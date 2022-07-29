https://ria.ru/20220729/spetsoperatsiya-1806005051.html

Спецоперация, 29 июля: ВСУ обстреляли изолятор с боевиками "Азова"

Спецоперация, 29 июля: ВСУ обстреляли изолятор с боевиками "Азова" - РИА Новости, 29.07.2022

Спецоперация, 29 июля: ВСУ обстреляли изолятор с боевиками "Азова"

Украинские войска нанесли удары реактивными системами залпового огня HIMARS по изолятору в ДНР, где содержатся пленные боевики украинского нацбатальон "Азов",... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T23:18

2022-07-29T23:18

2022-07-29T23:20

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

энтони блинкен

денис пушилин

донецкая народная республика

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798700556_0:104:2901:1736_1920x0_80_0_0_6714a23a6e9a037b317e7dd2ce4efa4a.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли удары реактивными системами залпового огня HIMARS по изолятору в ДНР, где содержатся пленные боевики украинского нацбатальон "Азов", сообщили в Минобороны России.Впервые за несколько месяцев состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, в которым они затронули тему Украины.ЕленовкаВ пятницу Минобороны РФ сообщило, что украинские войска нанесли удары американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке, где содержатся пленные "азовцы". По информации штаба обороны ДНР, погибли 53 человека, 75 получили ранения.По оценке российского оборонного ведомства, удар имел целью запугать украинских военных, желающих сложить оружие. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей "Азова", которые начали давать показания.Ход операцииВС РФ нанесли высокоточные ракетные удары по резервам украинских войск в Киевской и Черниговской областях, сообщило МО РФ. По его данным, в результате полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне возле Лютежа в Киевской области.По информации министерства, также нанесены критические потери 57-й мотопехотной бригаде украинских войск в Черниговской области.МО РФ отметило, что российские системы ПВО сбили шесть украинских беспилотников, а российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили установку ракетного комплекса "Точка-У", склад вооружения украинской бригады в ДНР, живую силу в 275 районах.Украинские провокацииВ пятницу вечером в оборонном ведомстве рассказали, что украинские боевики заминировали мост в Новопавловке Днепропетровской области, чтобы взорвать его и обвинить Вооруженные силы России и ДНР в "неизбирательных ударах".Украинские военные и боевики теробороны оборудуют позиции в учебных заведениях Славянска и Артемовска на подконтрольных Киеву территориях ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Лавров и БлинкенПо инициативе США впервые за несколько месяцев состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили, в частности, ситуацию на Украине.Как сообщили в российском МИД, Лавров заявил, что цели и задачи спецоперации будут полностью выполнены, а ВС РФ строго соблюдают нормы международного праваЛавров также заявил Блинкену, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220729/lavrov-1805987477.html

донецкая народная республика

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, энтони блинкен, денис пушилин, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф