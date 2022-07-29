https://ria.ru/20220729/tayvan-1805752537.html
МИД Тайваня прокомментировал разговор Байдена и Си Цзиньпина
МИД Тайваня прокомментировал разговор Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 29.07.2022
МИД Тайваня прокомментировал разговор Байдена и Си Цзиньпина
Тайвань будет стремиться к дальнейшему углублению отношений с США в сфере безопасности, сообщил в пятницу МИД острова, комментируя прошедший разговор лидеров... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T06:46
2022-07-29T06:46
2022-07-29T06:46
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ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости. Тайвань будет стремиться к дальнейшему углублению отношений с США в сфере безопасности, сообщил в пятницу МИД острова, комментируя прошедший разговор лидеров США и КНР.В пятницу МИД Тайваня на своем официальном сайте опубликовал заявление, посвященное состоявшемуся в четверг телефонному разговору председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, в котором поднимался тайваньский вопрос.Ведомство отметило, что американская сторона ознакомила Тайвань с содержанием беседы сразу после ее завершения. В частности, США сообщили тайваньской администрации, что Байден заявил Си Цзиньпину, что политика США в отношении Тайваня остается неизменной, и подчеркнул, что США решительно выступают против любых действий, которые в одностороннем порядке изменяют статус-кво или подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе.Телефонный разговор лидеров США и КНР состоялся в четверг, он прошел на фоне сообщений о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Эти планы вызывают резко негативную реакцию Пекина, Белый дом публично не комментирует планы Пелоси, оставляя за ней право решения о поездке.В ходе разговора с Байденом Си Цзиньпин заявил о недопустимости вмешательства в дела Тайваня, добавив, что воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая "непоколебима".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, тайвань, сша, китай
МИД Тайваня прокомментировал разговор Байдена и Си Цзиньпина
МИД Тайваня заявил о стремлении к углублению партнерства с США в сфере безопасности
ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости. Тайвань будет стремиться к дальнейшему углублению отношений с США в сфере безопасности, сообщил в пятницу МИД острова, комментируя прошедший разговор лидеров США и КНР.
В пятницу МИД Тайваня на своем официальном сайте опубликовал заявление, посвященное состоявшемуся в четверг телефонному разговору председателя КНР Си Цзиньпина
и президента США Джо Байдена
, в котором поднимался тайваньский вопрос.
"Мы будем и впредь углублять тесное партнерство в области безопасности между Тайванем и США, совместно защищать основанный на правилах международный порядок и содействовать обеспечению безопасности в районе Тайваньского пролива, а также мира, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что американская сторона ознакомила Тайвань с содержанием беседы сразу после ее завершения. В частности, США сообщили тайваньской администрации, что Байден заявил Си Цзиньпину, что политика США в отношении Тайваня остается неизменной, и подчеркнул, что США решительно выступают против любых действий, которые в одностороннем порядке изменяют статус-кво или подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Телефонный разговор лидеров США и КНР состоялся в четверг, он прошел на фоне сообщений о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси
. Эти планы вызывают резко негативную реакцию Пекина
, Белый дом публично не комментирует планы Пелоси, оставляя за ней право решения о поездке.
В ходе разговора с Байденом Си Цзиньпин заявил о недопустимости вмешательства в дела Тайваня, добавив, что воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая "непоколебима".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.