обращалась компания, выразили желание принять участие в фестивале. "На сегодняшний день мы уже в состоянии контрактирования. Продвинулись очень далеко", — рассказал он.
https://ria.ru/20220731/podderzhka-1806264921.html
германия
англия
италия
франция
испания
украина
турция
вьетнам
мексика
киргизия
казахстан
молдавия
монголия
санкт-петербург
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806504929_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6155a52ddd38a081ecfbf12612179598.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, англия, италия, франция, испания, украина, турция, вьетнам, мексика, киргизия, казахстан, молдавия, монголия, новости культуры, сергей беляков, санкт-петербург, росгосцирк, сша, ольга любимова
Артисты из США и Украины примут участие в цирковом фестивале в Петербурге
Любимова: артисты из США и Украины примут участие в цирковом фестивале в Петербурге
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Артисты из США и Украины примут участие в фестивале циркового искусства, который пройдет 3-6 ноября в Санкт-Петербурге, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Всего в смотре примет участие 21 страна. Название мероприятия — "Без границ" — было выбрано на фоне отказа организаторов фестиваля в Монте-Карло приглашать российских артистов.
"Мы приглашаем всех, за кулисами границ не бывает, на арене границ не бывает, недружественных зрителей тем более… Когда мы видим, что наши коллеги из Германии, Англии, Италии, Франции, Испании, США, Украины, Турции, Вьетнама, Мексики выразили желание принять участие в фестивале, мы понимаем, что это наши партнеры. И, само собой, присутствию Киргизии, Казахстана, Молдавии, Монголии невозможно не радоваться", — сказала Любимова в ходе I заседания оргкомитета по подготовке и проведению смотра..
Она добавила, что пока не ясно, станет ли площадка в Петербурге постоянной для фестиваля. "Предлагаю тут не загонять себя ни в какие рамки, возможно, он будет кочевать, возможно регионы будут бороться (за проведение фестиваля, — Прим. ред.)", — сказала министр.
В свою очередь гендиректор "Росгосцирка" Сергей Беляков подчеркнул, что все артисты, к которым обращалась компания, выразили желание принять участие в фестивале. "На сегодняшний день мы уже в состоянии контрактирования. Продвинулись очень далеко", — рассказал он.