Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 29 июля: ВСУ обстреляли изолятор с боевиками "Азова" - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/spetsoperatsiya-1806005051.html
Спецоперация, 29 июля: ВСУ обстреляли изолятор с боевиками "Азова"
Спецоперация, 29 июля: ВСУ обстреляли изолятор с боевиками "Азова" - РИА Новости, 29.07.2022
Спецоперация, 29 июля: ВСУ обстреляли изолятор с боевиками "Азова"
Украинские войска нанесли удары реактивными системами залпового огня HIMARS по изолятору в ДНР, где содержатся пленные боевики украинского нацбатальон "Азов",... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T23:18
2022-07-29T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
энтони блинкен
денис пушилин
донецкая народная республика
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798700556_0:104:2901:1736_1920x0_80_0_0_6714a23a6e9a037b317e7dd2ce4efa4a.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли удары реактивными системами залпового огня HIMARS по изолятору в ДНР, где содержатся пленные боевики украинского нацбатальон "Азов", сообщили в Минобороны России.Впервые за несколько месяцев состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, в которым они затронули тему Украины.ЕленовкаВ пятницу Минобороны РФ сообщило, что украинские войска нанесли удары американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке, где содержатся пленные "азовцы". По информации штаба обороны ДНР, погибли 53 человека, 75 получили ранения.По оценке российского оборонного ведомства, удар имел целью запугать украинских военных, желающих сложить оружие. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей "Азова", которые начали давать показания.Ход операцииВС РФ нанесли высокоточные ракетные удары по резервам украинских войск в Киевской и Черниговской областях, сообщило МО РФ. По его данным, в результате полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне возле Лютежа в Киевской области.По информации министерства, также нанесены критические потери 57-й мотопехотной бригаде украинских войск в Черниговской области.МО РФ отметило, что российские системы ПВО сбили шесть украинских беспилотников, а российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили установку ракетного комплекса "Точка-У", склад вооружения украинской бригады в ДНР, живую силу в 275 районах.Украинские провокацииВ пятницу вечером в оборонном ведомстве рассказали, что украинские боевики заминировали мост в Новопавловке Днепропетровской области, чтобы взорвать его и обвинить Вооруженные силы России и ДНР в "неизбирательных ударах".Украинские военные и боевики теробороны оборудуют позиции в учебных заведениях Славянска и Артемовска на подконтрольных Киеву территориях ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Лавров и БлинкенПо инициативе США впервые за несколько месяцев состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили, в частности, ситуацию на Украине.Как сообщили в российском МИД, Лавров заявил, что цели и задачи спецоперации будут полностью выполнены, а ВС РФ строго соблюдают нормы международного праваЛавров также заявил Блинкену, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220729/lavrov-1805987477.html
донецкая народная республика
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798700556_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5f2f3fb0d33b3561baecd399704f6b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, энтони блинкен, денис пушилин, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф
23:18 29.07.2022 (обновлено: 23:20 29.07.2022)
 
Спецоперация, 29 июля: ВСУ обстреляли изолятор с боевиками "Азова"

ВСУ нанесли удары реактивными системами залпового огня HIMARS по изолятору в ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли удары реактивными системами залпового огня HIMARS по изолятору в ДНР, где содержатся пленные боевики украинского нацбатальон "Азов", сообщили в Минобороны России.
Впервые за несколько месяцев состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, в которым они затронули тему Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Еленовка

В пятницу Минобороны РФ сообщило, что украинские войска нанесли удары американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке, где содержатся пленные "азовцы". По информации штаба обороны ДНР, погибли 53 человека, 75 получили ранения.
По оценке российского оборонного ведомства, удар имел целью запугать украинских военных, желающих сложить оружие. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей "Азова", которые начали давать показания.

Ход операции

ВС РФ нанесли высокоточные ракетные удары по резервам украинских войск в Киевской и Черниговской областях, сообщило МО РФ. По его данным, в результате полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне возле Лютежа в Киевской области.
По информации министерства, также нанесены критические потери 57-й мотопехотной бригаде украинских войск в Черниговской области.
МО РФ отметило, что российские системы ПВО сбили шесть украинских беспилотников, а российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили установку ракетного комплекса "Точка-У", склад вооружения украинской бригады в ДНР, живую силу в 275 районах.

Украинские провокации

В пятницу вечером в оборонном ведомстве рассказали, что украинские боевики заминировали мост в Новопавловке Днепропетровской области, чтобы взорвать его и обвинить Вооруженные силы России и ДНР в "неизбирательных ударах".
Украинские военные и боевики теробороны оборудуют позиции в учебных заведениях Славянска и Артемовска на подконтрольных Киеву территориях ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Лавров и Блинкен

По инициативе США впервые за несколько месяцев состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили, в частности, ситуацию на Украине.
Как сообщили в российском МИД, Лавров заявил, что цели и задачи спецоперации будут полностью выполнены, а ВС РФ строго соблюдают нормы международного права
Лавров также заявил Блинкену, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.
Сергей Лавров и Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 20:53
Лавров заявил Блинкену, что поставки оружия Украине затягивают конфликт
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровЭнтони БлинкенДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала