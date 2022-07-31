https://ria.ru/20220731/gretsiya-1806274734.html

Лидер греческой оппозиции призвал покончить с "режимом Мицотакиса"

Лидер греческой оппозиции призвал покончить с "режимом Мицотакиса" - РИА Новости, 31.07.2022

Лидер греческой оппозиции призвал покончить с "режимом Мицотакиса"

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции "Коалиция радикальных левых СИРИЗА - Прогрессивный альянс" Алексис Ципрас заявил, что надо "покончить с режимом... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T20:23

2022-07-31T20:23

2022-07-31T20:23

кириакос мицотакис

греция

украина

россия

сириза

евросоюз

f-16

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АФИНЫ, 31 июл - РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции "Коалиция радикальных левых СИРИЗА - Прогрессивный альянс" Алексис Ципрас заявил, что надо "покончить с режимом Мицотакиса", пока не стало слишком поздно, поскольку политика правительства Кириакоса Мицотакиса оказалась провальной на всех направлениях.В интервью газете Documento Ципрас заявил, что Мицотакис действует как "длинная рука спекулянтов", он разрушил правовое государство, изменил доктрину внешней политики и превратил Грецию в "послушного союзника США".Правительство Греции резко отреагировало на интервью Ципраса, обвинив его в зависти к успехам премьера.Внешняя политикаЦипрас заявил, что греков должна беспокоить внешняя политика, которую Мицотакис проводит как свою личную для "частного использования"."На украинском направлении он добился невозможного. Он изменил твёрдую позицию Греции как столпа стабильности и моста мира в регионе, и стал частью войны, направив оружие на Украину. Теперь он получает разрушение греко-российских отношений, которые строились с таким трудом десятилетиями, а также резкие обличения украинского руководства. Россия определила нас в недружественные страны, а Зеленский обвиняет нас в том, что мы помогаем (президенту России Владимиру) Путину", - сказал Ципрас.По его словам, премьер Мицотакис практикует в 2022 году доктрину, которая действовала в Греции в 1952 году.По его словам, Турция Тайипа Эрдогана стала намного опаснее из-за значительного усиления ее позиций после российской спецоперации на Украине и агрессивного настроя ее руководства. "Она не участвует в санкциях против России, играет роль посредника, имеет хорошие отношения с обеими воюющими странами и пользуется доверием и поддержкой американского руководства", - сказал Ципрас.По его мнению, для Греции неприемлемо было предоставлять США базы, включая Александруполис, на неопределенный срок, не получив что-либо взамен.Санкции - выстрел в ногуОценивая отношение Европы к украинской проблеме, Ципрас сказал: "Я боюсь, что Европа стреляет себе в ногу, как писали многие аналитики"."Она правильно выступила против российского вторжения и правильно выбрала санкции как средство. Но похоже, что санкции против России превратились не в давление за мир, а в средство экономической войны", - сказал Ципрас, добавив, что в ходе этого конфликта европейские народы заплатят "ещё большую цену"."Я считаю, что стремление к миру должно вернуться на первое место в европейской повестке дня. Иначе никто больше не чувствует себя в безопасности относительно того, к чему может привести это глобальное противостояние, учитывая, что у России также есть большие возможности, стойкость и важные союзы. Я считаю, что современная версия мирного сосуществования необходима как никогда", - сказал Ципрас.ДороговизнаЛидер оппозиции отверг аргументы правительства, что энергетический кризис, который ведет к инфляции, связан с внешними факторами и в основном с войной на Украине."Прежде всего, дороговизна проявилась в Греции до того, как разразилась война на Украине. Энергетическая инфляция в ЕС с мая 2021 года по май 2022 года была зафиксирована на уровне 39%, а в Греции на уровне 62%, эти дополнительные 23 процентных пункта, которые дают нам отрицательное первенство, являются "дороговизной Мицотакиса", которая добавляется к объективному росту цен на международном уровне. И ее сестра-близнец спекуляция тоже является спекуляцией Мицотакиса. Посмотрите на суперприбыли в энергетике. С июля 2021 года по июнь 2022 года они составили 2,2 миллиарда евро", - сказал Ципрас.Он назвал обманом предоставление правительством субсидий на оплату счетов за электроэнергию."Главное здесь – замкнутый круг спекуляции. Они забирают несколько миллиардов из карманов потребителей за счет сильно раздутых цен, поступлений от налогов, таких как НДС и специальный налог на потребление. А потом они возвращают часть этих денег в качестве субсидий, чтобы залечить раны от огромных счетов. Прибыль крупных поставщиков энергии в настоящее время является прибылью на крови. С гарантией Кириакоса Мицотакиса. Они убивают домохозяйства и предприятия, чтобы акции электрокомпании были высокими на фондовом рынке, а свои ребята получали огромные зарплаты и бонусы. Господин Мицотакис в конечном итоге действует как длинная рука спекулянтов в обществе", - сказал лидер оппозиции.Что делать?На вопрос, что сделало бы правительство СИРИЗА для решения проблемы энергетической бедности и дороговизны, Ципрас ответил: "Я скажу вам сначала, что мы не стали бы делать"."Мы бы не стали закрывать электростанции на буром угле одну за другой в угоду инвестициям некоторых и в ущерб энергобезопасности. Мы не стали бы отдавать государственную электрокомпанию спекулянтам, когда кризис уже стучится в двери страны. Мы бы не летали в розовых облаках самолюбования, как мистер Мицотакис на Международной ярмарке в Салониках (осенью 2021 года), предсказывая увеличение счетов за электроэнергию лишь на несколько евро. И, конечно же, мы бы установили потолок цен на энергоносители, мы бы сразу поставили госкомпанию под общественный контроль. Даже если бы пришлось национализировать, мы бы это сделали", - сказал Ципрас.По его словам, его правительство ввело бы строгий контроль цен на все виды товаров первой необходимости, снизило бы акциз на топливо и НДС на основные продукты питания.Он заявил, что Мицотакис "утратил связь с реальностью"."Мы бьем все отрицательные рекорды один за другим. В условиях пандемии с более чем 30 тысячами погибших мы на первом месте в Европе. Цена на электроэнергию самая высокая в Европе. Цены на бензин и продукты также приносят нам европейскую медаль за дороговизну. Страна на 108-м месте по свободе печати. Однако и для правительства, и для его СМИ мы как будто живем в другой стране, которая находится в созвездии множества историй успеха", - сказал Ципрас."Ситуация со свободой прессы очень плохая. ... Сокрытие фактов, которые не служат правительственному нарративу, их искажение, а также искажение мнения оппозиции по всем основным и второстепенным вопросам, загадочное убийство (в апреле 2021 года журналиста Йоргоса) Караиваза правительством, избранным под лозунгом "закон и порядок", слежка за журналистами, позорные списки СМИ на государственное финансирование без каких-либо критериев, преследования журналистов - все это показывает какое у нас мрачное информационное поле", - сказал Ципрас.Он обвинил Мицотакиса и в лицемерии. "В условиях пандемии он беззаботно гулял на горе Парнита и развлекался на острове Икария, нарушая карантин, который сам и ввёл. В то же время он яростно преследовал полицией молодых людей, потому что они якобы распространяют вирус. Теперь он точно также изображает картину того, что все идет хорошо и Греция переживает моменты счастья", - сказал Ципрас.Он заявил, что в Греции разрушается правовое государство."Верховенство закона страдает в стране последние три года. Союз г-на Мицотакиса с крупными финансовыми интересами и господство в СМИ, которое ему даёт этот союз, создали у него и его соратников ощущение неконтролируемого всемогущества. Они делают то, что не пыталось сделать ни одно другое правительство, по крайней мере, не заплатив решающую политическую цену", - сказал Ципрас."Я считаю, что для большинства нашего народа важно, чтобы это правительство ушло … Эта режимная антиутопия должна закончиться", - заявил Ципрас.Реакция правительстваОфициальный представитель правительства Греции Яннис Иконому резко отреагировал на интервью Ципраса."Тот факт, что, даже находясь на отдыхе в Португалии, он ведет очередную гнусную грязную атаку на премьер-министра, подчеркивает бездонную одержимость г-на Ципраса Кириакосом Мицотакисом. Скорее всего, червь, который гложет его, заключается в том, что он хотел бы, когда возглавлял правительство, сделать хотя бы малую часть того, чего мы достигли за три года, чтобы общество смогло выстоять, несмотря на череду международных кризисов", - говорится в заявлении Иконому."В конечном итоге, ненависть - это гнев слабых, а навязчивые идеи, выраженные через ложь и невероятные неточности, последнее прибежище тех, кто не способен мыслить творчески и делать работу для страны и ее граждан", - заявил Иконому.

https://ria.ru/20220726/gretsiya-1805014647.html

https://ria.ru/20220726/elektrichestvo-1804989263.html

https://ria.ru/20220724/erdogan-1804664428.html

https://ria.ru/20220719/sbu-1803371967.html

https://ria.ru/20220622/gaz-1797390847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

кириакос мицотакис, греция, украина, россия, сириза, евросоюз, f-16