https://ria.ru/20220801/obmen-1806546461.html

Белый дом: США получили от России контрпредложение по обмену заключенными

Белый дом: США получили от России контрпредложение по обмену заключенными - РИА Новости, 01.08.2022

Белый дом: США получили от России контрпредложение по обмену заключенными

США получили от России встречное предложение по поводу обмена заключенными, но не считают его серьезным, заявила официальный представитель Белого дома Карин... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T22:56

2022-08-01T22:56

2022-08-01T23:20

в мире

пол уилан

бриттни грайнер

виктор бут

сша

россия

карин жан-пьер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. США получили от России встречное предложение по поводу обмена заключенными, но не считают его серьезным, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Она отказалась раскрыть детали обсуждаемой сделки, но, по данным СМИ, американцы готовы обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана. При этом утверждается, что российская сторона якобы затребовала еще одного соотечественника.Она добавила, что США заинтересованы в "добросовестном" диалоге с Россией, чтобы как можно скорее вызволить Грайнер, которую судят за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, который отбывает многолетний срок за шпионаж. Бут, который находится под стражей с 2008 года, осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Он настаивает на своей невиновности.В пятницу тема заключенных обсуждалась в ходе первого с февраля телефонного разговора государственного секретаря Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым. Москва призывает вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов диалога в режиме "тихой дипломатии",

https://ria.ru/20220728/vinnik-1805707248.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пол уилан, бриттни грайнер, виктор бут, сша, россия, карин жан-пьер