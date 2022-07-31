https://ria.ru/20220731/parad-1806178791.html

Путин на катере обошел парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде

Путин на катере обошел парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде - РИА Новости, 31.07.2022

Путин на катере обошел парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде

Президент Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T09:51

2022-07-31T09:51

2022-07-31T11:01

безопасность

день военно-морского флота рф

владимир путин

кронштадт

вмф рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806184812_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_11dab7a30fb1372e19111c9b3aad6bbd.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, передает корреспондент РИА Новости.С борта катера "Раптор" он приветствовал экипажи."Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота", — обратился к морякам глава государства. Те отвечали ему троекратным "ура!".Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов и врио командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков.Позже глава государства примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и выступит с торжественной речью. Кроме того, он подпишет указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ.День ВМФ празднуется в России в последнее воскресенье июля. В главном военно-морском параде примут участие 47 кораблей, катеров, подводных лодок и парусников, а также 42 самолета и вертолета. Завершится парад торжественным прохождением расчетов по набережной рядом с Сенатской площадью.

кронштадт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин обходит на катере парадную линию боевых кораблей Президент Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. С борта катера "Раптор" он приветствовал экипажи. Президент Владимир Путин обходит на катере парадную линию боевых кораблей 2022-07-31T09:51 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, день военно-морского флота рф, владимир путин, кронштадт, вмф рф