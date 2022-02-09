https://ria.ru/20220209/tigr-1771697620.html

Телеканал из Кореи снимает фильм о тиграх в парке "Земля леопарда"

Телеканал из Кореи снимает фильм о тиграх в парке "Земля леопарда" - РИА Новости, 09.02.2022

Телеканал из Кореи снимает фильм о тиграх в парке "Земля леопарда"

Съемочная группа одного из крупнейших телеканалов Южной Кореи – EBS – посетила "Землю леопарда", чтобы снять новый фильм о дикой природе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T04:09

2022-02-09T04:09

2022-02-09T04:09

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южная корея

национальный парк "земля леопарда"

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Съемочная группа одного из крупнейших телеканалов Южной Кореи – EBS – посетила "Землю леопарда", чтобы снять новый фильм о дикой природе, сообщает пресс-служба российского нацпарка."В год Тигра под руководством нашего профессионального гида они запечатлели амурского тигра – крупнейшего в мире представителя семейства кошачьих", – пояснили сотрудники. Продюсер фильма Со Чжун рассказал, что телеканал дружит с "Землей леопарда" уже более четырех лет."Нам удается встречать тигров и леопардов. Увидеть их в дикой природе в одном месте возможно только здесь, – подчеркнул он. – Эти животные у корейцев традиционно считаются символом страны. К сожалению, сейчас у нас их уже не осталось. Нам важно рассказать о природе России и о том, как государство успешно сохраняет ее".В прошлом леопарды и тигры обитали на всем Корейском полуострове, однако в начале 20 века они были истреблены. Сегодня государственные институты республики пытаются вернуть редких кошек, в том числе в сотрудничестве с "Землей леопарда".

https://ria.ru/20220111/tigr-1767198035.html

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