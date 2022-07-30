https://ria.ru/20220730/morozhenoe-1806105727.html
На ВДНХ представили самый большой десерт из мороженого
На ВДНХ представили самый большой десерт из мороженого - РИА Новости, 30.07.2022
На ВДНХ представили самый большой десерт из мороженого
Самый большой десерт из мороженого весом 100 килограмм представлен на ВДНХ, установлен мировой рекорд, сообщили в пресс-службе ВДНХ. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T17:07
2022-07-30T17:07
2022-07-30T18:16
общество
россия
москва
вднх
мороженое
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1e/1806114727_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_34aaa43004eab8dbd9299f48ab373f4a.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Самый большой десерт из мороженого весом 100 килограмм представлен на ВДНХ, установлен мировой рекорд, сообщили в пресс-службе ВДНХ."30 июля на фестивале "Лето. Мороженое. ВДНХ" был установлен мировой рекорд "Самый большой десерт из мороженого". Его вес составил 100 килограммов. В установлении рекорда приняли участие повара московской фабрики мороженого АО "БРПИ". Огромный десерт представили гостям на площадке гастрономического пространства "Рестомаркет"", - рассказали в пресс-службе.Сообщается, что в основу десерта лег воссозданный благодаря сохранившимся архивам исторический вкус мороженого, продававшегося на ВДНХ в советское время: ванильный пломбир с прослойкой сливового варенья и орехами фундука. После регистрации рекорда десерт могли попробовать все желающие.
https://ria.ru/20220730/doroga-1806033372.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1e/1806114727_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_e35ee057a74d295dc39d45f51e84b41a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, вднх, мороженое
17:07 30.07.2022 (обновлено: 18:16 30.07.2022)
На ВДНХ представили самый большой десерт из мороженого
Самый большой десерт из мороженого весом 100 килограмм представлен на ВДНХ