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Путин на катере обошел парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде
Путин на катере обошел парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде - РИА Новости, 31.07.2022
Путин на катере обошел парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде
Президент Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T09:51
2022-07-31T09:51
2022-07-31T11:01
безопасность
день военно-морского флота рф
владимир путин
кронштадт
вмф рф
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, передает корреспондент РИА Новости.С борта катера "Раптор" он приветствовал экипажи."Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота", — обратился к морякам глава государства. Те отвечали ему троекратным "ура!".Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов и врио командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков.Позже глава государства примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и выступит с торжественной речью. Кроме того, он подпишет указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ.День ВМФ празднуется в России в последнее воскресенье июля. В главном военно-морском параде примут участие 47 кораблей, катеров, подводных лодок и парусников, а также 42 самолета и вертолета. Завершится парад торжественным прохождением расчетов по набережной рядом с Сенатской площадью.
кронштадт
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин обходит на катере парадную линию боевых кораблей
Президент Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. С борта катера "Раптор" он приветствовал экипажи.
Президент Владимир Путин обходит на катере парадную линию боевых кораблей
2022-07-31T09:51
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, день военно-морского флота рф, владимир путин, кронштадт, вмф рф
09:51 31.07.2022 (обновлено: 11:01 31.07.2022)
Путин на катере обошел парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде
Президент Путин на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде