https://ria.ru/20220801/koka-1806329525.html

Клава Кока показала дом Little Big в США

Клава Кока показала дом Little Big в США - РИА Новости, 01.08.2022

Клава Кока показала дом Little Big в США

Клава Кока зашла в гости к артистам группы Little Big Илье Прусикину и Софье Таюрской в Лос-Анджелесе. Она показала часть их апартаментов, а также восхитилась... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:24

2022-08-01T10:24

2022-08-01T10:24

шоубиз

знаменитости

клава кока

шоу-бизнес

little big

софья таюрская

ильич (илья прусикин)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Клава Кока зашла в гости к артистам группы Little Big Илье Прусикину и Софье Таюрской в Лос-Анджелесе. Она показала часть их апартаментов, а также восхитилась видом с балкона.Таюрская в ответ заявила, что "абсолютно не замечает его уже".Перед отъездом в США участники Little Big осудили специальную военную операцию России на Украине. Теперь коллектив планирует сотрудничать с американским лейблом. Ранее Прусикин хвалил жизнь в США: он отмечал, что там есть место каждому.На днях стало известно, что группа отменила все концерты в России в 2022 году.

https://ria.ru/20220729/baskov-1805871816.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, клава кока, шоу-бизнес, little big, софья таюрская, ильич (илья прусикин)