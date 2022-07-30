https://ria.ru/20220730/morozhenoe-1806105727.html

На ВДНХ представили самый большой десерт из мороженого

На ВДНХ представили самый большой десерт из мороженого - РИА Новости, 30.07.2022

На ВДНХ представили самый большой десерт из мороженого

Самый большой десерт из мороженого весом 100 килограмм представлен на ВДНХ, установлен мировой рекорд, сообщили в пресс-службе ВДНХ. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T17:07

2022-07-30T17:07

2022-07-30T18:16

общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Самый большой десерт из мороженого весом 100 килограмм представлен на ВДНХ, установлен мировой рекорд, сообщили в пресс-службе ВДНХ."30 июля на фестивале "Лето. Мороженое. ВДНХ" был установлен мировой рекорд "Самый большой десерт из мороженого". Его вес составил 100 килограммов. В установлении рекорда приняли участие повара московской фабрики мороженого АО "БРПИ". Огромный десерт представили гостям на площадке гастрономического пространства "Рестомаркет"", - рассказали в пресс-службе.Сообщается, что в основу десерта лег воссозданный благодаря сохранившимся архивам исторический вкус мороженого, продававшегося на ВДНХ в советское время: ванильный пломбир с прослойкой сливового варенья и орехами фундука. После регистрации рекорда десерт могли попробовать все желающие.

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общество, россия, москва, вднх, мороженое