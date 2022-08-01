Клава Кока показала дом Little Big в США
Клава Кока показала дом Софьи Таюрской и Ильи Прусикина из группы Little Big в США
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКлава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Клава Кока зашла в гости к артистам группы Little Big Илье Прусикину и Софье Таюрской в Лос-Анджелесе. Она показала часть их апартаментов, а также восхитилась видом с балкона.
"Мне тут делают экскурсию наши так сказать "друзьяшки". Сонь, ну давай, каково это – жить с таким видом?" – спросила Клава.
© Клава КокаКлава Кока в гостях у Little Big в Америке
© Клава Кока
Клава Кока в гостях у Little Big в Америке
Таюрская в ответ заявила, что "абсолютно не замечает его уже".
"Зажрались, получается, да?" — сказала Кока.
Перед отъездом в США участники Little Big осудили специальную военную операцию России на Украине. Теперь коллектив планирует сотрудничать с американским лейблом. Ранее Прусикин хвалил жизнь в США: он отмечал, что там есть место каждому.
На днях стало известно, что группа отменила все концерты в России в 2022 году.
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