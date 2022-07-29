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"Фырчит – значит, здоровается": где в России увидеть тигров - РИА Новости, 29.07.2022
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"Фырчит – значит, здоровается": где в России увидеть тигров
"Фырчит – значит, здоровается": где в России увидеть тигров - РИА Новости, 29.07.2022
"Фырчит – значит, здоровается": где в России увидеть тигров
"Дикого тигра можно погладить лишь раз — первый и последний", — говорит Дмитрий Мезенцев, директор Приморского и Подмосковного сафари-парков. Там за этими... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T08:00
2022-07-29T12:20
туризм
туризм
дмитрий мезенцев (директор сафари-парка)
дмитрий горшков
приморский край
фгбу "земля леопарда"
московский зоопарк
проблемы - туризм
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Светлана Баева. "Дикого тигра можно погладить лишь раз — первый и последний", — говорит Дмитрий Мезенцев, директор Приморского и Подмосковного сафари-парков. Там за этими животными наблюдают почти в естественной среде. Изучать их в природе непросто, но помогают фотоловушки. В нацпарке "Земля леопарда" порой получаются уникальные кадры. Во Всемирный день тигра, который отмечают 29 июля, РИА Новости рассказывает, где увидеть этих крупных хищников и чем они удивляют даже тех, кто исследует их годами. Главная цель — защита тигров"Я 12 лет занимался фотосъемкой тигров в природе. Но видел их всего 38 раз", — признается Дмитрий Мезенцев. Это зверь очень осторожный и человека опасается. "Я изучал их, потом решил показать людям, как они себя ведут. В наших парках хорошо всем, включая тигров, — у нас самые большие вольеры на территории России", — продолжает Мезенцев.Именно в его парке случилась невероятная история дружбы — тигра Амура и козла Тимура. "Они не просто жили в одном вольере, но играли в догонялки, спали, ели рядом. Это было необычно, удивительно", — вспоминает Дмитрий.Судьба Дмитрия Мезенцева почти мистически связана с этими животными. "Я сам родился в год Тигра, — говорит он. — Переехал в Приморский край из Казахстана, потому что тут они обитают. Первый раз увидел хищника в первый день года Тигра. Моя организация называется "Амурский тигр", главная цель наших парков — защита этих зверей".Если встретили — радуйтесьЕсли действительно любишь этих полосатых кошек, может невероятно повезти. Например, в 2022-м съемочной группе одного из крупнейших телеканалов Южной Кореи EBS удалось запечатлеть амурского тигра в нацпарке "Земля леопарда"."Увидеть их в дикой природе в одном месте возможно только здесь, — подчеркивал продюсер фильма Со Чжун. — Эти животные у корейцев традиционно считаются символом страны. К сожалению, сейчас у нас их уже не осталось. Нам важно рассказать о природе России и о том, как ваше государство успешно ее сохраняет".Даниил Гончаров, ведущий специалист по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда", объясняет, как себя вести, если вы вдруг столкнулись с этим большим хищником в лесу. "У опытных егерей есть примета: встретил амурского тигра — надо радоваться. Зверь ничего плохого не сделает. Если бы он захотел, то никакого визуального контакта просто бы не произошло. Не успели бы", — говорит Гончаров. Не надо паниковать, убегать, показывать спину: даже если тигр и не собирался нападать, может включиться инстинкт. Медленно, не глядя ему в глаза, лучше пятиться назад. Если есть рюкзак, нужно положить его перед собой — животное отвлечется на запах.Заинтересовать зверя легко: он любопытен, как и домашний кот. "Был случай, когда тигрята сорвали фотоловушку и играли с ней, как с мышкой", — вспоминает Даниил. У больших грозных хищников и домашних питомцев есть и другие общие черты.Например, по словам эксперта, если кошка трется о вашу ногу или об угол — она оставляет собственный запах. То же самое делают тигры, когда чешутся о дерево или о скалу. Так звери сообщают другим о своем присутствии.Именно об этом один из самых известных снимков животного мира — "Объятия", — завоевавший Гран-при престижного конкурса фотографии дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020. В кадре — тигрица, обнимающая дерево. По словам сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Дины Матюхиной, так зверь метит территорию, используя запаховые железы.Еще одна общая черта: если видите, как довольная кошка играет, катается по ковру, знайте — так и тигр отдыхает после удачной охоты."Что за лев этот тигр"Но не все так просто. "Тигры, в отличие от львов, — одиночки, самодостаточные животные, относиться к ним нужно уважительно. Если вы не уважаете тигра и его личное пространство, рискуете получить сдачу", — предупреждает дрессировщик Сергей Нестеров. По его словам, тигры еще и очень коварны: "Не понравилось ему какое-то движение, нарушили его границу, отвлеклись — он практически всегда начеку".Сам Нестеров не любит называть себя дрессировщиком — скорее зоопсихологом. Цель его работы — изучать животных, показывать людям их красоту и возможности. В дикую природу его подопечных, точнее, партнеров — белых бенгальских тигров — выпустить нельзя: они не выживут. Звери родились в неволе, причем не первое их поколение."Животным мы создаем все условия. Я скажу за своих — у них есть бассейны с фильтрацией воды, автопоилки, постоянно поддерживается комфортная для них температура, есть полный ветеринарный контроль", — говорит Сергей. Да и диспансеризацию его тигры проходят чаще, чем люди. Ответ на популярный вопрос: нет, в цирке не бьют животных. Только сотрудничество и игра.Брошенный котенок и заботливая матьОколо года назад в Московском зоопарке появился тигр Степан — в конце августа 2021-го прибыл из филиала под Великим Устюгом. Зверю сейчас семь, и он в самом расцвете тигриных лет. "Вначале он немного шипел на сотрудников, а через некоторое время привык к ним и стал фырчать, — рассказывают в зоопарке. — Тигры так выражают приветствие. С помощью фырчания здороваются родственники или самец с самкой: набирают глоток воздуха и выдыхают резкими рывками через нос и через рот одновременно. Сейчас Степан каждое утро так встречает своих киперов".У тигра очень хороший аппетит. Один день в неделю у Степана разгрузочный, а в остальные он получает разную мясную пищу. Два дня кормят говядиной, следующие два — кониной, потом по-разному: кроликом, индейкой, курицей.Пару лет назад в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родилось сразу четверо амурских тигрят. Их мама Шива показала себя очень заботливой и даже не выпускала малышей из домика. С трудом сотрудникам удалось определить пол котят — два мальчика, две девочки."Может быть, такая невероятная опека — следствие непростого детства самой Шивы. Ей было всего восемь месяцев, когда их с сестрой нашли в тайге, совсем голодных, — объясняют сотрудники. — Мамы рядом не было. В дикой природе звери в таком возрасте бы не выжили, обычно мать ухаживает за детенышами до двух лет".Всего в Центре восемь амурских тигров: глава семейства — Тихон, три самки, в том числе Шива, и четверо детенышей.Не мусори — сохрани тиграОфициально, сообщают в WWF России, численность тигра — более четырех тысяч особей, но эти данные основываются на учетах, проведенных несколько лет назад. Сейчас популяция амурских тигров в России увеличивается, однако это не значит, что краснокнижным животным ничего не угрожает.Он уточняет: для этого нужно сохранять места обитания хищника, предотвращать конфликты, следить за популяцией копытных — основных кормовых объектов."Каждый из нас может соблюдать меры противопожарной безопасности. Одна из причин сокращения численности амурского тигра, как и дальневосточного леопарда, — лесные пожары, которые практически всегда случаются по вине человека, — обращает внимание Даниил Гончаров. — Поэтому в лесу не следует выкидывать окурки, стеклянные предметы, любой огонь нужно тщательно тушить".И вообще, по его словам, нельзя мусорить. Такие отходы, как, например, пластик и батарейки, необходимо сдавать в соответствующие пункты. Кажется, прямой связи с тиграми нет. Но, по словам эксперта, эти меры способствуют сохранению местообитаний и кормовой базы полосатого хищника.
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туризм, дмитрий мезенцев (директор сафари-парка), дмитрий горшков, приморский край, фгбу "земля леопарда", московский зоопарк, проблемы - туризм, впечатления - туризм, туристы, москва, актуальное - туризм
08:00 29.07.2022 (обновлено: 12:20 29.07.2022)
 

"Фырчит – значит, здоровается": где в России увидеть тигров

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурская тигрица Уссури в Приморском сафари-парке
Амурская тигрица Уссури в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Светлана Баева. "Дикого тигра можно погладить лишь раз — первый и последний", — говорит Дмитрий Мезенцев, директор Приморского и Подмосковного сафари-парков. Там за этими животными наблюдают почти в естественной среде. Изучать их в природе непросто, но помогают фотоловушки. В нацпарке "Земля леопарда" порой получаются уникальные кадры. Во Всемирный день тигра, который отмечают 29 июля, РИА Новости рассказывает, где увидеть этих крупных хищников и чем они удивляют даже тех, кто исследует их годами.

Главная цель — защита тигров

"Я 12 лет занимался фотосъемкой тигров в природе. Но видел их всего 38 раз", — признается Дмитрий Мезенцев.
Это зверь очень осторожный и человека опасается. "Я изучал их, потом решил показать людям, как они себя ведут. В наших парках хорошо всем, включая тигров, — у нас самые большие вольеры на территории России", — продолжает Мезенцев.
Именно в его парке случилась невероятная история дружбы — тигра Амура и козла Тимура. "Они не просто жили в одном вольере, но играли в догонялки, спали, ели рядом. Это было необычно, удивительно", — вспоминает Дмитрий.
© Фото : Александр АндреевТигр Амур в Приморском сафари-парке
Тигр Амур в Приморском сафари-парке
1 из 3
Тигр Амур в Приморском сафари-парке
© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Тигр Амур отдыхает в зелени

Тигр Амур в Приморском сафари-парке
2 из 3

Тигр Амур отдыхает в зелени

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Амур в Приморском сафари-парке

Тигр Амур в Приморском сафари-парке
3 из 3

Амур в Приморском сафари-парке

© Фото : Александр Андреев
1 из 3
Тигр Амур в Приморском сафари-парке
© Фото : Александр Андреев
2 из 3

Тигр Амур отдыхает в зелени

© Фото : Александр Андреев
3 из 3

Амур в Приморском сафари-парке

© Фото : Александр Андреев
Судьба Дмитрия Мезенцева почти мистически связана с этими животными. "Я сам родился в год Тигра, — говорит он. — Переехал в Приморский край из Казахстана, потому что тут они обитают. Первый раз увидел хищника в первый день года Тигра. Моя организация называется "Амурский тигр", главная цель наших парков — защита этих зверей".
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурская тигрица Уссури на прогулке в вольере Приморского сафари-парка
Амурская тигрица Уссури на прогулке в вольере Приморского сафари-парка - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурская тигрица Уссури на прогулке в вольере Приморского сафари-парка

Если встретили — радуйтесь

Если действительно любишь этих полосатых кошек, может невероятно повезти. Например, в 2022-м съемочной группе одного из крупнейших телеканалов Южной Кореи EBS удалось запечатлеть амурского тигра в нацпарке "Земля леопарда".
"Увидеть их в дикой природе в одном месте возможно только здесь, — подчеркивал продюсер фильма Со Чжун. — Эти животные у корейцев традиционно считаются символом страны. К сожалению, сейчас у нас их уже не осталось. Нам важно рассказать о природе России и о том, как ваше государство успешно ее сохраняет".
© Фото : Представлено ФГБУ "Земля леопарда"Тигры в национальном парке "Земля леопарда"
Тигры в национальном парке Земля леопарда
1 из 3
Тигры в национальном парке "Земля леопарда"
© Фото : Представлено ФГБУ "Земля леопарда"
© Фото : Представлено ФГБУ "Земля леопарда"

В парке "Земля леопарда"

Тигры в национальном парке Земля леопарда
2 из 3

В парке "Земля леопарда"

© Фото : Представлено ФГБУ "Земля леопарда"
© Фото : Представлено ФГБУ "Земля леопарда"

Тигры на территории нацпарка "Земля леопарда"

Тигры в национальном парке Земля леопарда
3 из 3

Тигры на территории нацпарка "Земля леопарда"

© Фото : Представлено ФГБУ "Земля леопарда"
1 из 3
Тигры в национальном парке "Земля леопарда"
© Фото : Представлено ФГБУ "Земля леопарда"
2 из 3

В парке "Земля леопарда"

© Фото : Представлено ФГБУ "Земля леопарда"
3 из 3

Тигры на территории нацпарка "Земля леопарда"

© Фото : Представлено ФГБУ "Земля леопарда"
Даниил Гончаров, ведущий специалист по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда", объясняет, как себя вести, если вы вдруг столкнулись с этим большим хищником в лесу.
"У опытных егерей есть примета: встретил амурского тигра — надо радоваться. Зверь ничего плохого не сделает. Если бы он захотел, то никакого визуального контакта просто бы не произошло. Не успели бы", — говорит Гончаров.
Не надо паниковать, убегать, показывать спину: даже если тигр и не собирался нападать, может включиться инстинкт. Медленно, не глядя ему в глаза, лучше пятиться назад. Если есть рюкзак, нужно положить его перед собой — животное отвлечется на запах.
© Фото : Представлено ФГБУ "Земля леопарда"Тигры в национальном парке "Земля леопарда"
Тигры в национальном парке Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Представлено ФГБУ "Земля леопарда"
Тигры в национальном парке "Земля леопарда"
Заинтересовать зверя легко: он любопытен, как и домашний кот. "Был случай, когда тигрята сорвали фотоловушку и играли с ней, как с мышкой", — вспоминает Даниил. У больших грозных хищников и домашних питомцев есть и другие общие черты.
Например, по словам эксперта, если кошка трется о вашу ногу или об угол — она оставляет собственный запах. То же самое делают тигры, когда чешутся о дерево или о скалу. Так звери сообщают другим о своем присутствии.
© Фото : Представлено ФГБУ "Земля леопарда"Тигры в национальном парке "Земля леопарда"
Тигры в национальном парке Земля леопарда
1 из 2
Тигры в национальном парке "Земля леопарда"
© Фото : Представлено ФГБУ "Земля леопарда"
© Фото : Представлено ФГБУ "Земля леопарда"

Тигр в национальном парке "Земля леопарда"

Тигры в национальном парке Земля леопарда
2 из 2

Тигр в национальном парке "Земля леопарда"

© Фото : Представлено ФГБУ "Земля леопарда"
1 из 2
Тигры в национальном парке "Земля леопарда"
© Фото : Представлено ФГБУ "Земля леопарда"
2 из 2

Тигр в национальном парке "Земля леопарда"

© Фото : Представлено ФГБУ "Земля леопарда"
Именно об этом один из самых известных снимков животного мира — "Объятия", — завоевавший Гран-при престижного конкурса фотографии дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020. В кадре — тигрица, обнимающая дерево. По словам сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Дины Матюхиной, так зверь метит территорию, используя запаховые железы.
Еще одна общая черта: если видите, как довольная кошка играет, катается по ковру, знайте — так и тигр отдыхает после удачной охоты.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурская тигрица Уссури в Приморском сафари-парке
Амурская тигрица Уссури в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурская тигрица Уссури в Приморском сафари-парке

"Что за лев этот тигр"

Но не все так просто. "Тигры, в отличие от львов, — одиночки, самодостаточные животные, относиться к ним нужно уважительно. Если вы не уважаете тигра и его личное пространство, рискуете получить сдачу", — предупреждает дрессировщик Сергей Нестеров.
По его словам, тигры еще и очень коварны: "Не понравилось ему какое-то движение, нарушили его границу, отвлеклись — он практически всегда начеку".
Сам Нестеров не любит называть себя дрессировщиком — скорее зоопсихологом. Цель его работы — изучать животных, показывать людям их красоту и возможности. В дикую природу его подопечных, точнее, партнеров — белых бенгальских тигров — выпустить нельзя: они не выживут. Звери родились в неволе, причем не первое их поколение.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБольшой Московский цирк
Большой Московский цирк - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Большой Московский цирк
"Животным мы создаем все условия. Я скажу за своих — у них есть бассейны с фильтрацией воды, автопоилки, постоянно поддерживается комфортная для них температура, есть полный ветеринарный контроль", — говорит Сергей.
Да и диспансеризацию его тигры проходят чаще, чем люди. Ответ на популярный вопрос: нет, в цирке не бьют животных. Только сотрудничество и игра.
© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкСамка бенгальского белого тигра по кличке Вега с одним из своих детенышей в вольере нижегородского зоопарка "Лимпопо"
Самка бенгальского белого тигра по кличке Вега с одним из своих детенышей в вольере нижегородского зоопарка Лимпопо - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Самка бенгальского белого тигра по кличке Вега с одним из своих детенышей в вольере нижегородского зоопарка "Лимпопо"

Брошенный котенок и заботливая мать

Около года назад в Московском зоопарке появился тигр Степан — в конце августа 2021-го прибыл из филиала под Великим Устюгом. Зверю сейчас семь, и он в самом расцвете тигриных лет.
"Вначале он немного шипел на сотрудников, а через некоторое время привык к ним и стал фырчать, — рассказывают в зоопарке. — Тигры так выражают приветствие. С помощью фырчания здороваются родственники или самец с самкой: набирают глоток воздуха и выдыхают резкими рывками через нос и через рот одновременно. Сейчас Степан каждое утро так встречает своих киперов".
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московского зоопаркаТигры в Московском зоопарке
Тигры в Московском зоопарке
1 из 3
Тигры в Московском зоопарке
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московского зоопарка
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московского зоопарка

Тигр в снегу Московском зоопарке

Тигры в Московском зоопарке
2 из 3

Тигр в снегу Московском зоопарке

© Фото : Предоставлено пресс-службой Московского зоопарка
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московского зоопарка

Тигр идет по снегу в Московском зоопарке

Тигры в Московском зоопарке
3 из 3

Тигр идет по снегу в Московском зоопарке

© Фото : Предоставлено пресс-службой Московского зоопарка
1 из 3
Тигры в Московском зоопарке
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московского зоопарка
2 из 3

Тигр в снегу Московском зоопарке

© Фото : Предоставлено пресс-службой Московского зоопарка
3 из 3

Тигр идет по снегу в Московском зоопарке

© Фото : Предоставлено пресс-службой Московского зоопарка
У тигра очень хороший аппетит. Один день в неделю у Степана разгрузочный, а в остальные он получает разную мясную пищу. Два дня кормят говядиной, следующие два — кониной, потом по-разному: кроликом, индейкой, курицей.
Пару лет назад в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родилось сразу четверо амурских тигрят. Их мама Шива показала себя очень заботливой и даже не выпускала малышей из домика. С трудом сотрудникам удалось определить пол котят — два мальчика, две девочки.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московского зоопарка

Вольер тигров в Московском зоопарке

Тигры в Московском зоопарке
1 из 2

Вольер тигров в Московском зоопарке

© Фото : Предоставлено пресс-службой Московского зоопарка
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московского зоопаркаТигры в Московском зоопарке
Тигры в Московском зоопарке
2 из 2
Тигры в Московском зоопарке
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московского зоопарка
1 из 2

Вольер тигров в Московском зоопарке

© Фото : Предоставлено пресс-службой Московского зоопарка
2 из 2
Тигры в Московском зоопарке
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московского зоопарка
"Может быть, такая невероятная опека — следствие непростого детства самой Шивы. Ей было всего восемь месяцев, когда их с сестрой нашли в тайге, совсем голодных, — объясняют сотрудники. — Мамы рядом не было. В дикой природе звери в таком возрасте бы не выжили, обычно мать ухаживает за детенышами до двух лет".
Всего в Центре восемь амурских тигров: глава семейства — Тихон, три самки, в том числе Шива, и четверо детенышей.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмурский тигр в Московском зоопарке
Амурский тигр в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Амурский тигр в Московском зоопарке

Не мусори — сохрани тигра

Официально, сообщают в WWF России, численность тигра — более четырех тысяч особей, но эти данные основываются на учетах, проведенных несколько лет назад. Сейчас популяция амурских тигров в России увеличивается, однако это не значит, что краснокнижным животным ничего не угрожает.

"Россия в числе "чемпионов мира" по росту популяции тигра. Все это благодаря работе государства, ученых, некоммерческих организаций, представителей бизнеса. Мы почти достигли оптимальной численности, и главная наша задача в будущем — сохранить ее на этом уровне", — говорит директор Всемирного фонда дикой природы Дмитрий Горшков.

Он уточняет: для этого нужно сохранять места обитания хищника, предотвращать конфликты, следить за популяцией копытных — основных кормовых объектов.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Амурский тигр
"Каждый из нас может соблюдать меры противопожарной безопасности. Одна из причин сокращения численности амурского тигра, как и дальневосточного леопарда, — лесные пожары, которые практически всегда случаются по вине человека, — обращает внимание Даниил Гончаров. — Поэтому в лесу не следует выкидывать окурки, стеклянные предметы, любой огонь нужно тщательно тушить".
И вообще, по его словам, нельзя мусорить. Такие отходы, как, например, пластик и батарейки, необходимо сдавать в соответствующие пункты. Кажется, прямой связи с тиграми нет. Но, по словам эксперта, эти меры способствуют сохранению местообитаний и кормовой базы полосатого хищника.
© Фото : предоставлено Parco Natura VivaТигрята Зов, Край и Алина
Тигрята Зов, Край и Алина - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : предоставлено Parco Natura Viva
Тигрята Зов, Край и Алина
 
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