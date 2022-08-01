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Артисты из США и Украины примут участие в цирковом фестивале в Петербурге

Артисты из США и Украины примут участие в цирковом фестивале в Петербурге - РИА Новости, 01.08.2022

Артисты из США и Украины примут участие в цирковом фестивале в Петербурге

Артисты из США и Украины примут участие в фестивале циркового искусства, который пройдет 3-6 ноября в Санкт-Петербурге, сообщила министр культуры РФ Ольга... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:46

2022-08-01T18:46

2022-08-01T18:46

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италия

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Артисты из США и Украины примут участие в фестивале циркового искусства, который пройдет 3-6 ноября в Санкт-Петербурге, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.Всего в смотре примет участие 21 страна. Название мероприятия — "Без границ" — было выбрано на фоне отказа организаторов фестиваля в Монте-Карло приглашать российских артистов."Мы приглашаем всех, за кулисами границ не бывает, на арене границ не бывает, недружественных зрителей тем более… Когда мы видим, что наши коллеги из Германии, Англии, Италии, Франции, Испании, США, Украины, Турции, Вьетнама, Мексики выразили желание принять участие в фестивале, мы понимаем, что это наши партнеры. И, само собой, присутствию Киргизии, Казахстана, Молдавии, Монголии невозможно не радоваться", — сказала Любимова в ходе I заседания оргкомитета по подготовке и проведению смотра..Она добавила, что пока не ясно, станет ли площадка в Петербурге постоянной для фестиваля. "Предлагаю тут не загонять себя ни в какие рамки, возможно, он будет кочевать, возможно регионы будут бороться (за проведение фестиваля, — Прим. ред.)", — сказала министр.В свою очередь гендиректор "Росгосцирка" Сергей Беляков подчеркнул, что все артисты, к которым обращалась компания, выразили желание принять участие в фестивале. "На сегодняшний день мы уже в состоянии контрактирования. Продвинулись очень далеко", — рассказал он.

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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