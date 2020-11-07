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https://ria.ru/20201107/tigr-1583431917.html
Раскрыт секрет самой известной в мире фотографии амурского тигра
Раскрыт секрет самой известной в мире фотографии амурского тигра
Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме уникальное видео, которое раскрывает момент создания самого известного в мире снимка амурского тигра, кадр... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T01:26
2020-11-07T02:21
туризм
туризм
фгбу "земля леопарда"
тигры
новости - туризм
животные
фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме уникальное видео, которое раскрывает момент создания самого известного в мире снимка амурского тигра, кадр завоевал гран-при престижного конкурса фотографии дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020. Фотография, получившая название "Объятия", запечатлела самку хищника, обнимающую дерево. Снятый в национальном парке "Земля леопарда" кадр фотографа Сергея Горшкова получился настолько удачным, что сделал животное звездой мирового масштаба. О снимке писали ведущие зарубежные СМИ, Россия впервые взяла гран-при в этом конкурсе."Теперь у всех есть возможность увидеть знаменитого тигра во всей красе. Материал получен автором самого снимка, — рассказывают сотрудники нацпарка. — На видео тигрица неспешно приближается к дереву, обнюхивает его и начинает тереться об него мордой. А в завершении массивная хищница нежно обнимает большое дерево – парадоксальное сочетание мощи и трепетной любви, символизирующее абсолютную гармонию в природе".По словам сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Дины Матюхиной, так тигрица метит территорию и обозначает для сородичей свое присутствие, используя запаховые железы. Если слух и зрение кошки задействуют в основном во время охоты, то обоняние служит для них важнейшим инструментом внутривидовой коммуникации. "В данном случае тигрица оставляет запаховые метки с помощью лицевых желез, которые являются лишь частью меточного "арсенала" кошек" – говорит эксперт.По совету сотрудников "Земли леопарда" Сергей Горшков зафиксировал камеру, на которую снят ролик, у меточного дерева – на нем были запахи и шерсть тигра, а также следы когтей. Ученые сравнили рисунок полос на шкуре хищницы, уникальный для каждой особи, с другими в базе данных нацпарка. В итоге выяснилось, что перед камерой оказалась та же тигрица, что и на знаменитом снимке.
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туризм, фгбу "земля леопарда", тигры, новости - туризм, животные, фото

Раскрыт секрет самой известной в мире фотографии амурского тигра

01:26 07.11.2020 (обновлено: 02:21 07.11.2020)
 
© Фото : Сергей Горшков / Wildlife Photographer of the Year"Объятия". Сергей Горшков. Лучшая фотография конкурса Wildlife Photographer of the Year 2020
Объятия. Сергей Горшков. Лучшая фотография конкурса Wildlife Photographer of the Year 2020 - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : Сергей Горшков / Wildlife Photographer of the Year
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме уникальное видео, которое раскрывает момент создания самого известного в мире снимка амурского тигра, кадр завоевал гран-при престижного конкурса фотографии дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020.
Фотография, получившая название "Объятия", запечатлела самку хищника, обнимающую дерево. Снятый в национальном парке "Земля леопарда" кадр фотографа Сергея Горшкова получился настолько удачным, что сделал животное звездой мирового масштаба.
О снимке писали ведущие зарубежные СМИ, Россия впервые взяла гран-при в этом конкурсе.
"Теперь у всех есть возможность увидеть знаменитого тигра во всей красе. Материал получен автором самого снимка, — рассказывают сотрудники нацпарка. — На видео тигрица неспешно приближается к дереву, обнюхивает его и начинает тереться об него мордой. А в завершении массивная хищница нежно обнимает большое дерево – парадоксальное сочетание мощи и трепетной любви, символизирующее абсолютную гармонию в природе".
По словам сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Дины Матюхиной, так тигрица метит территорию и обозначает для сородичей свое присутствие, используя запаховые железы. Если слух и зрение кошки задействуют в основном во время охоты, то обоняние служит для них важнейшим инструментом внутривидовой коммуникации. "В данном случае тигрица оставляет запаховые метки с помощью лицевых желез, которые являются лишь частью меточного "арсенала" кошек" – говорит эксперт.
По совету сотрудников "Земли леопарда" Сергей Горшков зафиксировал камеру, на которую снят ролик, у меточного дерева – на нем были запахи и шерсть тигра, а также следы когтей. Ученые сравнили рисунок полос на шкуре хищницы, уникальный для каждой особи, с другими в базе данных нацпарка. В итоге выяснилось, что перед камерой оказалась та же тигрица, что и на знаменитом снимке.
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