https://ria.ru/20220729/tayvan-1805752537.html

МИД Тайваня прокомментировал разговор Байдена и Си Цзиньпина

МИД Тайваня прокомментировал разговор Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 29.07.2022

МИД Тайваня прокомментировал разговор Байдена и Си Цзиньпина

Тайвань будет стремиться к дальнейшему углублению отношений с США в сфере безопасности, сообщил в пятницу МИД острова, комментируя прошедший разговор лидеров... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T06:46

2022-07-29T06:46

2022-07-29T06:46

в мире

тайвань

сша

китай

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ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости. Тайвань будет стремиться к дальнейшему углублению отношений с США в сфере безопасности, сообщил в пятницу МИД острова, комментируя прошедший разговор лидеров США и КНР.В пятницу МИД Тайваня на своем официальном сайте опубликовал заявление, посвященное состоявшемуся в четверг телефонному разговору председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, в котором поднимался тайваньский вопрос.Ведомство отметило, что американская сторона ознакомила Тайвань с содержанием беседы сразу после ее завершения. В частности, США сообщили тайваньской администрации, что Байден заявил Си Цзиньпину, что политика США в отношении Тайваня остается неизменной, и подчеркнул, что США решительно выступают против любых действий, которые в одностороннем порядке изменяют статус-кво или подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе.Телефонный разговор лидеров США и КНР состоялся в четверг, он прошел на фоне сообщений о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Эти планы вызывают резко негативную реакцию Пекина, Белый дом публично не комментирует планы Пелоси, оставляя за ней право решения о поездке.В ходе разговора с Байденом Си Цзиньпин заявил о недопустимости вмешательства в дела Тайваня, добавив, что воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая "непоколебима".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220728/dialog-1805469944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, тайвань, сша, китай