Телеканал из Кореи снимает фильм о тиграх в парке "Земля леопарда"
Корейские кинодокументалисты запечатлели тигра в нацпарке "Земля леопарда"
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Съемочная группа одного из крупнейших телеканалов Южной Кореи – EBS – посетила "Землю леопарда", чтобы снять новый фильм о дикой природе, сообщает пресс-служба российского нацпарка.
"В год Тигра под руководством нашего профессионального гида они запечатлели амурского тигра – крупнейшего в мире представителя семейства кошачьих", – пояснили сотрудники.
Продюсер фильма Со Чжун рассказал, что телеканал дружит с "Землей леопарда" уже более четырех лет.
Продюсер фильма Со Чжун рассказал, что телеканал дружит с "Землей леопарда" уже более четырех лет.
"Нам удается встречать тигров и леопардов. Увидеть их в дикой природе в одном месте возможно только здесь, – подчеркнул он. – Эти животные у корейцев традиционно считаются символом страны. К сожалению, сейчас у нас их уже не осталось. Нам важно рассказать о природе России и о том, как государство успешно сохраняет ее".
В прошлом леопарды и тигры обитали на всем Корейском полуострове, однако в начале 20 века они были истреблены. Сегодня государственные институты республики пытаются вернуть редких кошек, в том числе в сотрудничестве с "Землей леопарда".
В прошлом леопарды и тигры обитали на всем Корейском полуострове, однако в начале 20 века они были истреблены. Сегодня государственные институты республики пытаются вернуть редких кошек, в том числе в сотрудничестве с "Землей леопарда".
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