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Клава Кока показала дом Little Big в США - РИА Новости, 01.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220801/koka-1806329525.html
Клава Кока показала дом Little Big в США
Клава Кока показала дом Little Big в США - РИА Новости, 01.08.2022
Клава Кока показала дом Little Big в США
Клава Кока зашла в гости к артистам группы Little Big Илье Прусикину и Софье Таюрской в Лос-Анджелесе. Она показала часть их апартаментов, а также восхитилась... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:24
2022-08-01T10:24
шоубиз
знаменитости
клава кока
шоу-бизнес
little big
софья таюрская
ильич (илья прусикин)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Клава Кока зашла в гости к артистам группы Little Big Илье Прусикину и Софье Таюрской в Лос-Анджелесе. Она показала часть их апартаментов, а также восхитилась видом с балкона.Таюрская в ответ заявила, что "абсолютно не замечает его уже".Перед отъездом в США участники Little Big осудили специальную военную операцию России на Украине. Теперь коллектив планирует сотрудничать с американским лейблом. Ранее Прусикин хвалил жизнь в США: он отмечал, что там есть место каждому.На днях стало известно, что группа отменила все концерты в России в 2022 году.
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знаменитости, клава кока, шоу-бизнес, little big, софья таюрская, ильич (илья прусикин)
10:24 01.08.2022
 
Клава Кока показала дом Little Big в США

Клава Кока показала дом Софьи Таюрской и Ильи Прусикина из группы Little Big в США

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКлава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Клава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Клава Кока зашла в гости к артистам группы Little Big Илье Прусикину и Софье Таюрской в Лос-Анджелесе. Она показала часть их апартаментов, а также восхитилась видом с балкона.

"Мне тут делают экскурсию наши так сказать "друзьяшки". Сонь, ну давай, каково это – жить с таким видом?" – спросила Клава.

© Клава КокаКлава Кока в гостях у Little Big в Америке
Клава Кока в гостях у Little Big в Америке
© Клава Кока
Клава Кока в гостях у Little Big в Америке
Таюрская в ответ заявила, что "абсолютно не замечает его уже".

"Зажрались, получается, да?" — сказала Кока.

Перед отъездом в США участники Little Big осудили специальную военную операцию России на Украине. Теперь коллектив планирует сотрудничать с американским лейблом. Ранее Прусикин хвалил жизнь в США: он отмечал, что там есть место каждому.
На днях стало известно, что группа отменила все концерты в России в 2022 году.
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