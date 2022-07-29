https://ria.ru/20220729/tigry-1805701130.html

"Фырчит – значит, здоровается": где в России увидеть тигров

"Фырчит – значит, здоровается": где в России увидеть тигров - РИА Новости, 29.07.2022

"Фырчит – значит, здоровается": где в России увидеть тигров

"Дикого тигра можно погладить лишь раз — первый и последний", — говорит Дмитрий Мезенцев, директор Приморского и Подмосковного сафари-парков. Там за этими... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T08:00

2022-07-29T08:00

2022-07-29T12:20

туризм

туризм

дмитрий мезенцев (директор сафари-парка)

дмитрий горшков

приморский край

фгбу "земля леопарда"

московский зоопарк

проблемы - туризм

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Светлана Баева. "Дикого тигра можно погладить лишь раз — первый и последний", — говорит Дмитрий Мезенцев, директор Приморского и Подмосковного сафари-парков. Там за этими животными наблюдают почти в естественной среде. Изучать их в природе непросто, но помогают фотоловушки. В нацпарке "Земля леопарда" порой получаются уникальные кадры. Во Всемирный день тигра, который отмечают 29 июля, РИА Новости рассказывает, где увидеть этих крупных хищников и чем они удивляют даже тех, кто исследует их годами. Главная цель — защита тигров"Я 12 лет занимался фотосъемкой тигров в природе. Но видел их всего 38 раз", — признается Дмитрий Мезенцев. Это зверь очень осторожный и человека опасается. "Я изучал их, потом решил показать людям, как они себя ведут. В наших парках хорошо всем, включая тигров, — у нас самые большие вольеры на территории России", — продолжает Мезенцев.Именно в его парке случилась невероятная история дружбы — тигра Амура и козла Тимура. "Они не просто жили в одном вольере, но играли в догонялки, спали, ели рядом. Это было необычно, удивительно", — вспоминает Дмитрий.Судьба Дмитрия Мезенцева почти мистически связана с этими животными. "Я сам родился в год Тигра, — говорит он. — Переехал в Приморский край из Казахстана, потому что тут они обитают. Первый раз увидел хищника в первый день года Тигра. Моя организация называется "Амурский тигр", главная цель наших парков — защита этих зверей".Если встретили — радуйтесьЕсли действительно любишь этих полосатых кошек, может невероятно повезти. Например, в 2022-м съемочной группе одного из крупнейших телеканалов Южной Кореи EBS удалось запечатлеть амурского тигра в нацпарке "Земля леопарда"."Увидеть их в дикой природе в одном месте возможно только здесь, — подчеркивал продюсер фильма Со Чжун. — Эти животные у корейцев традиционно считаются символом страны. К сожалению, сейчас у нас их уже не осталось. Нам важно рассказать о природе России и о том, как ваше государство успешно ее сохраняет".Даниил Гончаров, ведущий специалист по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда", объясняет, как себя вести, если вы вдруг столкнулись с этим большим хищником в лесу. "У опытных егерей есть примета: встретил амурского тигра — надо радоваться. Зверь ничего плохого не сделает. Если бы он захотел, то никакого визуального контакта просто бы не произошло. Не успели бы", — говорит Гончаров. Не надо паниковать, убегать, показывать спину: даже если тигр и не собирался нападать, может включиться инстинкт. Медленно, не глядя ему в глаза, лучше пятиться назад. Если есть рюкзак, нужно положить его перед собой — животное отвлечется на запах.Заинтересовать зверя легко: он любопытен, как и домашний кот. "Был случай, когда тигрята сорвали фотоловушку и играли с ней, как с мышкой", — вспоминает Даниил. У больших грозных хищников и домашних питомцев есть и другие общие черты.Например, по словам эксперта, если кошка трется о вашу ногу или об угол — она оставляет собственный запах. То же самое делают тигры, когда чешутся о дерево или о скалу. Так звери сообщают другим о своем присутствии.Именно об этом один из самых известных снимков животного мира — "Объятия", — завоевавший Гран-при престижного конкурса фотографии дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020. В кадре — тигрица, обнимающая дерево. По словам сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Дины Матюхиной, так зверь метит территорию, используя запаховые железы.Еще одна общая черта: если видите, как довольная кошка играет, катается по ковру, знайте — так и тигр отдыхает после удачной охоты."Что за лев этот тигр"Но не все так просто. "Тигры, в отличие от львов, — одиночки, самодостаточные животные, относиться к ним нужно уважительно. Если вы не уважаете тигра и его личное пространство, рискуете получить сдачу", — предупреждает дрессировщик Сергей Нестеров. По его словам, тигры еще и очень коварны: "Не понравилось ему какое-то движение, нарушили его границу, отвлеклись — он практически всегда начеку".Сам Нестеров не любит называть себя дрессировщиком — скорее зоопсихологом. Цель его работы — изучать животных, показывать людям их красоту и возможности. В дикую природу его подопечных, точнее, партнеров — белых бенгальских тигров — выпустить нельзя: они не выживут. Звери родились в неволе, причем не первое их поколение."Животным мы создаем все условия. Я скажу за своих — у них есть бассейны с фильтрацией воды, автопоилки, постоянно поддерживается комфортная для них температура, есть полный ветеринарный контроль", — говорит Сергей. Да и диспансеризацию его тигры проходят чаще, чем люди. Ответ на популярный вопрос: нет, в цирке не бьют животных. Только сотрудничество и игра.Брошенный котенок и заботливая матьОколо года назад в Московском зоопарке появился тигр Степан — в конце августа 2021-го прибыл из филиала под Великим Устюгом. Зверю сейчас семь, и он в самом расцвете тигриных лет. "Вначале он немного шипел на сотрудников, а через некоторое время привык к ним и стал фырчать, — рассказывают в зоопарке. — Тигры так выражают приветствие. С помощью фырчания здороваются родственники или самец с самкой: набирают глоток воздуха и выдыхают резкими рывками через нос и через рот одновременно. Сейчас Степан каждое утро так встречает своих киперов".У тигра очень хороший аппетит. Один день в неделю у Степана разгрузочный, а в остальные он получает разную мясную пищу. Два дня кормят говядиной, следующие два — кониной, потом по-разному: кроликом, индейкой, курицей.Пару лет назад в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родилось сразу четверо амурских тигрят. Их мама Шива показала себя очень заботливой и даже не выпускала малышей из домика. С трудом сотрудникам удалось определить пол котят — два мальчика, две девочки."Может быть, такая невероятная опека — следствие непростого детства самой Шивы. Ей было всего восемь месяцев, когда их с сестрой нашли в тайге, совсем голодных, — объясняют сотрудники. — Мамы рядом не было. В дикой природе звери в таком возрасте бы не выжили, обычно мать ухаживает за детенышами до двух лет".Всего в Центре восемь амурских тигров: глава семейства — Тихон, три самки, в том числе Шива, и четверо детенышей.Не мусори — сохрани тиграОфициально, сообщают в WWF России, численность тигра — более четырех тысяч особей, но эти данные основываются на учетах, проведенных несколько лет назад. Сейчас популяция амурских тигров в России увеличивается, однако это не значит, что краснокнижным животным ничего не угрожает.Он уточняет: для этого нужно сохранять места обитания хищника, предотвращать конфликты, следить за популяцией копытных — основных кормовых объектов."Каждый из нас может соблюдать меры противопожарной безопасности. Одна из причин сокращения численности амурского тигра, как и дальневосточного леопарда, — лесные пожары, которые практически всегда случаются по вине человека, — обращает внимание Даниил Гончаров. — Поэтому в лесу не следует выкидывать окурки, стеклянные предметы, любой огонь нужно тщательно тушить".И вообще, по его словам, нельзя мусорить. Такие отходы, как, например, пластик и батарейки, необходимо сдавать в соответствующие пункты. Кажется, прямой связи с тиграми нет. Но, по словам эксперта, эти меры способствуют сохранению местообитаний и кормовой базы полосатого хищника.

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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