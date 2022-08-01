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Белый дом: США получили от России контрпредложение по обмену заключенными
Белый дом: США получили от России контрпредложение по обмену заключенными - РИА Новости, 01.08.2022
Белый дом: США получили от России контрпредложение по обмену заключенными
США получили от России встречное предложение по поводу обмена заключенными, но не считают его серьезным, заявила официальный представитель Белого дома Карин... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T22:56
2022-08-01T22:56
2022-08-01T23:20
в мире
пол уилан
бриттни грайнер
виктор бут
сша
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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. США получили от России встречное предложение по поводу обмена заключенными, но не считают его серьезным, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Она отказалась раскрыть детали обсуждаемой сделки, но, по данным СМИ, американцы готовы обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана. При этом утверждается, что российская сторона якобы затребовала еще одного соотечественника.Она добавила, что США заинтересованы в "добросовестном" диалоге с Россией, чтобы как можно скорее вызволить Грайнер, которую судят за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, который отбывает многолетний срок за шпионаж. Бут, который находится под стражей с 2008 года, осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Он настаивает на своей невиновности.В пятницу тема заключенных обсуждалась в ходе первого с февраля телефонного разговора государственного секретаря Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым. Москва призывает вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов диалога в режиме "тихой дипломатии",
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в мире, пол уилан, бриттни грайнер, виктор бут, сша, россия, карин жан-пьер
22:56 01.08.2022 (обновлено: 23:20 01.08.2022)
Белый дом: США получили от России контрпредложение по обмену заключенными
Белый дом назвал встречное предложение России по обмену заключенными несерьезным
ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. США получили от России встречное предложение по поводу обмена заключенными, но не считают его серьезным, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она отказалась раскрыть детали обсуждаемой сделки, но, по данным СМИ, американцы готовы обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана. При этом утверждается, что российская сторона якобы затребовала еще одного соотечественника.
"(Нам) было сделано контпредложение, которое мы не считаем серьезным контрпредложением. Очевидно, что я не буду отсюда вести переговоры. Я не буду вдаваться ни в какие конкретные детали", — сообщила Жан-Пьер.
Она добавила, что США
заинтересованы в "добросовестном" диалоге с Россией, чтобы как можно скорее вызволить Грайнер, которую судят за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, который отбывает многолетний срок за шпионаж. Бут, который находится под стражей с 2008 года, осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Он настаивает на своей невиновности.
В пятницу тема заключенных обсуждалась в ходе первого с февраля телефонного разговора государственного секретаря Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым. Москва призывает вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов диалога в режиме "тихой дипломатии",