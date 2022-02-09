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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220209/tigr-1771697620.html
Телеканал из Кореи снимает фильм о тиграх в парке "Земля леопарда"
Телеканал из Кореи снимает фильм о тиграх в парке "Земля леопарда" - РИА Новости, 09.02.2022
Телеканал из Кореи снимает фильм о тиграх в парке "Земля леопарда"
Съемочная группа одного из крупнейших телеканалов Южной Кореи – EBS – посетила "Землю леопарда", чтобы снять новый фильм о дикой природе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T04:09
2022-02-09T04:09
туризм
туризм
россия
дальний восток
новости - туризм
приморский край
южная корея
национальный парк "земля леопарда"
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Съемочная группа одного из крупнейших телеканалов Южной Кореи – EBS – посетила "Землю леопарда", чтобы снять новый фильм о дикой природе, сообщает пресс-служба российского нацпарка."В год Тигра под руководством нашего профессионального гида они запечатлели амурского тигра – крупнейшего в мире представителя семейства кошачьих", – пояснили сотрудники. Продюсер фильма Со Чжун рассказал, что телеканал дружит с "Землей леопарда" уже более четырех лет."Нам удается встречать тигров и леопардов. Увидеть их в дикой природе в одном месте возможно только здесь, – подчеркнул он. – Эти животные у корейцев традиционно считаются символом страны. К сожалению, сейчас у нас их уже не осталось. Нам важно рассказать о природе России и о том, как государство успешно сохраняет ее".В прошлом леопарды и тигры обитали на всем Корейском полуострове, однако в начале 20 века они были истреблены. Сегодня государственные институты республики пытаются вернуть редких кошек, в том числе в сотрудничестве с "Землей леопарда".
https://ria.ru/20220111/tigr-1767198035.html
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туризм, россия, дальний восток, новости - туризм, приморский край, южная корея, национальный парк "земля леопарда"
04:09 09.02.2022
 
Телеканал из Кореи снимает фильм о тиграх в парке "Земля леопарда"

Корейские кинодокументалисты запечатлели тигра в нацпарке "Земля леопарда"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Съемочная группа одного из крупнейших телеканалов Южной Кореи – EBS – посетила "Землю леопарда", чтобы снять новый фильм о дикой природе, сообщает пресс-служба российского нацпарка.
"В год Тигра под руководством нашего профессионального гида они запечатлели амурского тигра – крупнейшего в мире представителя семейства кошачьих", – пояснили сотрудники.

Продюсер фильма Со Чжун рассказал, что телеканал дружит с "Землей леопарда" уже более четырех лет.
"Нам удается встречать тигров и леопардов. Увидеть их в дикой природе в одном месте возможно только здесь, – подчеркнул он. – Эти животные у корейцев традиционно считаются символом страны. К сожалению, сейчас у нас их уже не осталось. Нам важно рассказать о природе России и о том, как государство успешно сохраняет ее".

В прошлом леопарды и тигры обитали на всем Корейском полуострове, однако в начале 20 века они были истреблены. Сегодня государственные институты республики пытаются вернуть редких кошек, в том числе в сотрудничестве с "Землей леопарда".
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 07:52Туризм
В Приморье на фото попал тигр "с семью лапами"
 
ТуризмТуризмРоссияДальний ВостокНовости - ТуризмПриморский крайЮжная КореяНациональный парк "Земля леопарда"
 
 
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